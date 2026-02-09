Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

США используют новую тактику в конкуренции с Китаем за металлы

Экономика » Производство » Металлургия

США заключают с компаниями в Демократической Республике Конго и других странах Африки соглашения о поставках меди и кобальта до начала их фактической добычи. Речь идёт об офтейк-контрактах, которые позволяют заранее закреплять будущие объёмы сырья.

Медный кабель
Фото: https://www.pexels.com by Patrycja Grobelny is licensed under Free
Медный кабель

Такой подход, отмечает агентство Reuters, становится ключевым инструментом Вашингтона в конкуренции с Китаем за контроль над стратегическими металлами, необходимыми для энергетического перехода, оборонной промышленности и производства аккумуляторов.

США делают ставку не на прямое присутствие на африканских месторождениях, а на использование финансовых и торговых механизмов. Американские структуры стремятся гарантировать поставки сырья, не вовлекаясь напрямую в добычу и управление шахтами.

Это позволяет снижать политические, социальные и операционные риски, которые традиционно сопровождают горнодобывающие проекты в странах Центральной Африки.

Приоритетными направлениями для США остаются ДРК, Замбия и Гвинея. Эти страны обладают крупными запасами меди, кобальта и бокситов.

Американская стратегия заметно отличается от китайской модели. Пекин на протяжении многих лет инвестировал в инфраструктуру, направлял рабочую силу и напрямую контролировал добычу.

Китайские компании присутствуют на месторождениях физически и выстраивают длинные производственные цепочки, начиная от рудников и заканчивая переработкой и экспортом.

Американская модель выглядит более гибкой, но и более ограниченной. Офтейк-контракты позволяют закрепить доступ к сырью, но не ускоряют ввод новых мощностей.

Китайские компании, работающие непосредственно на месторождениях, быстрее выводят продукцию на рынок и лучше контролируют издержки. Это особенно заметно в ДРК, которая является мировым лидером по добыче кобальта и одним из ключевых игроков на рынке меди.

Примером сложностей для США служит деятельность компании KoBold Metals. Она приобрела права на обширные участки с перспективными запасами меди и лития в ДРК.

Однако фактическая добыча там до сих пор не началась. Основными препятствиями остаются административные процедуры, согласования и неопределённость регуляторной среды. Это подчёркивает структурную проблему американской стратегии, когда финансовые возможности опережают институциональные и управленческие ресурсы на местах.

Контроль Китая над крупнейшими месторождениями меди и кобальта в ДРК остаётся значительным. Китайские компании сохраняют доминирующее положение в добыче и первичной переработке. Это даёт Пекину устойчивое преимущество в глобальных цепочках поставок.

Даже при наличии офтейк-контрактов США остаются зависимыми от уже сложившейся инфраструктуры и логистики, значительная часть которой ориентирована на Китай.

В долгосрочной перспективе офтейк-контракты могут усилить позиции США как покупателя и перераспределить торговые потоки. Однако они не решают проблему физического контроля над ресурсной базой.

Африканские страны, в свою очередь, получают возможность диверсифицировать партнёров и снизить зависимость от одного внешнего игрока. Вместе с тем без масштабных инвестиций в добычу, энергетику и транспорт влияние США в регионе будет оставаться ограниченным.

Вашингтон делает ставку на финансовую мощь и торговые инструменты, тогда как Китай продолжает опираться на прямое промышленное присутствие.

Исход этого соперничества будет зависеть от того, смогут ли США превратить офтейк-контракты в устойчивые цепочки поставок и компенсировать структурное преимущество Китая в скорости и масштабе добычи.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы африка
Новости Все >
Высокие проценты не отпускают: ожидание дешёвых кредитов в России снова сдвигается
Целый мир вместо офиса: как мечта о путешествиях меняет выбор профессии у российских подростков
Сквозь толпу протиснулся молодой человек и сзади, в упор, выстрелил в затылок губернатора... — писала газета Русское слово 9 февраля 1907 года
Полнота против бедности: что мужчинам и женщинам не нравится друг в друге
Частные дома переходят в цифру: как новый электронный учёт изменит жизнь владельцев
Компас указывает на север не случайно: под Землёй нашли механизм магнитного поля
Там не пустота, а целый мир: под антарктическим льдом нашли тысячи холмов и долин
Таисия Алексеевна Мошкова при дневной норме в 15 килограммов натрепала 140 килограммов длинного льноволокна — писала газета Социалистическое земледелие 8 февраля 1945 года
Подвал не место для банок: новые штрафы ударят по привычкам жильцов
Воспитанник ЦСКА сменил маршрут: Оренбург сделал неожиданный ход
Сейчас читают
Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику
Красота и стиль
Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику
Сделали один раз — и забыли на десятилетия: пол в бане, который не боится воды
Недвижимость
Сделали один раз — и забыли на десятилетия: пол в бане, который не боится воды
Популярное
Белые кисти свисают, как люстры: дерево, которое выглядит роскошно без капризов

Белая акация в саду радует ароматным цветением и даёт ценный мёд. Разбираемся, что такое робиния, какие сорта выбрать и как её выращивать.

Белые кисти свисают, как люстры: дерево, которое выглядит роскошно без капризов
Три томатных гиганта для урожая-2026: плоды такие, что грядка их едва выдерживает
Три томатных гиганта для урожая-2026: плоды такие, что грядка их едва выдерживает
Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику
В тени зелёный, на солнце — взрыв красного: яркий многолетник вместо живой изгороди
Крушение под Харьковом изменило всё: как началась эволюция правительственных поездов в России Сергей Милешкин Как возникает сверхпроводимость: один поворот графена — и электроны забудут о сопротивлении Александр Рощин Новые данные о переговорах в Абу-Даби: Киев требует гарантий безопасности для Одессы Любовь Степушова
Дешевле бутербродов, вкуснее омлета: рецепт из 90-х, который не надоедает годами
Мечта покупателя: три бюджетных кроссовера, у которых ресурс больше, чем цена
Хотите больше вау-эффекта? 8 кустарников с цветами, которые затмят гортензию
Хотите больше вау-эффекта? 8 кустарников с цветами, которые затмят гортензию
Последние материалы
Эта турецкая запеканка взрывает соцсети: сыр тянется, макароны тают — всего 30 минут
Крушение под Харьковом изменило всё: как началась эволюция правительственных поездов в России
Трещины Гренландии пробивают защиту планеты: океан готовит неприятный сюрприз
Ведро, вода и маленький секрет: приём, который наполняет дом мягким ароматом
Не магия, а хитрость: японский метод делает огурцы такими, что глаза округляются
Целый мир вместо офиса: как мечта о путешествиях меняет выбор профессии у российских подростков
Новый фаворит домашних кухонь: суп с лососем в сливках заменяет поход в ресторан
Огород будто под охраной: одно растение создаёт зону, куда жук не решается лезть
Решение, которое выбирают частники: защита фундамента без трещин с идеальной эстетикой
Кардиган, который больше не греет душу: эта версия перестала быть просто тёплым слоем
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.