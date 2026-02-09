США используют новую тактику в конкуренции с Китаем за металлы

США заключают с компаниями в Демократической Республике Конго и других странах Африки соглашения о поставках меди и кобальта до начала их фактической добычи. Речь идёт об офтейк-контрактах, которые позволяют заранее закреплять будущие объёмы сырья.

Такой подход, отмечает агентство Reuters, становится ключевым инструментом Вашингтона в конкуренции с Китаем за контроль над стратегическими металлами, необходимыми для энергетического перехода, оборонной промышленности и производства аккумуляторов.

США делают ставку не на прямое присутствие на африканских месторождениях, а на использование финансовых и торговых механизмов. Американские структуры стремятся гарантировать поставки сырья, не вовлекаясь напрямую в добычу и управление шахтами.

Это позволяет снижать политические, социальные и операционные риски, которые традиционно сопровождают горнодобывающие проекты в странах Центральной Африки.

Приоритетными направлениями для США остаются ДРК, Замбия и Гвинея. Эти страны обладают крупными запасами меди, кобальта и бокситов.

Американская стратегия заметно отличается от китайской модели. Пекин на протяжении многих лет инвестировал в инфраструктуру, направлял рабочую силу и напрямую контролировал добычу.

Китайские компании присутствуют на месторождениях физически и выстраивают длинные производственные цепочки, начиная от рудников и заканчивая переработкой и экспортом.

Американская модель выглядит более гибкой, но и более ограниченной. Офтейк-контракты позволяют закрепить доступ к сырью, но не ускоряют ввод новых мощностей.

Китайские компании, работающие непосредственно на месторождениях, быстрее выводят продукцию на рынок и лучше контролируют издержки. Это особенно заметно в ДРК, которая является мировым лидером по добыче кобальта и одним из ключевых игроков на рынке меди.

Примером сложностей для США служит деятельность компании KoBold Metals. Она приобрела права на обширные участки с перспективными запасами меди и лития в ДРК.

Однако фактическая добыча там до сих пор не началась. Основными препятствиями остаются административные процедуры, согласования и неопределённость регуляторной среды. Это подчёркивает структурную проблему американской стратегии, когда финансовые возможности опережают институциональные и управленческие ресурсы на местах.

Контроль Китая над крупнейшими месторождениями меди и кобальта в ДРК остаётся значительным. Китайские компании сохраняют доминирующее положение в добыче и первичной переработке. Это даёт Пекину устойчивое преимущество в глобальных цепочках поставок.

Даже при наличии офтейк-контрактов США остаются зависимыми от уже сложившейся инфраструктуры и логистики, значительная часть которой ориентирована на Китай.

В долгосрочной перспективе офтейк-контракты могут усилить позиции США как покупателя и перераспределить торговые потоки. Однако они не решают проблему физического контроля над ресурсной базой.

Африканские страны, в свою очередь, получают возможность диверсифицировать партнёров и снизить зависимость от одного внешнего игрока. Вместе с тем без масштабных инвестиций в добычу, энергетику и транспорт влияние США в регионе будет оставаться ограниченным.

Вашингтон делает ставку на финансовую мощь и торговые инструменты, тогда как Китай продолжает опираться на прямое промышленное присутствие.

Исход этого соперничества будет зависеть от того, смогут ли США превратить офтейк-контракты в устойчивые цепочки поставок и компенсировать структурное преимущество Китая в скорости и масштабе добычи.