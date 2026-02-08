Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Илья Кравцов

Деньги утекают незаметно: простые шаги, которые мгновенно сокращают траты

Экономика

Покупки в магазине часто кажутся безобидными, пока в конце месяца не выясняется, что деньги будто растворились. Лишние траты возникают незаметно: из-за эмоций, акций и привычки брать "на всякий случай". Но есть хорошие новости — научиться экономить можно без жёстких ограничений и постоянного стресса.

Мужчина за столом считает деньги
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина за столом считает деньги

Почему мы тратим больше, чем планировали

В периоды нестабильности люди чаще совершают спонтанные покупки, пытаясь "подстраховаться". Но именно тогда важно не действовать на эмоциях.

По исследованию Сбера, импульсивные покупки делают 60% россиян, а 18% потом жалеют о тратах. Чаще всего лишнее приобретают в продуктовых магазинах, особенно по акциям.

Как экономить на продуктах без ущерба для качества

Один из самых эффективных способов экономить — покупать продукты на неделю вперёд и строго по списку: спонтанные походы по магазину почти всегда заканчиваются лишними тратами.

Альтернатива — доставка. Она стоит 200-400 рублей, но помогает избежать импульсивных покупок. Подписка на регулярные товары у многих сетей даёт дополнительные скидки.

Скидки и приложения: как покупать выгодно

Большие торговые сети постоянно проводят распродажи, иногда снижая цену почти в два раза. Чтобы не переплачивать, полезно заранее смотреть предложения в приложениях-агрегаторах. Например, "Едадил" помогает сравнивать цены в разных магазинах и показывает сроки акций.

Также можно подписаться на Telegram-каналы со скидками. Они публикуют промокоды и выгодные предложения на одежду, технику, продукты и даже подписки на онлайн-кинотеатры.

Дешёвое — не значит плохое

Цена часто зависит не от качества, а от рекламы и упаковки. По данным исследований, 67% россиян готовы купить товар спонтанно, если их привлекла упаковка или захотелось попробовать новинку.

Поэтому стоит обращать внимание на товары собственных марок торговых сетей. Часто они производятся на тех же заводах, что и более дорогие аналоги, но стоят заметно дешевле.

Запасы и заморозка: разумная стратегия

Экономить помогает системный подход. Полезно иметь запас продуктов длительного хранения: круп, макарон, сахара, масла и соли. Но важно помнить про сроки годности: например, гречка по ГОСТу хранится до 20 месяцев.

Также выгодно закупать консервы и бытовую химию по акциям. Моющие средства и порошки могут стоить почти в два раза дешевле, а срок хранения у них большой.

"Если товар долго хранится и не портится, закупка по акции — это разумная стратегия. Но важно сохранять чек и следить за маркировкой: иногда скидки связаны с окончанием срока годности", — считает судебный эксперт-товаровед, обозреватель Pravda. ru Виктор Алексеевич Нечаев.

Мясо и полуфабрикаты можно покупать по скидкам и замораживать. Это особенно удобно, если вы хотите готовить быстрее и не переплачивать. Но лучше избегать уже замороженных продуктов, так как их качество бывает нестабильным. Об этом сообщает LENTA. RU.

Оптовые закупки и выгодные покупки одежды

Ещё один способ экономии — объединяться с соседями или друзьями и покупать оптом. Это может снизить расходы примерно на 20%. Организаторов обычно находят в чатах дома или районных сообществах.

Одежду выгоднее покупать не в сезон. Например, зимние вещи дешевле летом, когда распродают прошлые коллекции. Также стоит сравнивать цены на маркетплейсах и не покупать вещь сразу, а подождать скидку.

Коммунальные услуги: где скрываются лишние платежи

Экономить можно и в быту. LED-лампы стоят недорого и потребляют гораздо меньше энергии: 10 тысяч часов их работы обходятся примерно в 640 рублей, тогда как обычная лампа может потратить более 5 тысяч.

Также стоит выключать технику из режима ожидания — несколько приборов за год могут "съесть" около 200 кВт/ч.

Воду помогает экономить душ вместо ванны (100 литров против 200) и посудомоечная машина: до 15 литров за цикл вместо 45-50 при ручной мойке.

Современный контроль бюджета

Чтобы перестать тратить лишнее, полезно вести учёт расходов. Это можно делать в таблицах или специальных приложениях. Многие сервисы показывают траты в виде графиков, а некоторые даже автоматически собирают данные из банковских уведомлений.

