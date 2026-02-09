Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Региональные бюджеты надели бронежилет: охрана губернаторов утяжеляет расходы

Экономика

Расходы российских регионов на личную охрану губернаторов за последние годы заметно увеличились. После начала СВО бюджеты на эти цели выросли почти вдвое, а суммы госконтрактов достигли рекордных значений. Аналитики фиксируют устойчивый тренд, который сохраняется уже несколько лет подряд.

Фото: Pravda.Ru by Артём Логинов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Как менялись расходы на охрану губернаторов

В "мирном" 2021 году регионы потратили на охрану глав субъектов 59,7 млн рублей — тогда было проведено всего восемь тендеров. Уже в 2022 году ситуация резко изменилась: расходы выросли до 91,6 млн рублей, а количество закупок увеличилось до 13. Именно этот период аналитики называют точкой перелома.

В 2023 году траты достигли максимума — 119,7 млн рублей при 16 тендерах. Этот показатель стал рекордным за весь рассматриваемый период и пришёлся на разгар боевых действий. В 2024 году наблюдалось временное снижение до 104,5 млн рублей, однако уже в 2025-м расходы вновь пошли вверх и составили 112,4 млн рублей, сообщает Общественная служба новостей.

Рост подобных статей затрат вписывается в общую картину увеличения обязательных бюджетных расходов, на фоне которой меняются приоритеты региональных финансовых стратегий и структура трат.

Почему охрана стала дороже

Рост затрат связан не только с увеличением числа контрактов, но и с усложнением самих услуг. В большинстве случаев охрана губернаторов осуществляется силами Росгвардии. Чаще всего это вневедомственная охрана, дополненная усиленными мерами: использованием вооружения, спецтехники и расширенных составов групп сопровождения. Особенно высокие риски фиксируются в приграничных регионах и крупных городах, где требования к безопасности заметно строже, чем ранее.

На фоне этого меняется и логика государственных закупок, где безопасность всё чаще конкурирует за ресурсы с инфраструктурными и социальными программами.

Роль СВО в изменении бюджетов

Начало СВО стало ключевым фактором, повлиявшим на пересмотр подходов к защите региональных руководителей. После 2022 года расходы на охрану стали восприниматься как элемент антикризисного управления. Региональные бюджеты начали закладывать дополнительные средства, чтобы компенсировать рост угроз и обеспечить круглосуточную защиту первых лиц.

Подобная динамика перекликается с более широкими процессами перераспределения средств, которые затрагивают и структуру региональных бюджетов.

Сравнение расходов по годам

Если сравнивать динамику, то период с 2021 по 2025 год показывает рост почти на 90%. В 2021 году расходы были минимальными, в 2023-м — максимальными, а 2024-й стал краткосрочной паузой. 2025 год подтвердил, что тенденция к увеличению затрат сохраняется и в дальнейшем.

"Рост расходов на безопасность — это отражение общего давления на бюджеты, когда приоритет получают статьи, связанные с управляемостью и устойчивостью власти", — считает финансовый аналитик, обозреватель Pravda. ru Никита Волков.

Почему расходы выросли именно после 2022 года?

Рост связан с усилением мер безопасности и изменением оценки рисков.

Кто охраняет губернаторов?

В большинстве случаев этим занимается Росгвардия и вневедомственная охрана.

Снизятся ли расходы в ближайшие годы?

Пока данные за 2025 год показывают сохранение восходящего тренда.

Автор Артём Логинов
Артём Сергеевич Логинов — макроэкономист, специалист по инфляции, процентным ставкам и динамике ВВП, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
