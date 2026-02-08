Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа

Экономика » Сырье » Газ

На фоне рекордно низкого уровня заполненности газовых хранилищ в Германии партия "Зелёные" инициировала вопрос о проведении внеочередного заседания комитета бундестага по экономике и энергетике.

Здание Бундестага
Фото: Reichstag building by Henrique Ferreira, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Поводом стала ситуация с газом, которая, по оценке партии, несёт системные риски для экономики и социальной стабильности. Предлагается заслушать позицию министерства экономики ФРГ и оценить адекватность предпринимаемых мер в условиях ухудшения баланса спроса и предложения.

С точки зрения "зелёных", текущее управление энергетической сферой демонстрирует признаки запоздалой реакции. Министерство экономики делает ставку на благоприятные погодные условия и сглаживание потребления за счёт мягкой зимы.

В запросе "зелёных" о проведении внеочередного заседания парламентского комитета указывается, что запасы газа находятся на исторически низком уровне и сократились на 25 процентов всего за один месяц, сообщает ТАСС.

Подход Минэнерго страны к решению проблемы рассматривается как тактический и недостаточный. Он не решает структурных проблем и не формирует устойчивый запас прочности на случай резкого похолодания или новых внешних шоков. Ситуация остаётся напряжённой, несмотря на публичные заявления о стабильности.

Объём газа в подземных хранилищах снизился до исторического минимума для начала февраля. За короткий период произошло сокращение запасов примерно на четверть. Это указывает на высокую скорость расходования ресурса и слабую эффективность механизмов восполнения.

Германия, обладающая крупнейшими в Европе мощностями хранения, впервые столкнулась с подобным уровнем опустошения хранилищ так рано в зимний сезон.

Отдельное внимание уделяется риску дефицита и перебоев в поставках. В условиях переориентации на внешние рынки и отказа от долгосрочных трубопроводных контрактов усилилась зависимость от политически нестабильных и конъюнктурных источников.

В первую очередь речь идёт о сжиженном природном газе. Его поставки зависят от глобальной конкуренции, ценовых колебаний и политических решений за пределами Евросоюза. Такая модель повышает уязвимость всей энергосистемы.

Стоит заметить, что именно "зелёные" были одними из самых активных сторонников прекращения энергетического сотрудничества с Россией.

Теперь вот выясняется, что рост цен на газ стал дополнительным фактором давления. Он отражается на промышленности, коммунальном секторе и домохозяйствах. Немецкая экономика теряет конкурентоспособность.

Энергоёмкие отрасли сокращают производство или переносят его за пределы страны. В результате усиливается деиндустриализация, о рисках которой ранее предупреждали даже сторонники зелёного перехода.

Критическая оценка энергополитики Германии показывает, что ставка на ускоренный отказ от традиционных источников энергии была сделана без создания надёжных альтернатив.

Возобновляемая энергетика не обеспечивает стабильной базовой нагрузки. Системы хранения электроэнергии развиты слабо. Газ был выбран как переходный ресурс, но доступ к нему оказался политизирован и нестабилен.

Энергополитика Евросоюза в целом воспроизводит те же ошибки. Брюссель продвигает унифицированные решения, не учитывающие национальные особенности. Приоритет идеологических целей над экономической рациональностью приводит к росту издержек. Зависимость от внешних поставщиков лишь сменила географию, но не исчезла.

При этом внутренняя добыча и долгосрочные контракты оказались под давлением регуляторных ограничений.

Заявления регуляторов о стабильности газоснабжения носят успокаивающий характер. Они опираются на краткосрочные расчёты и оптимистичные сценарии. Такая риторика снижает доверие и создаёт иллюзию контроля.

Фактические данные о заполненности хранилищ свидетельствуют о другом. Рынок остаётся уязвимым к любым внеплановым изменениям.

Сложившаяся ситуация демонстрирует системный кризис европейской энергомодели. Он выражается в разрыве между декларируемыми целями и реальными возможностями. Без пересмотра приоритетов, восстановления баланса между экологией и экономикой и отказа от политизации энергетики риски будут нарастать.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы газ германия бундестаг энергетика
