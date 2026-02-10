Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

ЕС не сможет преодолеть зависимость от американских цифровых технологий

Экономика » Правила игры » Бизнес

Страны Евросоюза в среднесрочной перспективе не смогут полностью отказаться от американских цифровых технологий и обеспечить полную технологическую автономию.

Беспроводная передача данных
Фото: NewsInfo.Ru by Дмитрий Грачёв, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Беспроводная передача данных

К такому выводу пришло издание Politico по итогам опроса представителей государств объединения. Анализ ответов показал устойчивое понимание того, что цифровая экосистема Европы глубоко интегрирована с решениями, разработанными в США, и разрыв этих связей в ближайшие годы невозможен без серьёзных экономических и технологических потерь.

Министр экономики и инноваций Литвы Эдвинас Грикшас в комментарии для Politico заявил, что полное технологическое отсоединение от США не рассматривается как реалистичная цель.

Этот подход отражает более широкий стратегический консенсус в Европе. Американские цифровые платформы и сервисы являются основой для функционирования государственного управления, бизнеса и критической инфраструктуры. Их резкий отказ создал бы системные риски для устойчивости экономики и цифровой безопасности.

Схожую позицию демонстрирует и правительство Германии. Власти страны исходят из того, что полная замена иностранных цифровых сервисов не только технически затруднительна, но и нецелесообразна с точки зрения эффективности.

Немецкая модель цифрового развития строится на сочетании национальных решений и глобальных технологий. Такой подход позволяет сохранять конкурентоспособность и доступ к инновациям, которые формируются в международной среде.

Министерство финансов Финляндии признаёт возможность постепенного сокращения зависимости от американских сервисов. При этом подчёркивается, что такой процесс не может быть реализован в краткосрочной перспективе.

Финляндская цифровая инфраструктура тесно связана с зарубежным программным обеспечением. Его замена потребует значительных инвестиций, времени и кадровых ресурсов.

Politico указывает, что большинство правительств стран ЕС в повседневной работе используют американское программное обеспечение.

Особенно заметна зависимость в сфере облачных технологий. Около двух третей европейского рынка облачных услуг контролируют Google, Microsoft и Amazon.

Эти компании предоставляют решения, которые сложно воспроизвести на национальном уровне в сжатые сроки. Европейские альтернативы существуют, но пока уступают по охвату и функциональности.

Американское ПО широко используется и в частном секторе. Европейские компании опираются на него в управлении данными, коммуникациях, логистике и финансовых операциях. Это формирует эффект технологической привязки.

Отказ от таких решений потребовал бы перестройки бизнес-процессов и может снизить конкурентоспособность европейских компаний на глобальных рынках.

Наиболее высокая степень зависимости от американского ПО зафиксирована в Ирландии, Финляндии и Швеции. Это связано с развитым IT-сектором и активным присутствием транснациональных корпораций.

В то же время ряд стран ЕС рассматривает сценарии кризисного характера. В частности, Финляндия анализировала возможные последствия полного отключения американских сервисов по инициативе Вашингтона.

Такие сценарии не предполагают немедленного разрыва, но служат инструментом оценки уязвимостей. Речь идёт о киберустойчивости, суверенитете данных и способности государства функционировать в условиях внешнего давления.

Франция пошла по пути частичной технологической диверсификации. В стране был создан собственный аналог сервисов Zoom и Microsoft Teams для видеоконференций. Этот шаг отражает стремление снизить зависимость в чувствительных сегментах, связанных с государственными коммуникациями и безопасностью.

Однако даже во французской модели речь идёт не о полном отказе от американских решений, а о формировании резервных и альтернативных инструментов.

Всего журналисты Politico направили запросы правительствам 27 стран Евросоюза. Ответы были получены от Германии, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Ирландии, Бельгии и Люксембурга.

В долгосрочной перспективе ЕС будет стремиться к развитию собственных цифровых платформ и инфраструктуры. Это связано с вопросами безопасности данных, регулирования и стратегической автономии.

Однако в ближайшие годы зависимость от американских технологий останется ключевым фактором европейской цифровой политики.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы евросоюз экономика технологии
Новости Все >
Быстрый результат с подвохом: как резкое похудение возвращает килограммы в двойном размере
Зрение портят не гаджеты: причины проблем скрыты в повседневных мелочах
Привычки, которые играют на руку мошенникам: как пользователи открывают путь к взлому
Язык поправок: что на самом деле хочет донести Казахстан через изменения в Конституции
Япония на стороне НАТО: кому выгодно участие Токио в поставках оружия для Украины
Покушения как система: атаки на российских генералов и публичных лиц объединены общим замыслом
Исключение ради Киева: чем опасна для ЕС идея частичного членства Украины
Расставание длиной в миллиарды лет: Луна незаметно меняет ход земной жизни
Белоруссия в прицеле Запада: что скрывается за планами новой цветной революции
В Госдуме назвали причину пересмотра правил допуска россиян к Олимпийским играм
Сейчас читают
Запеканка за 30 минут, которая спасает ужин: макароны становятся сливочными и нежными
Еда и рецепты
Запеканка за 30 минут, которая спасает ужин: макароны становятся сливочными и нежными
Комнатные растения перестают чахнуть: простой порошок работает как защита
Садоводство, цветоводство
Комнатные растения перестают чахнуть: простой порошок работает как защита
Сделали один раз — и забыли на десятилетия: пол в бане, который не боится воды
Недвижимость
Сделали один раз — и забыли на десятилетия: пол в бане, который не боится воды
Популярное
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа

Германские "зелёные" потребовали внеочередного заседания комитета бундестага по экономике и энергетике. Всё из-за ситуации с газом.

В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
Гвоздика меняет сад до неузнаваемости: 10 видов, которые творят чудеса с цветником
Гвоздика меняет сад до неузнаваемости: 10 видов, которые творят чудеса с цветником
Прихожая перестаёт быть проходной: обои-2026 превращают вход в дом в арт-объект
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу Любовь Степушова Сто лет телевидению: как шляпная коробка и иголки запустили экранную эпоху Сергей Ивaнов Минус на улице — машина мертва: простой способ оживить АКБ без замены Сергей Милешкин
Томат, что спасает занятых дачников: растёт сам, пока вы на работе, а урожай рекордный
Запеканка за 30 минут, которая спасает ужин: макароны становятся сливочными и нежными
Британия хочет продавать российскую нефть с захваченных танкеров
Британия хочет продавать российскую нефть с захваченных танкеров
Последние материалы
Зрение портят не гаджеты: причины проблем скрыты в повседневных мелочах
Подработка под запретом: в регионах такси могут схлопнуться после новых требований
Привычки, которые играют на руку мошенникам: как пользователи открывают путь к взлому
Дом начинает ставить подножки после 65 лет: одна настройка вернёт ориентиры
Язык поправок: что на самом деле хочет донести Казахстан через изменения в Конституции
Рабочее место подстраивают под семью: беременным предлагают уйти от жёсткого графика
Маленькая рыба с смертельным оружием: кого боятся даже рыбаки Северного моря
Греция и Мальта засомневались в новых антироссийских идея руководства ЕС
Плитка в ванной больше не признак стиля: новый тренд 2026 полностью меняет стены
Дом становится уютнее с первого дня: собаки, которые созданы для семейного счастья
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.