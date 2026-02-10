Рабочее место подстраивают под семью: беременным предлагают уйти от жёсткого графика

Вопрос совмещения работы и материнства всё чаще поднимается на уровне государственной политики. Власти обсуждают новые форматы занятости, которые могли бы сделать труд более комфортным для женщин в период беременности и после рождения ребёнка. Одним из таких решений называют дистанционную и гибкую работу. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что беременным женщинам необходимо предоставлять возможность работать удалённо либо по гибкому графику. По его словам, это позволит снизить нагрузку и создать более благоприятные условия для будущих матерей без ущерба для их профессиональной деятельности.
"Если речь идёт о периоде беременности, то будущей маме необходимо дать возможность работать удалённо или в гибком режиме. Если это уже мама, у неё должна быть возможность, например, оставить ребёнка в специальной детской комнате на территории вуза или предприятия, а также сократить рабочий день на один час", — отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Подобный подход, как отмечают специалисты, требует чёткого правового оформления, чтобы избежать разночтений между работником и работодателем.
По мнению главы Минтруда, подобные меры должны стать частью более лояльного отношения работодателей к сотрудникам с семейными обязанностями. Речь идёт не только о беременных женщинах, но и о родителях маленьких детей, которым важно сочетать карьеру и заботу о семье, особенно в условиях изменения рынка труда.
Антон Котяков подчеркнул, что создание семьи и рождение детей не должны восприниматься как препятствие для профессионального роста. Напротив, в трудовых коллективах должно формироваться понимание, что поддержка родителей — это инвестиция в устойчивое развитие общества и экономики.
Помимо удалённой занятости и гибкого графика, обсуждаются и другие решения. Среди них — организация детских комнат на территории предприятий и учебных заведений, а также сокращение рабочего дня для родителей маленьких детей. Такие меры позволяют снизить стресс и сохранить вовлечённость сотрудников.
"Для работодателя важно понимать, что временная гибкость часто компенсируется ростом лояльности и снижением текучести кадров", — отмечает экономист по рынку труда, обозреватель Pravda. ru Ирина Михайловна Костина.
Подобные форматы уже применяются в отдельных организациях и показывают, что гибкость в управлении рабочим временем может быть выгодна как работникам, так и работодателям.
Инициативы Минтруда вписываются в более широкий государственный курс на поддержку семей с детьми. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла о намерении развивать принцип "чем больше детей, тем шире поддержка". В числе приоритетов также называется помощь студенческим семьям и повышение престижа многодетности, что напрямую связано с социальной политикой государства.
Таким образом, предложения о гибкой занятости для беременных и родителей рассматриваются как часть комплексной политики, направленной на улучшение демографической ситуации и качества жизни семей.
Традиционный офисный график предполагает фиксированное рабочее время и ежедневное присутствие на рабочем месте. Удалённая работа и гибкий режим дают больше свободы в распределении нагрузки и позволяют учитывать самочувствие. При этом дистанционный формат особенно удобен для сфер, где используется компьютер, корпоративная почта и внутренние онлайн-порталы.
Пока это не является безусловной обязанностью, но такие инициативы активно обсуждаются.
Возможность сокращения рабочего времени зависит от договорённостей и внутренних правил организации.
Нет, чаще всего она применима к офисным и интеллектуальным видам труда.
