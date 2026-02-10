Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Греция и Мальта засомневались в новых антироссийских идея руководства ЕС

Экономика » Сырье » Нефть

Греция и Мальта в рамках обсуждения 20-го пакета санкций выразили сомнения относительно целесообразности введения Евросоюзом полного запрета на услуги по транспортировке российской нефти.

Европейская комиссия
Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Европейская комиссия

Этот вопрос был поднят на встрече послов ЕС, где им представили проект нового санкционного пакета Еврокомиссии. По данным Bloomberg, именно данный пункт вызвал наибольшее беспокойство у Афин и Валетты, поскольку напрямую затрагивает интересы их национальных экономик.

Греция и Мальта традиционно играют важную роль на мировом рынке морских перевозок. Их флоты активно участвуют в транспортировке энергоносителей и других грузов.

Полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти может привести к резкому сокращению контрактов для европейских судоходных компаний.

Это создаёт угрозу снижения доходов, ухудшения финансового положения операторов и потери рабочих мест. В условиях замедления экономического роста такие последствия становятся особенно чувствительными.

Отдельное внимание, по информации агентства, было уделено возможному росту цен на энергоносители. Ограничение логистических цепочек, особенно в таком сегменте, как нефть, почти неизбежно отражается на стоимости поставок.

Повышение цен затрагивает не только топливный рынок, но и всю экономику ЕС. Оно усиливает инфляционное давление и повышает издержки для промышленности и домохозяйств. Для стран Южной Европы, где энергоресурсы уже обходятся дорого, этот фактор имеет критическое значение.

Помимо вопроса перевозок, Афины и Валетта запросили дополнительные разъяснения по другим предложениям, включённым в 20-й пакет санкций. В частности, речь идёт о санкциях против иностранных портов, где осуществляется погрузка российской нефти.

Такая мера расширяет географию ограничений и фактически переносит санкционное давление за пределы Евросоюза. Это может осложнить отношения с третьими странами и спровоцировать ответные шаги.

Ещё одним предметом обсуждения стало ужесточение контроля за продажей судов. Данные ограничения затрагивают вторичный рынок и могут осложнить обновление и модернизацию флота, что особенно чувствительно для морских держав ЕС.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций намерен отказаться от механизма потолка цен на российскую нефть. Этот инструмент был признан неработающим.

В качестве альтернативы предлагается ввести полный запрет на перевозки российской нефти. Реализацию этой меры планируется обеспечить совместно со странами Группы семи. Ключевая роль в координации отводится Великобритании и США. Предполагается, что такой подход позволит усилить давление на российский нефтяной экспорт.

Однако сама дискуссия вокруг нового пакета санкций демонстрирует нарастающие противоречия внутри Евросоюза. Санкционная политика всё чаще сталкивается с объективными экономическими ограничениями. Универсальные запреты оказывают неравномерное воздействие на страны-члены.

Для государств с развитым судоходством и логистикой издержки оказываются значительно выше, чем для остальных.

При этом ожидаемый эффект для России остаётся ограниченным. Российская нефть продолжает поступать на мировые рынки через альтернативные маршруты. Используются новые логистические схемы и услуги неевропейских перевозчиков и страховщиков.

Критика санкционной политики ЕС усиливается и со стороны бизнеса. Европейские компании теряют долю рынка, которая быстро заполняется игроками из стран, не присоединившихся к ограничениям. Эти компании не несут санкционных издержек и получают конкурентное преимущество.

В долгосрочной перспективе это ослабляет позиции Европы на глобальном рынке перевозок и страхования. Возвращение утраченных позиций потребует значительных ресурсов и времени.

Дополнительным негативным эффектом становится рост цен на энергоносители внутри ЕС. Он подрывает конкурентоспособность европейской промышленности и увеличивает нагрузку на бюджеты, вынужденные компенсировать издержки населению.

В результате санкционная политика всё чаще воспринимается не как инструмент давления на внешнего игрока, а как фактор внутренней экономической нестабильности.

Позиция Греции и Мальты отражает более широкий скепсис внутри союза. Без учёта реальных экономических последствий дальнейшее ужесточение санкций рискует углубить разногласия внутри ЕС и ослабить его собственную устойчивость.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
