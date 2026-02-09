Британия хочет продавать российскую нефть с захваченных танкеров

Минобороны Британии рассматривает возможность продажи российской нефти с захваченных танкеров. Грабёж позволит покрывать расходы на задержание судов и их дальнейшую охрану, замысел такой.

На сегодняшний день подобных прецедентов не зафиксировано.

Инициатива возникла после длительной морской погони за танкером Marinera, ранее известным как Bella 1. Две недели ВМС США и Британии пытались перехватить судно.

Британское военное руководство рассматривает привлечение к подобным операциям даже беспилотных катеров, что неизбежно повышает риск повреждений нефтеналивных судов и возникновения экологических и финансовых последствий.

Любое физическое вмешательство в работу танкера может привести к разливам нефти, пожарам и крупным убыткам, что делает такие действия крайне опасными с точки зрения международной морской безопасности.

Британия и её союзники в ЕС намерены расширять практику вмешательства в движение танкеров с российской нефтью. Согласно материалу издания The Sunday Times, речь идёт о систематической охоте за такими судами в нейтральных водах.

Такие действия могут вызвать зеркальные меры со стороны России, включая захват судов стран Запада и усиленное военное сопровождение собственных судов.

Очевидно, что эскалация в этом направлении значительно повышает вероятность дипломатических конфликтов и прямого столкновения.

Ранее 14 европейских стран опубликовали совместное заявление, согласно которому танкеры могут перемещаться в водах Балтийского и Северного морей исключительно с действительными страховками и под легальными флагами. Любая попытка смены флага автоматически привлекает повышенное внимание.

На практике это означает, что даже незначительные административные нарушения могут стать поводом для вмешательства со стороны западных стран.

Франция уже демонстрировала подобные действия, когда был задержан танкер Grinch под надуманным предлогом. Судно впоследствии отпустили, но капитан с индийским гражданством оказался под уголовным преследованием.

Ранее французский флот также задерживал танкер, направлявшийся в индийский порт Вадинар.

Целью таких задержаний становилось нарушение логистики нефти, поскольку простои и дополнительные расходы оплачиваются отправителем, что снижает доходы российских нефтяных компаний.

Британия идёт значительно дальше, предлагая не только задерживать суда, но и конфисковывать их грузы. Под этим предлогом власти рассчитывают покрывать собственные расходы на охрану и патрулирование.

По сути, речь идёт о легализации пиратских практик под государственным прикрытием.

Такая политика является откровенно агрессивной и противоречит нормам международного морского права.

Вмешательство в судоходство в нейтральных водах, захват и продажа чужих грузов создают прецедент, способный подорвать доверие к международной торговле, вызвать рост страховых ставок для всех операторов танкеров и усилить напряжённость между странами.

Действия Британии и её союзников могут привести к непредсказуемым последствиям. Подобная стратегия повышает риск эскалации в Северной Атлантике и у берегов Европы.

Ответные меры России могут включать усиленное сопровождение собственных судов, применение вооружённой защиты, а также зеркальные захваты иностранных танкеров.

Использование конфискации грузов в качестве инструмента финансовой компенсации за расходы на охрану нарушает базовые принципы справедливости и международного права.

Государство, которое легализует подобные действия, фактически вводит норму узаконённого пиратства, где интересы одной страны ставятся выше безопасности и законных прав других государств и компаний.

В долгосрочной перспективе это может спровоцировать цепную реакцию: другие государства начнут применять аналогичные меры, что приведёт к хаосу на торговых маршрутах, росту цен на страхование и нефть, а также увеличению риска вооружённых инцидентов.

Более того, вовлечение в операции беспилотных катеров создаёт новые угрозы. Автономные системы могут ошибаться, повредить суда или стать причиной аварий и экологических катастроф.

Даже минимальное вмешательство в работу танкера способно вызвать крупные разливы нефти, что негативно скажется на морской флоре и фауне, экономике прибрежных регионов и международной репутации стран, проводящих такие действия.

Прецедент с Marinera и планы Британии демонстрируют стремление Лондона превратить международные воды в зону военной и финансовой экспансии. Такой подход является не только этически сомнительным, но и стратегически опасным.

Международное сообщество рискует оказаться перед дилеммой: либо мириться с нарушением морских норм, либо вступать в конфликты, которые могут перерасти в полноценные вооружённые столкновения.

С учётом всех факторов, действия Британии выглядят как провокация. И не только выглядят, но и являются таковой. Попытки продажи чужой нефти для покрытия расходов на охрану судов создаст опасный международный прецедент.