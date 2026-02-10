Макрон: Европа находится в чрезвычайном положении

Европа оказалась в состоянии чрезвычайного напряжения одновременно в геополитическом и геоэкономическом измерениях, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью The Economist.

Оценка отражает нарастающее ощущение системного кризиса, с которым сталкивается Евросоюз на фоне глобальной конкуренции, военных конфликтов и технологического рывка других центров силы.

По мнению Эмманюэля Макрона, ЕС рискует утратить экономические позиции, если не начнёт активнее инвестировать в собственное развитие и не устранит структурные барьеры, тормозящие рост. В противном случае европейскую экономику вытеснят американские технологии и импорт из Китая.

Эта формулировка указывает не только на торговые дисбалансы, но и на стратегическое отставание ЕС в ключевых секторах, включая цифровые платформы, искусственный интеллект и высокотехнологичное производство.

Заявление прозвучало в преддверии встречи ЕС 12 февраля, посвящённой вопросам повышения конкурентоспособности Евросоюза. Дата подчёркивает срочность обсуждения, поскольку решения по промышленной, технологической и инвестиционной политике всё чаще откладывались из-за внутренних разногласий между странами-членами.

На этом фоне позиция президента Франции выглядит как попытка задать общую рамку для будущих решений.

Эмманюэль Макрон обозначил четыре ключевых направления, на которых должна сосредоточиться европейская политика. Первым направлением названа активная работа по упрощению множества нормативных актов ЕС.

Речь идёт о сложной системе регулирования, которая, с одной стороны, обеспечивает высокий уровень защиты рынка и потребителей, а с другой — снижает гибкость бизнеса и скорость внедрения инноваций.

Избыточное регулирование часто приводит к тому, что европейские компании проигрывают конкурентам из США и Азии, действующим в более либеральной среде.

Вторым направлением обозначена диверсификация поставок с целью снижения зависимости от узкой группы неевропейских поставщиков. Этот пункт охватывает широкий спектр вопросов.

Он затрагивает укрепление международной роли евро, снижение зависимости от газа из-за рубежа и уменьшение зависимости от облачных технологий, контролируемых иностранными корпорациями.

Такой подход отражает уроки энергетического кризиса и усиливающейся технологической фрагментации мира. Для ЕС это означает необходимость выстраивания собственных цепочек создания стоимости и повышения устойчивости экономики к внешним шокам.

Третьим направлением стала идея перехода к политике "европейских преференций" для защиты критически важных отраслей промышленности ЕС. В качестве примеров названы сталелитейная, химическая и оборонная отрасли.

Подход предполагает увязку государственных субсидий с минимальной долей использованных европейских ресурсов в зависимости от конкретного сектора.

Также предусматривается внедрение правила "покупай европейское" в системе государственных закупок. Такая логика сближает ЕС с промышленной политикой США и Китая, где протекционистские меры давно используются для поддержки национальных производителей.

Четвёртым направлением определено расширение инвестиций в инновации со стороны государств и частного сектора. Особое внимание уделяется запуску так называемых "еврооблигаций будущего".

Эти инструменты предполагается использовать для инвестиций в оборону и безопасность, зелёные технологии и искусственный интеллект.

Важной деталью является частичная опора на сбережения европейцев, что указывает на стремление вовлечь внутренние финансовые ресурсы в долгосрочные стратегические проекты.

Предложения Макрона отражают попытку изменить экономическую модель Европейского союза. Традиционная ориентация на свободную торговлю и жёсткое регулирование сталкивается с реальностью мира, где усиливается роль государства и растёт значение технологического суверенитета.

Призыв к ускорению роста и снижению зависимости от внешних факторов можно рассматривать как реакцию на ослабление позиций ЕС в глобальной иерархии.

При этом реализация обозначенных мер будет зависеть от способности стран ЕС договориться между собой. Различия в уровне экономического развития, бюджетных возможностях и политических приоритетах остаются серьёзным препятствием.