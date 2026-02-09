Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Европе предложили срочно снизить зависимость от Visa и Mastercard

Евросоюзу необходимо в сжатые сроки сократить зависимость от американских платёжных систем Visa и Mastercard и сформировать собственные трансграничные решения в сфере безналичных расчётов, заявила исполнительный директор консорциума European Payments Initiative (EPI) Мартина Ваймерт.

Фото: https://unsplash.com by CardMapr.nl is licensed under Free
Она в интервью изданию Financial Times обозначила проблему технологической и институциональной зависимости Европы от внешних игроков, подчеркнув, что сложившаяся структура рынка несёт долгосрочные риски.

Доминирование Visa и Mastercard в карточных платежах в еврозоне носит системный характер. По имеющимся данным, на эти две компании приходится около двух третей всех операций по банковским картам.

При этом в 13 странах ЕС отсутствуют собственные национальные карточные альтернативы, способные заменить или дополнить американские решения.

Такая конфигурация рынка означает, что ключевые элементы платёжной инфраструктуры фактически находятся под контролем компаний, действующих в юрисдикции другого государства и подчиняющихся его правовому регулированию.

В условиях роста геополитической напряжённости и обострения трансатлантических отношений подобная зависимость рассматривается как потенциальная уязвимость.

Контроль над платёжными потоками и процессингом может быть использован не только в коммерческих целях, но и как инструмент политического или экономического давления.

Этот фактор приобретает особое значение на фоне сокращения использования наличных денег и ускоренного перехода к цифровым формам расчётов, при которых устойчивость и автономность платёжной инфраструктуры становятся критически важными.

Существующие национальные платёжные системы в странах ЕС не решают проблему в полном объёме. Они, как правило, ориентированы на внутренний рынок и не обеспечивают полноценной трансграничной совместимости. Это ограничивает их использование в едином экономическом пространстве и не позволяет сформировать альтернативу американским системам на уровне всего союза.

Проект Wero, запущенный European Payments Initiative как цифровая платёжная платформа, пока функционирует лишь в ограниченном числе стран. Его расширение на весь ЕС запланировано только к 2027 году, что подчёркивает длительный и сложный характер процесса.

Опасения, связанные с внешним контролем над финансовой инфраструктурой, разделяют и представители европейских институтов.

Бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги ранее указывал на то, что экономическая взаимозависимость всё чаще превращается в источник рычагов давления и контроля.

В этом контексте платёжные системы рассматриваются не просто как технический сервис, а как элемент стратегической инфраструктуры, сопоставимый по значимости с энергетикой или телекоммуникациями.

Параллельно Европейский центральный банк продвигает проект цифрового евро, который позиционируется как инструмент укрепления финансового суверенитета ЕС.

Предполагается, что цифровая валюта центрального банка сможет обеспечить базовую платёжную функцию, независимую от частных иностранных платформ.

Однако сроки внедрения цифрового евро остаются предметом дискуссий. Часть банковского сектора выражает опасения, что этот проект может подорвать частные инициативы и изменить баланс на рынке платёжных услуг.

Развитие национальных и наднациональных платёжных систем в современных условиях имеет стратегическое значение по нескольким причинам.

Во-первых, это вопрос суверенитета и контроля над критически важной инфраструктурой. Собственные платёжные решения позволяют государствам и интеграционным объединениям снижать риски внешнего вмешательства и обеспечивать непрерывность финансовых операций в кризисных ситуациях.

Во-вторых, это фактор экономической устойчивости. Наличие альтернатив стимулирует конкуренцию, снижает издержки для бизнеса и потребителей и уменьшает зависимость от тарифной политики глобальных корпораций.

В-третьих, национальные платёжные системы создают основу для технологического развития. Они способствуют формированию собственных экосистем, развитию финтех-компаний и внедрению инноваций с учётом локальных регуляторных и социальных особенностей. В условиях цифровизации экономики это становится важным элементом долгосрочного роста.

Кроме того, такие системы позволяют лучше интегрировать платёжные сервисы с государственными платформами, включая налоговые, социальные и идентификационные сервисы.

