Олег Артюков

Глава МВФ объявила временным ослабление доллара

Ослабление доллара носит временный характер и не означает утраты им ключевой роли в мировой финансовой системе, считает директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

Международный валютный фонд
Фото: Creative Commons by by brunosan, by brunosan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Международный валютный фонд

Там самая, что недавно посоветовала украинцам рычать по утрам для поднятия духа. 

По её мнению, краткосрочные колебания валютного курса не должны становиться поводом для далеко идущих выводов. И в обозримом будущем доллар сохранит статус основной мировой резервной валюты и продолжит играть центральную роль в международных расчётах и накоплении резервов.

По словам Георгиевой, существенное значение имеют глубина и высокая ликвидность финансовых рынков США. Американский рынок капитала остаётся крупнейшим в мире по объёму и разнообразию инструментов.

Экономика США по-прежнему занимает одно из ведущих мест по размеру номинального ВВП. Дополнительным фактором выступает развитая предпринимательская среда, обеспечивающая приток инвестиций и устойчивый спрос на долларовые активы, заявила глава МВФ.

Ранее президент США Дональд Трамп публично заявил об отсутствии обеспокоенности ослаблением курса доллара. По его логике, более слабая национальная валюта может способствовать росту экспорта и повышению конкурентоспособности американских товаров на внешних рынках.

Во время второй администрации Дональда Трампа доллар, по данным статистических служб США, обесценился почти на три процента.

Среди таких рисков выделяется непоследовательность торговой политики США. Частая смена тарифных режимов и использование торговых ограничений в качестве инструмента давления повышают неопределённость для инвесторов. Это снижает привлекательность долларовых активов в среднесрочной перспективе.

Дополнительным источником беспокойства стало ослабление институциональной независимости Федеральной резервной системы. Давление на ФРС со стороны политических кругов подрывает доверие к её способности проводить предсказуемую монетарную политику.

Параллельно с этим фиксируется более широкий тренд на дедолларизацию мировой экономики. По подсчётам Bloomberg, индекс доллара за прошлый год снизился на 8,1 процента. Это стало максимальным падением с 2017 года.

Динамика отражает не только циклические факторы, но и структурные изменения в глобальных финансах. Всё больше стран стремятся сократить зависимость от доллара в международных расчётах и резервах. Причиной становится рост геополитических рисков и активное использование финансовых санкций.

Расширяется практика расчётов в национальных валютах. Растёт доля двусторонних торговых соглашений без участия доллара. Центральные банки увеличивают вложения в золото и альтернативные валюты. Этот процесс не является резким, но он носит устойчивый характер. И усиливается на фоне фрагментации мировой экономики и формирования региональных финансовых блоков.

Существенную роль играет и бюджетная политика США. Высокий уровень государственного долга и хронический дефицит бюджета усиливают давление на доллар в долгосрочной перспективе. Инвесторы всё чаще учитывают риск инфляционного размывания стоимости долларовых активов. Повышение процентных ставок частично компенсирует этот эффект, но не устраняет его полностью.

Важным фактором остаётся изменение структуры мирового роста. Доля развивающихся экономик увеличивается. Их финансовые рынки становятся более зрелыми.

Это постепенно снижает безальтернативность доллара как универсального средства сбережения.

При этом скорость дедолларизации ограничена масштабом и стабильностью американской финансовой системы. Полноценной замены доллару на данный момент не существует.

То есть текущее ослабление доллара формируется под воздействием сочетания циклических и структурных факторов. Оно не означает немедленного отказа от долларовой модели мировой экономики.

Однако тенденции к диверсификации валютных рисков и снижению долларовой зависимости становятся всё более заметными.

В долгосрочной перспективе это может привести к более многополярной валютной системе. Роль доллара в ней сохранится значительной, но уже не будет столь безусловной, как в предыдущие десятилетия.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
