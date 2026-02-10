Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Никита Волков

Бонус — по настроению, ответственность — по закону: премии сыграли против работодателей

Экономика

Премии для сотрудников нередко воспринимаются как поощрение, а не обязательство, но на практике всё зависит от формулировок в документах. Если работодатель нарушает установленный порядок выплат, это может закончиться административной ответственностью. В отдельных случаях речь идёт о серьёзных суммах штрафов.

Фото: Pravda.Ru by Никита Волков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Когда премия становится обязанностью работодателя

Порядок начисления и выплаты премий регулируется нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Если в трудовом договоре, коллективном соглашении или локальных актах компании указаны условия и сроки премирования, работодатель обязан их соблюдать. Игнорирование этих положений приравнивается к нарушению трудового законодательства, сообщает РИА Новости.

Премия в таком случае рассматривается не как добровольный бонус, а как часть системы оплаты труда. Это означает, что задержка или отказ в выплате может повлечь проверку и санкции со стороны контролирующих органов, включая ситуации, связанные с оплатой труда работников.

Какие штрафы предусмотрены законом

За нарушение сроков выплаты премии предусмотрены административные меры. Размер штрафа зависит от статуса нарушителя и может существенно различаться.

"Если премия закреплена в документах, она юридически приравнивается к элементу заработной платы. В этом случае её невыплата рассматривается как прямое нарушение трудовых гарантий, а ответственность наступает независимо от суммы", — считает юрист по трудовому праву, обозреватель Pravda. ru Максим Ковалёв.

Таким образом, максимальный штраф для компаний может достигать 50 тыс. рублей, даже если речь идёт о премии одному сотруднику.

На что ещё стоит обратить внимание работникам

Вопросы премирования часто возникают параллельно с другими трудовыми спорами. Юристы напоминают, что работодатель не вправе увольнять сотрудника во время отпуска или больничного. Особая защита предусмотрена для беременных женщин и работников, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком.

Дополнительные гарантии действуют и для тех, кто совмещает работу с обучением. Таких сотрудников нельзя увольнять в период сессии или защиты диплома, если это предусмотрено законом, как и в случаях, связанных с трудовыми спорами.

Связь премий и компенсаций за переработки

Тема выплат тесно связана и с компенсациями за дополнительные обязанности, в том числе при удалённой работе. Для защиты своих прав сотрудникам рекомендуется фиксировать все переработки и дополнительные задачи. В качестве доказательств могут использоваться письма в корпоративной почте, задачи на внутренних порталах или сообщения в рабочих мессенджерах.

"Чем прозрачнее система выплат в компании, тем ниже риски конфликтов и санкций. Формализация премий дисциплинирует не только работодателя, но и финансовое планирование бизнеса", — считает экономист по рынку труда, обозреватель Pravda. ru Ирина Костина.

Эксперты советуют также направлять работодателю письменное обращение с просьбой оформить переработки официально. Это может сыграть ключевую роль в случае спора.

Популярные вопросы

Обязан ли работодатель платить премию всегда?

Только если она закреплена в трудовом договоре или внутренних документах.

Сколько составляет максимальный штраф?

Для юридических лиц — до 50 тыс. рублей.

Что делать, если премию не выплатили вовремя?

Начать с письменного обращения, затем обращаться в контролирующие органы.

