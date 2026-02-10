Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Макрон: Европа находится в чрезвычайном положении

Экономика » Правила игры » Бизнес

Европа оказалась в состоянии чрезвычайного напряжения одновременно в геополитическом и геоэкономическом измерениях, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью The Economist.

Евро
Фото: www.freepik.com by frimufilms is licensed under Free More info
Евро

Оценка отражает нарастающее ощущение системного кризиса, с которым сталкивается Евросоюз на фоне глобальной конкуренции, военных конфликтов и технологического рывка других центров силы.

По мнению Эмманюэля Макрона, ЕС рискует утратить экономические позиции, если не начнёт активнее инвестировать в собственное развитие и не устранит структурные барьеры, тормозящие рост. В противном случае европейскую экономику вытеснят американские технологии и импорт из Китая.

Эта формулировка указывает не только на торговые дисбалансы, но и на стратегическое отставание ЕС в ключевых секторах, включая цифровые платформы, искусственный интеллект и высокотехнологичное производство.

Заявление прозвучало в преддверии встречи ЕС 12 февраля, посвящённой вопросам повышения конкурентоспособности Евросоюза. Дата подчёркивает срочность обсуждения, поскольку решения по промышленной, технологической и инвестиционной политике всё чаще откладывались из-за внутренних разногласий между странами-членами.

На этом фоне позиция президента Франции выглядит как попытка задать общую рамку для будущих решений.

Эмманюэль Макрон обозначил четыре ключевых направления, на которых должна сосредоточиться европейская политика. Первым направлением названа активная работа по упрощению множества нормативных актов ЕС.

Речь идёт о сложной системе регулирования, которая, с одной стороны, обеспечивает высокий уровень защиты рынка и потребителей, а с другой — снижает гибкость бизнеса и скорость внедрения инноваций.

Избыточное регулирование часто приводит к тому, что европейские компании проигрывают конкурентам из США и Азии, действующим в более либеральной среде.

Вторым направлением обозначена диверсификация поставок с целью снижения зависимости от узкой группы неевропейских поставщиков. Этот пункт охватывает широкий спектр вопросов.

Он затрагивает укрепление международной роли евро, снижение зависимости от газа из-за рубежа и уменьшение зависимости от облачных технологий, контролируемых иностранными корпорациями.

Такой подход отражает уроки энергетического кризиса и усиливающейся технологической фрагментации мира. Для ЕС это означает необходимость выстраивания собственных цепочек создания стоимости и повышения устойчивости экономики к внешним шокам.

Третьим направлением стала идея перехода к политике "европейских преференций" для защиты критически важных отраслей промышленности ЕС. В качестве примеров названы сталелитейная, химическая и оборонная отрасли.

Подход предполагает увязку государственных субсидий с минимальной долей использованных европейских ресурсов в зависимости от конкретного сектора.

Также предусматривается внедрение правила "покупай европейское" в системе государственных закупок. Такая логика сближает ЕС с промышленной политикой США и Китая, где протекционистские меры давно используются для поддержки национальных производителей.

Четвёртым направлением определено расширение инвестиций в инновации со стороны государств и частного сектора. Особое внимание уделяется запуску так называемых "еврооблигаций будущего".

Эти инструменты предполагается использовать для инвестиций в оборону и безопасность, зелёные технологии и искусственный интеллект.

Важной деталью является частичная опора на сбережения европейцев, что указывает на стремление вовлечь внутренние финансовые ресурсы в долгосрочные стратегические проекты.

Предложения Макрона отражают попытку изменить экономическую модель Европейского союза. Традиционная ориентация на свободную торговлю и жёсткое регулирование сталкивается с реальностью мира, где усиливается роль государства и растёт значение технологического суверенитета.

Призыв к ускорению роста и снижению зависимости от внешних факторов можно рассматривать как реакцию на ослабление позиций ЕС в глобальной иерархии.

При этом реализация обозначенных мер будет зависеть от способности стран ЕС договориться между собой. Различия в уровне экономического развития, бюджетных возможностях и политических приоритетах остаются серьёзным препятствием.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы европа экономика
Новости Все >
Новая волна простуд захлестнула Россию: что вызвало взрывной рост заболеваемости в феврале
Казачий код единства: опыт братства народов определил повестку 2026 года
Отпуск с риском для здоровья: что мешает россиянам лечиться за границей
Подмосковная роскошь без компромиссов: особняк Лепса за 550 млн ищет нового хозяина
Поход в магазин стал испытанием: рост цен в начале 2026 года меняет правила жизни РФ
Бренд на льду и за его пределами: рынок мерча Трактора оказался под проверкой УФАС
Иностранцы приходят — титулы остаются дома: что показывает опыт РПЛ за 25 лет
Столичные клиники охотятся за стоматологами: ставки растут так, будто это новая нефть
Риск до последнего старта: Олимпиада обернулась финальной травмой
Ключевая ставка готовится к развороту: февраль и март могут изменить кредитный рынок
Сейчас читают
Прихожая перестаёт быть проходной: обои-2026 превращают вход в дом в арт-объект
Недвижимость
Прихожая перестаёт быть проходной: обои-2026 превращают вход в дом в арт-объект
Мечта покупателя: три бюджетных кроссовера, у которых ресурс больше, чем цена
Авто
Мечта покупателя: три бюджетных кроссовера, у которых ресурс больше, чем цена
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
Газ
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
Популярное
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа

Германские "зелёные" потребовали внеочередного заседания комитета бундестага по экономике и энергетике. Всё из-за ситуации с газом.

В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
Гвоздика меняет сад до неузнаваемости: 10 видов, которые творят чудеса с цветником
Гвоздика меняет сад до неузнаваемости: 10 видов, которые творят чудеса с цветником
Прихожая перестаёт быть проходной: обои-2026 превращают вход в дом в арт-объект
Томат, что спасает занятых дачников: растёт сам, пока вы на работе, а урожай рекордный
Сто лет телевидению: как шляпная коробка и иголки запустили экранную эпоху Сергей Ивaнов Минус на улице — машина мертва: простой способ оживить АКБ без замены Сергей Милешкин Программирование структуры без электричества: физики нашли новый способ управлять материей Александр Рощин
Британия хочет продавать российскую нефть с захваченных танкеров
Фартук переживёт всё — от кипятка до брызг масла: лучшие покрытия для кухни
Доставка больше не нужна: эта пицца готовится быстрее, чем привезут заказ
Доставка больше не нужна: эта пицца готовится быстрее, чем привезут заказ
Последние материалы
Новая волна простуд захлестнула Россию: что вызвало взрывной рост заболеваемости в феврале
Казачий код единства: опыт братства народов определил повестку 2026 года
Макрон: Европа находится в чрезвычайном положении
Рынок труда ищет тихий выход: кадровый голод утоляют не через пенсионный возраст
Плесень ест дом медленно и молча: ошибки, из-за которых грибок возвращается
Хрустящая крошка и сочные яблоки внутри: булочки, которые заменяют любой десерт
Ни в сказке сказать, ни пропиской описать: суд разрешил то, что годами запрещалось
Бульон, который будто томился часами: глубокий вкус дарит то, что обычно выкидывают
Глянцевая листва, жёлтые кисти и гроздья ягод: кустарник, который работает все сезоны
Украинский узел: эта хитрая схема с продажей ресурсов стала роковой ошибкой для Киева
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.