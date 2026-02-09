Прилавки не верят глазам: три вида рыбы, которые неожиданно подешевели

На российском рыбном рынке произошло редкое для покупателей событие — сразу несколько популярных видов рыбы заметно подешевели. Оптовые цены снизились не точечно, а по целым категориям, что уже отразилось на интересе переработчиков и розницы. Лидером по снижению стоимости стала сельдь, за ней следуют скумбрия и треска. Об этом сообщает РИА Новости.

Какие виды рыбы подешевели сильнее всего

По данным мониторинга оптовых цен ФГУП "Нацрыбресурс", именно сельдь стала самой доступной рыбой на оптовом рынке. В ассоциации рыбохозяйственных предприятий отметили, что в список самых подешевевших отечественных видов рыбопродукции также вошли скумбрия и треска.

Снижение цен затронуло как атлантические, так и тихоокеанские виды, что для рынка считается важным индикатором системных изменений, а не разового колебания.

"Снижение цен сразу по нескольким видам рыбы говорит о структурном сдвиге на рынке, когда предложение начинает опережать платёжеспособный спрос", — считает макроэкономист, обозреватель Pravda. ru Артём Сергеевич Логинов.

Конкретные цифры и динамика цен

Атлантическая сельдь за год подешевела почти на треть, и её средняя цена составила 138 рублей за килограмм. Тихоокеанская сельдь снизилась в цене на 30% и опустилась до 105 рублей за килограмм.

Атлантическая скумбрия стала дешевле на 12,9% — до 270 рублей за килограмм, а атлантическая треска потеряла в цене 8,4% и теперь стоит около 490 рублей за килограмм. Такие изменения особенно заметны на фоне общего роста цен на многие продукты питания.

Почему рыба дешевеет не сразу

Как поясняют в отрасли, формирование цен на рыбную продукцию — сложный и многофакторный процесс. Объёмы вылова действительно играют важную роль, но не являются единственным определяющим элементом.

Даже при снижении вылова в Северном рыбохозяйственном бассейне цены на сельдь, скумбрию и треску в прошлом году оставались стабильными. При этом вылов тихоокеанской сельди второй год подряд достигает рекордных значений, однако мгновенного удешевления это не вызвало.

Значительное влияние на конечную цену продолжают оказывать логистика, хранение, переработка и издержки поставщиков.

Что это значит для потребителей и рынка

Снижение оптовых цен создаёт условия для удешевления рыбы в рознице, хотя этот процесс обычно растянут во времени. Переработчики и торговые сети постепенно закладывают новые закупочные цены в контракты, а покупатели получают более доступные продукты — свежую и замороженную рыбу, филе и консервы.

Эксперты отмечают, что подобная динамика способна поддержать внутренний спрос и частично сдержать рост продовольственной инфляции.

Сравнение подешевевших видов рыбы

Сельдь остаётся самым бюджетным вариантом среди популярных видов и подходит как для засолки, так и для переработки. Скумбрия занимает среднюю ценовую нишу и востребована за счёт вкусовых качеств и жирности. Треска, несмотря на более высокую стоимость, сохраняет устойчивый спрос благодаря универсальности.

Популярные вопросы

Какая рыба стала самой дешёвой?

Сельдь показала наибольшее снижение оптовых цен.

Почему цены снижаются не сразу?

Из-за отложенного эффекта и высоких издержек.

Подешевеет ли рыба в магазинах?

Вероятность есть, но процесс будет постепенным.