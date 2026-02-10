Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Рынок труда ищет тихий выход: кадровый голод утоляют не через пенсионный возраст

Экономика

Тема пенсионного возраста регулярно возвращается в общественную повестку на фоне демографических изменений и ситуации на рынке труда. Однако власти подчёркивают, что текущие вызовы не становятся поводом для новых решений. Вопрос повышения пенсионного возраста сейчас не рассматривается.

Фото: Pravda.Ru by Артём Логинов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Позиция Минтруда по пенсионному возрасту

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что в повестке правительства отсутствуют планы по пересмотру пенсионного возраста. По его словам, даже дефицит кадров и увеличение продолжительности жизни не рассматриваются как основания для таких изменений.

"Никаких планов по пересмотру пенсионного возраста у нас нет", — заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Котяков подчеркнул, что сотрудники старшего возраста остаются важным ресурсом для экономики. Во многих компаниях именно они выполняют роль наставников, передавая профессиональный опыт и поддерживая преемственность внутри коллективов, сообщает NEWS. RU.

Старшее поколение как кадровый ресурс

На фоне нехватки специалистов предприятия всё чаще делают ставку на сохранение опытных работников. Возрастные сотрудники, как правило, обладают устойчивыми профессиональными навыками и глубокой экспертизой. Это особенно актуально для отраслей, где важны знания, практика и ответственность.

"Для рынка труда важно не формальное продление возраста, а создание условий, при которых опытные специалисты остаются востребованными добровольно, а не по принуждению", — считает экономист по рынку труда, обозреватель Pravda. ru Ирина Костина.

При этом речь идёт не о продлении обязательной трудовой деятельности, а о создании условий, при которых люди пенсионного возраста могут продолжать работать по собственному желанию. Такой подход позволяет снижать кадровое напряжение без изменения пенсионных правил.

Инициативы о снижении пенсионного возраста

Параллельно в Госдуме звучат предложения в противоположном направлении. Депутаты Сергей Миронов и Яна Лантратова выступили с инициативой снизить пенсионный возраст для россиян, имеющих двух и более детей. Соответствующее обращение было направлено в адрес Антона Котякова.

Парламентарии напомнили, что сейчас многодетные женщины могут выйти на пенсию досрочно, но при условии наличия необходимого страхового стажа и пенсионных баллов. По мнению авторов инициативы, дополнительные меры поддержки могли бы стать вкладом в демографическое и экономическое развитие страны.

Оценка перспектив новых реформ

Ранее представители профильных комитетов Госдумы также отмечали, что повышение пенсионного возраста в ближайшие годы маловероятно. По их оценке, предыдущая реформа сопровождалась серьёзной общественной реакцией, а прежние возрастные границы основывались на научных и медицинских расчётах.

Власти подчёркивают, что любые изменения в пенсионной системе требуют взвешенного подхода. Пока акцент делается на занятость, добровольное продолжение работы и адресные меры поддержки отдельных категорий граждан.

Популярные вопросы

Планируется ли повышение пенсионного возраста в ближайшее время?

Нет, по заявлению Минтруда такие планы сейчас отсутствуют.

Может ли дефицит кадров повлиять на пенсионную реформу?

Власти подчёркивают, что кадровая нехватка не является основанием для повышения возраста.

Возможно ли снижение пенсионного возраста для отдельных категорий?

Такие инициативы обсуждаются, в частности для многодетных родителей.

