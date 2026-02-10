Бонус — по настроению, ответственность — по закону: премии сыграли против работодателей

Премии для сотрудников нередко воспринимаются как поощрение, а не обязательство, но на практике всё зависит от формулировок в документах. Если работодатель нарушает установленный порядок выплат, это может закончиться административной ответственностью. В отдельных случаях речь идёт о серьёзных суммах штрафов.
Порядок начисления и выплаты премий регулируется нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Если в трудовом договоре, коллективном соглашении или локальных актах компании указаны условия и сроки премирования, работодатель обязан их соблюдать. Игнорирование этих положений приравнивается к нарушению трудового законодательства, сообщает РИА Новости.
Премия в таком случае рассматривается не как добровольный бонус, а как часть системы оплаты труда. Это означает, что задержка или отказ в выплате может повлечь проверку и санкции со стороны контролирующих органов, включая ситуации, связанные с оплатой труда работников.
За нарушение сроков выплаты премии предусмотрены административные меры. Размер штрафа зависит от статуса нарушителя и может существенно различаться.
"Если премия закреплена в документах, она юридически приравнивается к элементу заработной платы. В этом случае её невыплата рассматривается как прямое нарушение трудовых гарантий, а ответственность наступает независимо от суммы", — считает юрист по трудовому праву, обозреватель Pravda. ru Максим Ковалёв.
Таким образом, максимальный штраф для компаний может достигать 50 тыс. рублей, даже если речь идёт о премии одному сотруднику.
Вопросы премирования часто возникают параллельно с другими трудовыми спорами. Юристы напоминают, что работодатель не вправе увольнять сотрудника во время отпуска или больничного. Особая защита предусмотрена для беременных женщин и работников, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком.
Дополнительные гарантии действуют и для тех, кто совмещает работу с обучением. Таких сотрудников нельзя увольнять в период сессии или защиты диплома, если это предусмотрено законом, как и в случаях, связанных с трудовыми спорами.
Тема выплат тесно связана и с компенсациями за дополнительные обязанности, в том числе при удалённой работе. Для защиты своих прав сотрудникам рекомендуется фиксировать все переработки и дополнительные задачи. В качестве доказательств могут использоваться письма в корпоративной почте, задачи на внутренних порталах или сообщения в рабочих мессенджерах.
"Чем прозрачнее система выплат в компании, тем ниже риски конфликтов и санкций. Формализация премий дисциплинирует не только работодателя, но и финансовое планирование бизнеса", — считает экономист по рынку труда, обозреватель Pravda. ru Ирина Костина.
Эксперты советуют также направлять работодателю письменное обращение с просьбой оформить переработки официально. Это может сыграть ключевую роль в случае спора.
Только если она закреплена в трудовом договоре или внутренних документах.
Для юридических лиц — до 50 тыс. рублей.
Начать с письменного обращения, затем обращаться в контролирующие органы.
