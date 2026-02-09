Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Артём Логинов

Золотые коронки экономики: стоматология перегрызла потолок доходов не только в Москве

Экономика

Доходы стоматологов в Москве продолжают расти и уже приблизились к уровням, которые раньше казались недостижимыми для медицины. Отдельные специалисты сегодня могут зарабатывать суммы, сопоставимые с доходами топ-менеджеров. При этом высокий спрос на врачей сохраняется не только в столице, но и за её пределами.

Зубы
Фото: Pravda.Ru by Артём Логинов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зубы

Как изменились зарплаты стоматологов в Москве

По данным аналитиков рынка труда, максимальные зарплатные предложения для стоматологов-ортопедов в Москве достигли 750 тысяч рублей в месяц. За 2025 год доходы представителей этой специализации выросли примерно на 10%, что отражает устойчивый спрос на ортопедические услуги, включая протезирование и имплантацию, сообщает Общественная служба новостей.

Медианная зарплата стоматологов-ортопедов в столице сейчас составляет около 330 тысяч рублей. Такой уровень дохода характерен для клиник с высокой загрузкой и современным оборудованием, где активно используются цифровые технологии и качественные материалы.

"Мы наблюдаем классический эффект дефицита квалифицированных кадров: узкие медицинские специализации становятся драйверами роста доходов быстрее, чем рынок в целом", — считает экономист по рынку труда, обозреватель Pravda. ru Ирина Костина.

Доходы терапевтов и других специализаций

Стоматологи-терапевты в Москве также демонстрируют уверенный рост доходов. Средний заработок в этой категории достиг 195 тысяч рублей, а верхняя планка предложений доходит до 500 тысяч рублей.

На уровень оплаты влияет сразу несколько факторов: опыт врача, поток пациентов, использование платных расходных материалов, а также формат клиники — частная сеть или индивидуальная практика. Существенную роль играют и дополнительные услуги, включая профессиональную гигиену, отбеливание и эстетическую реставрацию.

Рост доходов в медицине всё чаще рассматривается в общем контексте перераспределения доходов в экономике и усиления конкуренции за квалифицированных специалистов.

Ситуация в регионах: не всё решает столица

Интересно, что регионы постепенно сокращают разрыв с Москвой по уровню доходов стоматологов. В отдельных случаях предложения за пределами столицы выглядят даже привлекательнее.

Так, в Мончегорске Мурманской области работодатели ищут стоматолога-хирурга-имплантолога с зарплатой до 650 тысяч рублей. Подобные вакансии появляются в городах с дефицитом кадров, где клиники готовы предлагать высокий доход, современное оборудование и поддержку при переезде.

Эта тенденция перекликается с общими процессами регионального выравнивания доходов, о которых всё чаще говорят экономисты, анализируя рынок занятости и мобильность рабочей силы.

Сравнение доходов стоматологов в Москве и регионах

В Москве выше средние зарплаты и больше вакансий, особенно в сегменте частной медицины. В регионах чаще встречаются точечные предложения с высокой оплатой для узких специалистов.

Столичные клиники выигрывают за счёт стабильного потока пациентов и развитого рынка платных услуг. Региональные работодатели компенсируют меньший спрос повышенными окладами и дополнительными условиями.

Популярные вопросы

Сколько зарабатывает стоматолог в Москве?

В зависимости от специализации доход может варьироваться от 195 до 750 тысяч рублей.

Что лучше: работа в столице или в регионе?

Москва даёт стабильность, регионы — шанс на более высокий оклад при дефиците кадров.

От чего зависит максимальная зарплата?

От специализации, опыта, потока пациентов и формата клиники.

Автор Артём Логинов
Артём Сергеевич Логинов — макроэкономист, специалист по инфляции, процентным ставкам и динамике ВВП, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
