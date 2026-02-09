Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Никита Волков

Прилавки не верят глазам: три вида рыбы, которые неожиданно подешевели

Экономика

На российском рыбном рынке произошло редкое для покупателей событие — сразу несколько популярных видов рыбы заметно подешевели. Оптовые цены снизились не точечно, а по целым категориям, что уже отразилось на интересе переработчиков и розницы. Лидером по снижению стоимости стала сельдь, за ней следуют скумбрия и треска. Об этом сообщает РИА Новости.

Треска
Фото: Pravda.Ru by Никита Волков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Треска

Какие виды рыбы подешевели сильнее всего

По данным мониторинга оптовых цен ФГУП "Нацрыбресурс", именно сельдь стала самой доступной рыбой на оптовом рынке. В ассоциации рыбохозяйственных предприятий отметили, что в список самых подешевевших отечественных видов рыбопродукции также вошли скумбрия и треска.
Снижение цен затронуло как атлантические, так и тихоокеанские виды, что для рынка считается важным индикатором системных изменений, а не разового колебания.

"Снижение цен сразу по нескольким видам рыбы говорит о структурном сдвиге на рынке, когда предложение начинает опережать платёжеспособный спрос", — считает макроэкономист, обозреватель Pravda. ru Артём Сергеевич Логинов.

Конкретные цифры и динамика цен

Атлантическая сельдь за год подешевела почти на треть, и её средняя цена составила 138 рублей за килограмм. Тихоокеанская сельдь снизилась в цене на 30% и опустилась до 105 рублей за килограмм.
Атлантическая скумбрия стала дешевле на 12,9% — до 270 рублей за килограмм, а атлантическая треска потеряла в цене 8,4% и теперь стоит около 490 рублей за килограмм. Такие изменения особенно заметны на фоне общего роста цен на многие продукты питания.

Почему рыба дешевеет не сразу

Как поясняют в отрасли, формирование цен на рыбную продукцию — сложный и многофакторный процесс. Объёмы вылова действительно играют важную роль, но не являются единственным определяющим элементом.
Даже при снижении вылова в Северном рыбохозяйственном бассейне цены на сельдь, скумбрию и треску в прошлом году оставались стабильными. При этом вылов тихоокеанской сельди второй год подряд достигает рекордных значений, однако мгновенного удешевления это не вызвало.

Значительное влияние на конечную цену продолжают оказывать логистика, хранение, переработка и издержки поставщиков.

Что это значит для потребителей и рынка

Снижение оптовых цен создаёт условия для удешевления рыбы в рознице, хотя этот процесс обычно растянут во времени. Переработчики и торговые сети постепенно закладывают новые закупочные цены в контракты, а покупатели получают более доступные продукты — свежую и замороженную рыбу, филе и консервы.
Эксперты отмечают, что подобная динамика способна поддержать внутренний спрос и частично сдержать рост продовольственной инфляции.

Сравнение подешевевших видов рыбы

Сельдь остаётся самым бюджетным вариантом среди популярных видов и подходит как для засолки, так и для переработки. Скумбрия занимает среднюю ценовую нишу и востребована за счёт вкусовых качеств и жирности. Треска, несмотря на более высокую стоимость, сохраняет устойчивый спрос благодаря универсальности.

Популярные вопросы

Какая рыба стала самой дешёвой?

Сельдь показала наибольшее снижение оптовых цен.

Почему цены снижаются не сразу?

Из-за отложенного эффекта и высоких издержек.

Подешевеет ли рыба в магазинах?

Вероятность есть, но процесс будет постепенным.

Автор Никита Волков
Никита Андреевич Волков — финансовый аналитик, специалист по анализу корпоративной отчётности, прибыли и дивидендной политики компаний, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы рыба цены инфляция экономика
Новости Все >
Гламур победил сцену: как шпагат Волочковой стал символом эпохи
Годы учебы впустую? Причины, по которым выпускники отказываются от выбранной специальности
Ставка на весну: приведет ли она к перелому, о котором говорят в Киеве
Стартовал отбор наукоемких технологических проектов в рамках Сибирского технологического хаба
Дело Эпштейна дошло до Лондона: вероятна ли отставка британского премьера Стармера
Интерес возник сразу: российская РСЗО Сарма превзошла HIMARS по ключевому параметру
Опубликован рейтинг самых опасных городов и курортов РФ от ISI
Дорогие игрушки закончились: что стоит за острым дефицитом ракет Patriot на Украине
Высокие проценты не отпускают: ожидание дешёвых кредитов в России снова сдвигается
Целый мир вместо офиса: как мечта о путешествиях меняет выбор профессии у российских подростков
Сейчас читают
Комнатные растения перестают чахнуть: простой порошок работает как защита
Садоводство, цветоводство
Комнатные растения перестают чахнуть: простой порошок работает как защита
Ресницы-щётки больше не работают: процедуры, которые незаметно вытесняют наращивание
Красота и стиль
Ресницы-щётки больше не работают: процедуры, которые незаметно вытесняют наращивание
Медовый запах и ковёр из цветов: приём с лобулярией, который продлевает лето в саду
Садоводство, цветоводство
Медовый запах и ковёр из цветов: приём с лобулярией, который продлевает лето в саду
Популярное
Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику

Черный и бежевый уходят в тень: в 2026 году их заменяют глубокие оттенки, которые делают образ дороже и сложнее без яркости.

Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику
Белые кисти свисают как люстры: дерево, которое выглядит роскошно без капризов
Белые кисти свисают как люстры: дерево, которое выглядит роскошно без капризов
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
Три томатных гиганта для урожая-2026: плоды такие, что грядка их едва выдерживает
В Белоруссии судьбу будущих протестов решат решительно и быстро Любовь Степушова Братство по крови: сербы ждут русские корабли по Дунаю Дарья Асламова Крушение под Харьковом изменило всё: как началась эволюция правительственных поездов в России Сергей Милешкин
В тени зелёный, на солнце — взрыв красного: яркий многолетник вместо живой изгороди
Дешевле бутербродов, вкуснее омлета: рецепт из 90-х, который не надоедает годами
Мечта покупателя: три бюджетных кроссовера, у которых ресурс больше, чем цена
Мечта покупателя: три бюджетных кроссовера, у которых ресурс больше, чем цена
Последние материалы
Годы учебы впустую? Причины, по которым выпускники отказываются от выбранной специальности
Европе предложили срочно снизить зависимость от Visa и Mastercard
Вторичка превращается в минное поле: даже законная сделка может стоить вам автомобиля
Аптечка превратится в набор пустышек: причина прячется не в сроках годности
Региональные бюджеты надели бронежилет: охрана губернаторов утяжеляет расходы
Квартира курила вместе с хозяевами: способы спасти стены от никотиновой зависимости
Средняя длина — большие ставки: какие миди-юбки вытеснили макси с подиумов
Ставка на весну: приведет ли она к перелому, о котором говорят в Киеве
Братство по крови: сербы ждут русские корабли по Дунаю
Стартовал отбор наукоемких технологических проектов в рамках Сибирского технологического хаба
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.