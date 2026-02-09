Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Россия может начать судиться с Euroclear в других странах

Россия рассматривает возможность судебных разбирательств против депозитария Euroclear в зарубежных юрисдикциях из-за заморозки российских активов, заявил РИА "Новости" посол России в Бельгии Денис Гончар.

Деньги разных стран
Фото: unsplash.com by JustStartInvesting is licensed under Free to use under the Unsplash License
Российская сторона исходит из того, что действия европейских финансовых структур носили незаконный характер и нарушили базовые принципы защиты собственности. Оставлять подобные шаги без ответа Москва не намерена, поскольку речь идет о системном посягательстве на суверенные и коммерческие активы государства.

Позиция России по данному вопросу была официально и детально изложена в заявлениях Банка России, опубликованных 12 декабря 2025 года.

Было подчёркнуто, что заморозка активов противоречит как нормам международного права, так и обязательствам, которые европейские депозитарии брали на себя в рамках своей деятельности.

В тот же день российский регулятор уведомил о подаче искового заявления в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию Евроклир с требованием возмещения убытков, причиненных Центральному банку. Эти убытки оцениваются в беспрецедентный для мировой практики объём, 18,2 триллиона рублей.

Первое судебное слушание по данному делу состоялось 16 января. Суд принял решение о проведении процесса в закрытом режиме. Такой формат объясняется чувствительностью представляемых материалов и масштабом затрагиваемых финансовых интересов.

Одновременно российская сторона дала понять, что национальной юрисдикцией дело может не ограничиться. Прорабатывается возможность инициирования процессов в зарубежных судах, если это будет признано целесообразным с точки зрения защиты интересов России.

Дополнительную правовую опору для ответных шагов создал указ президента России Владимира Путина от 30 сентября 2025 года. Документ закрепил новый порядок обращения с иностранным капиталом, находящимся в федеральной собственности.

Этот механизм прямо увязан с необходимостью обеспечения национальных интересов в условиях потенциально враждебных действий со стороны западных государств.

Таким образом, Россия заранее сформировала инструментарий, позволяющий реагировать не ситуативно, а системно и в рамках собственного законодательства.

Истоки конфликта восходят к 2022 году, когда европейские страны ввели санкции против Национального расчётного депозитария. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов оказались заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream.

Под ограничения также подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Эти меры затронули широкий круг участников финансового рынка.

На этом фоне многие российские банки, компании и физические лица обратились в российские суды с исками к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking.

Нынешняя ситуация демонстрирует глубокий кризис прежней модели международных финансовых отношений. Использование инфраструктурных институтов в качестве инструмента политического давления разрушает принцип нейтральности расчетных систем.

Действия России в данном контексте логичны. Государство защищает свои активы и формирует правовые прецеденты, которые могут изменить баланс сил в глобальной финансовой системе.

Последовательная судебная стратегия позволяет не только отстаивать конкретные требования, но и сигнализировать о недопустимости произвольного изъятия собственности под санкционными предлогами.

Судебные и правовые шаги России направлены на системную защиту суверенных активов и восстановление принципов законности в международных финансах.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
