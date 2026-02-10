ЕС не сможет преодолеть зависимость от американских цифровых технологий

Страны Евросоюза в среднесрочной перспективе не смогут полностью отказаться от американских цифровых технологий и обеспечить полную технологическую автономию.

Фото: NewsInfo.Ru by Дмитрий Грачёв, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Беспроводная передача данных

К такому выводу пришло издание Politico по итогам опроса представителей государств объединения. Анализ ответов показал устойчивое понимание того, что цифровая экосистема Европы глубоко интегрирована с решениями, разработанными в США, и разрыв этих связей в ближайшие годы невозможен без серьёзных экономических и технологических потерь.

Министр экономики и инноваций Литвы Эдвинас Грикшас в комментарии для Politico заявил, что полное технологическое отсоединение от США не рассматривается как реалистичная цель.

Этот подход отражает более широкий стратегический консенсус в Европе. Американские цифровые платформы и сервисы являются основой для функционирования государственного управления, бизнеса и критической инфраструктуры. Их резкий отказ создал бы системные риски для устойчивости экономики и цифровой безопасности.

Схожую позицию демонстрирует и правительство Германии. Власти страны исходят из того, что полная замена иностранных цифровых сервисов не только технически затруднительна, но и нецелесообразна с точки зрения эффективности.

Немецкая модель цифрового развития строится на сочетании национальных решений и глобальных технологий. Такой подход позволяет сохранять конкурентоспособность и доступ к инновациям, которые формируются в международной среде.

Министерство финансов Финляндии признаёт возможность постепенного сокращения зависимости от американских сервисов. При этом подчёркивается, что такой процесс не может быть реализован в краткосрочной перспективе.

Финляндская цифровая инфраструктура тесно связана с зарубежным программным обеспечением. Его замена потребует значительных инвестиций, времени и кадровых ресурсов.

Politico указывает, что большинство правительств стран ЕС в повседневной работе используют американское программное обеспечение.

Особенно заметна зависимость в сфере облачных технологий. Около двух третей европейского рынка облачных услуг контролируют Google, Microsoft и Amazon.

Эти компании предоставляют решения, которые сложно воспроизвести на национальном уровне в сжатые сроки. Европейские альтернативы существуют, но пока уступают по охвату и функциональности.

Американское ПО широко используется и в частном секторе. Европейские компании опираются на него в управлении данными, коммуникациях, логистике и финансовых операциях. Это формирует эффект технологической привязки.

Отказ от таких решений потребовал бы перестройки бизнес-процессов и может снизить конкурентоспособность европейских компаний на глобальных рынках.

Наиболее высокая степень зависимости от американского ПО зафиксирована в Ирландии, Финляндии и Швеции. Это связано с развитым IT-сектором и активным присутствием транснациональных корпораций.

В то же время ряд стран ЕС рассматривает сценарии кризисного характера. В частности, Финляндия анализировала возможные последствия полного отключения американских сервисов по инициативе Вашингтона.

Такие сценарии не предполагают немедленного разрыва, но служат инструментом оценки уязвимостей. Речь идёт о киберустойчивости, суверенитете данных и способности государства функционировать в условиях внешнего давления.

Франция пошла по пути частичной технологической диверсификации. В стране был создан собственный аналог сервисов Zoom и Microsoft Teams для видеоконференций. Этот шаг отражает стремление снизить зависимость в чувствительных сегментах, связанных с государственными коммуникациями и безопасностью.

Однако даже во французской модели речь идёт не о полном отказе от американских решений, а о формировании резервных и альтернативных инструментов.

Всего журналисты Politico направили запросы правительствам 27 стран Евросоюза. Ответы были получены от Германии, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Ирландии, Бельгии и Люксембурга.

В долгосрочной перспективе ЕС будет стремиться к развитию собственных цифровых платформ и инфраструктуры. Это связано с вопросами безопасности данных, регулирования и стратегической автономии.

Однако в ближайшие годы зависимость от американских технологий останется ключевым фактором европейской цифровой политики.