Популярные вопросы о семейной экономии

Что выгоднее: доставка продуктов или поход в супермаркет?

Доставка стоит дороже, но часто помогает сэкономить за счёт отсутствия лишних покупок.

Как экономить на коммуналке без дискомфорта?

Используйте LED-лампы, отключайте технику из розеток и выбирайте душ вместо ванны.

Автор Илья Кравцов
Кравцов Илья Валерьевич — финансовый консультант с 14-летним стажем. Объясняет риски, кредиты и защищает от мошеннических схем.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы финансы экономия экономика
Новости Все >
Полнота против бедности: что мужчинам и женщинам не нравится друг в друге
Частные дома переходят в цифру: как новый электронный учёт изменит жизнь владельцев
Компас указывает на север не случайно: под Землёй нашли механизм магнитного поля
Там не пустота, а целый мир: под антарктическим льдом нашли тысячи холмов и долин
Таисия Алексеевна Мошкова при дневной норме в 15 килограммов натрепала 140 килограммов длинного льноволокна — писала газета Социалистическое земледелие 8 февраля 1945 года
Подвал не место для банок: новые штрафы ударят по привычкам жильцов
Воспитанник ЦСКА сменил маршрут: Оренбург сделал неожиданный ход
Расходы перевесили доходы: бюджет РФ показал дефицит уже в январе
Японский бренд ломает рынок: компактный кроссовер оказался дешевле китайских моделей
Космос с выжженным центром: на зимнем небе обнаружили структуру колоссальных размеров
Сейчас читают
Золотое облако цветов держится всё лето: кустарник, который не требует ухода
Садоводство, цветоводство
Золотое облако цветов держится всё лето: кустарник, который не требует ухода
Щелчок, который услышал марсоход: на Марсе нашли явление, переворачивающее науку
Наука и техника
Щелчок, который услышал марсоход: на Марсе нашли явление, переворачивающее науку
Сделали один раз — и забыли на десятилетия: пол в бане, который не боится воды
Недвижимость
Сделали один раз — и забыли на десятилетия: пол в бане, который не боится воды
Популярное
Золотое облако цветов держится всё лето: кустарник, который не требует ухода

Лапчатка кустарниковая способна цвести с июня до осени без постоянного полива и подкормок. Почему её выбирают дачники и как ухаживать.

Золотое облако цветов держится всё лето: кустарник, который не требует ухода
Живая вода вместо удобрений: простой способ разбудить комнатные растения
Живая вода вместо удобрений: простой способ разбудить комнатные растения
Солянка без тяжести: куриный вариант с быстрым бульоном стал любимцем зимы
Три томатных гиганта для урожая-2026: плоды такие, что грядка их едва выдерживает
Нагар сгорает сам: что происходит с двигателем, если дать ему поработать в пол Сергей Милешкин Как возникает сверхпроводимость: один поворот графена — и электроны забудут о сопротивлении Александр Рощин Новые данные о переговорах в Абу-Даби: Киев требует гарантий безопасности для Одессы Любовь Степушова
Плюшевая игрушка поселилась на клумбе: этот цветок распускает помпоны вместо лепестков
В тени зелёный, на солнце — взрыв красного: яркий многолетник вместо живой изгороди
Один путь — два мира: чем пассажирские поезда принципиально отличаются от грузовых
Один путь — два мира: чем пассажирские поезда принципиально отличаются от грузовых
Последние материалы
Деньги утекают незаметно: простые шаги, которые мгновенно сокращают траты
Секрет женского пресса, о котором не говорят тренеры: причина кроется не в тренировках
Холестерин в тарелке не шутит: привычные продукты могут ускорять болезни сосудов
Казань за выходные: маршрут, который покажет город с самой впечатляющей стороны
Лежишь и худеешь: 5 движений для тех, кто не готов вставать, но хочет результата
Марс внезапно теряет статус спасения: причина ставит под сомнение весь план побега
Возле дома начинается бойкот: причины, почему прогулка для собаки не закончилась
Лето уже дышит в спину: марафон на ноги и бёдра подтягивает фигуру пугающе быстро
Длительный просмотр экрана бьёт по сердцу: привычка, которая старит организм
Комары чуют удовольствие за километр: что их привлекает для желания укусить людей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.