Рынок труда ищет тихий выход: кадровый голод утоляют не через пенсионный возраст

Тема пенсионного возраста регулярно возвращается в общественную повестку на фоне демографических изменений и ситуации на рынке труда. Однако власти подчёркивают, что текущие вызовы не становятся поводом для новых решений. Вопрос повышения пенсионного возраста сейчас не рассматривается.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что в повестке правительства отсутствуют планы по пересмотру пенсионного возраста. По его словам, даже дефицит кадров и увеличение продолжительности жизни не рассматриваются как основания для таких изменений.
"Никаких планов по пересмотру пенсионного возраста у нас нет", — заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Котяков подчеркнул, что сотрудники старшего возраста остаются важным ресурсом для экономики. Во многих компаниях именно они выполняют роль наставников, передавая профессиональный опыт и поддерживая преемственность внутри коллективов, сообщает NEWS. RU.
На фоне нехватки специалистов предприятия всё чаще делают ставку на сохранение опытных работников. Возрастные сотрудники, как правило, обладают устойчивыми профессиональными навыками и глубокой экспертизой. Это особенно актуально для отраслей, где важны знания, практика и ответственность.
"Для рынка труда важно не формальное продление возраста, а создание условий, при которых опытные специалисты остаются востребованными добровольно, а не по принуждению", — считает экономист по рынку труда, обозреватель Pravda. ru Ирина Костина.
При этом речь идёт не о продлении обязательной трудовой деятельности, а о создании условий, при которых люди пенсионного возраста могут продолжать работать по собственному желанию. Такой подход позволяет снижать кадровое напряжение без изменения пенсионных правил.
Параллельно в Госдуме звучат предложения в противоположном направлении. Депутаты Сергей Миронов и Яна Лантратова выступили с инициативой снизить пенсионный возраст для россиян, имеющих двух и более детей. Соответствующее обращение было направлено в адрес Антона Котякова.
Парламентарии напомнили, что сейчас многодетные женщины могут выйти на пенсию досрочно, но при условии наличия необходимого страхового стажа и пенсионных баллов. По мнению авторов инициативы, дополнительные меры поддержки могли бы стать вкладом в демографическое и экономическое развитие страны.
Ранее представители профильных комитетов Госдумы также отмечали, что повышение пенсионного возраста в ближайшие годы маловероятно. По их оценке, предыдущая реформа сопровождалась серьёзной общественной реакцией, а прежние возрастные границы основывались на научных и медицинских расчётах.
Власти подчёркивают, что любые изменения в пенсионной системе требуют взвешенного подхода. Пока акцент делается на занятость, добровольное продолжение работы и адресные меры поддержки отдельных категорий граждан.
Нет, по заявлению Минтруда такие планы сейчас отсутствуют.
Власти подчёркивают, что кадровая нехватка не является основанием для повышения возраста.
Такие инициативы обсуждаются, в частности для многодетных родителей.
