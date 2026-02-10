Греция и Мальта засомневались в новых антироссийских идея руководства ЕС

Греция и Мальта в рамках обсуждения 20-го пакета санкций выразили сомнения относительно целесообразности введения Евросоюзом полного запрета на услуги по транспортировке российской нефти.
Этот вопрос был поднят на встрече послов ЕС, где им представили проект нового санкционного пакета Еврокомиссии. По данным Bloomberg, именно данный пункт вызвал наибольшее беспокойство у Афин и Валетты, поскольку напрямую затрагивает интересы их национальных экономик.
Греция и Мальта традиционно играют важную роль на мировом рынке морских перевозок. Их флоты активно участвуют в транспортировке энергоносителей и других грузов.
Полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти может привести к резкому сокращению контрактов для европейских судоходных компаний.
Это создаёт угрозу снижения доходов, ухудшения финансового положения операторов и потери рабочих мест. В условиях замедления экономического роста такие последствия становятся особенно чувствительными.
Отдельное внимание, по информации агентства, было уделено возможному росту цен на энергоносители. Ограничение логистических цепочек, особенно в таком сегменте, как нефть, почти неизбежно отражается на стоимости поставок.
Повышение цен затрагивает не только топливный рынок, но и всю экономику ЕС. Оно усиливает инфляционное давление и повышает издержки для промышленности и домохозяйств. Для стран Южной Европы, где энергоресурсы уже обходятся дорого, этот фактор имеет критическое значение.
Помимо вопроса перевозок, Афины и Валетта запросили дополнительные разъяснения по другим предложениям, включённым в 20-й пакет санкций. В частности, речь идёт о санкциях против иностранных портов, где осуществляется погрузка российской нефти.
Такая мера расширяет географию ограничений и фактически переносит санкционное давление за пределы Евросоюза. Это может осложнить отношения с третьими странами и спровоцировать ответные шаги.
Ещё одним предметом обсуждения стало ужесточение контроля за продажей судов. Данные ограничения затрагивают вторичный рынок и могут осложнить обновление и модернизацию флота, что особенно чувствительно для морских держав ЕС.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций намерен отказаться от механизма потолка цен на российскую нефть. Этот инструмент был признан неработающим.
В качестве альтернативы предлагается ввести полный запрет на перевозки российской нефти. Реализацию этой меры планируется обеспечить совместно со странами Группы семи. Ключевая роль в координации отводится Великобритании и США. Предполагается, что такой подход позволит усилить давление на российский нефтяной экспорт.
Однако сама дискуссия вокруг нового пакета санкций демонстрирует нарастающие противоречия внутри Евросоюза. Санкционная политика всё чаще сталкивается с объективными экономическими ограничениями. Универсальные запреты оказывают неравномерное воздействие на страны-члены.
Для государств с развитым судоходством и логистикой издержки оказываются значительно выше, чем для остальных.
При этом ожидаемый эффект для России остаётся ограниченным. Российская нефть продолжает поступать на мировые рынки через альтернативные маршруты. Используются новые логистические схемы и услуги неевропейских перевозчиков и страховщиков.
Критика санкционной политики ЕС усиливается и со стороны бизнеса. Европейские компании теряют долю рынка, которая быстро заполняется игроками из стран, не присоединившихся к ограничениям. Эти компании не несут санкционных издержек и получают конкурентное преимущество.
В долгосрочной перспективе это ослабляет позиции Европы на глобальном рынке перевозок и страхования. Возвращение утраченных позиций потребует значительных ресурсов и времени.
Дополнительным негативным эффектом становится рост цен на энергоносители внутри ЕС. Он подрывает конкурентоспособность европейской промышленности и увеличивает нагрузку на бюджеты, вынужденные компенсировать издержки населению.
В результате санкционная политика всё чаще воспринимается не как инструмент давления на внешнего игрока, а как фактор внутренней экономической нестабильности.
Позиция Греции и Мальты отражает более широкий скепсис внутри союза. Без учёта реальных экономических последствий дальнейшее ужесточение санкций рискует углубить разногласия внутри ЕС и ослабить его собственную устойчивость.
