Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Илья Кравцов

Вторая половина года под знаком безнала: как изменятся сделки с квартирами

Экономика

Дискуссия о безопасности сделок с жильём снова вышла на первый план на фоне резонансных мошеннических дел. В Госдуме готовят инициативу, которая может изменить привычные правила купли-продажи недвижимости для граждан и бизнеса. Речь идёт о полном отказе от наличных расчётов при таких операциях. Об этом сообщает РИА Новости.

Паркет елочка в квартире
Фото: Pravda.Ru by Илья Кравцов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Паркет елочка в квартире

Что предлагают изменить в правилах сделок с недвижимостью

В парламенте обсуждают законопроект, обязывающий проводить все операции с недвижимостью исключительно в безналичной форме. Инициатива касается как частных лиц, так и компаний, работающих на рынке жилья, включая застройщиков и агентства.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уточнил, что идея была выдвинута партией "Справедливая Россия". По его словам, законопроект уже подготовлен и в ближайшее время будет внесён на рассмотрение нижней палаты парламента.

Почему безнал считают более безопасным

По мнению авторов инициативы, переход на безналичные расчёты позволит лучше защитить интересы покупателей и продавцов. Сегодня сделки с наличными по-прежнему используются при продаже квартир, апартаментов, загородных домов и коммерческой недвижимости, что создаёт пространство для злоупотреблений. На этом фоне усиливается и общий контроль за оборотом денег — в том числе через ограничения на снятие наличных.

"Интересы граждан в таком случае будут лучше учитываться", — отметил Анатолий Аксаков.

Депутат подчеркнул, что отказ от наличных расчётов способен существенно снизить риски обмана, подделки документов и давления на участников сделки. Кроме того, банковское сопровождение упрощает контроль происхождения средств и повышает прозрачность операций.

"С экономической точки зрения безналичные расчёты по крупным сделкам позволяют снизить системные риски и повысить доверие к рынку недвижимости в целом", — считает банковский аналитик обозреватель Pravda. ru Алина Сергеевна Корнеева.

Связь инициативы со "схемой Долиной"

Толчком к обсуждению стали события лета 2024 года, когда певица Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников. Злоумышленники убедили её продать квартиру в центре Москвы и передать вырученные деньги. Позже артистка оспорила сделку, что привело к затяжным судебным разбирательствам, дошедшим до Верховного суда.

История вызвала широкий общественный резонанс и привлекла внимание к уязвимостям рынка недвижимости. Эксперты указали, что подобные схемы могут быть легко воспроизведены, особенно при расчётах наличными. Ранее также обсуждались альтернативные меры защиты, включая проверку продавцов жилья, однако они не получили поддержки.

Когда может вступить в силу новый порядок

Если законопроект получит поддержку парламента, новые правила могут начать действовать уже во второй половине года. Это затронет сделки купли-продажи квартир, домов, земельных участков, а также операции с ипотекой, задатками и авансами, которые придётся проводить через банковские счета.

Сравнение наличных и безналичных расчётов при сделках с недвижимостью

Наличные расчёты традиционно воспринимаются как быстрые и привычные, однако они несут высокие риски утраты средств и мошенничества. Безналичная форма через банковские переводы или аккредитивы позволяет фиксировать каждый этап сделки и снижает вероятность давления на стороны. При этом банки уже предлагают инструменты сопровождения сделок, включая эскроу-счета и электронную регистрацию.

Советы при подготовке к безналичной сделке с недвижимостью

  1. Заранее уточните в банке условия перевода крупных сумм.
  2. Используйте аккредитив или эскроу-счёт для защиты средств.
  3. Проверяйте документы на объект недвижимости через официальные реестры.
  4. Закладывайте время на банковские процедуры при планировании сделки.

Популярные вопросы

Обязательно ли будет использовать банк при покупке квартиры?

В случае принятия закона все расчёты должны проходить через банковские инструменты.

Что лучше: аккредитив или прямой перевод?

Аккредитив считается более безопасным, так как деньги перечисляются только после выполнения условий сделки.

Увеличится ли стоимость оформления сделки?

Дополнительные расходы возможны, но они зависят от тарифов конкретного банка и выбранных услуг.

Автор Илья Кравцов
Кравцов Илья Валерьевич — финансовый консультант с 14-летним стажем. Объясняет риски, кредиты и защищает от мошеннических схем.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы госдума недвижимость законопроект мошенничество рынок недвижимости
Новости Все >
Таисия Алексеевна Мошкова при дневной норме в 15 килограммов натрепала 140 килограммов длинного льноволокна — писала газета Социалистическое земледелие 8 февраля 1945 года
Подвал не место для банок: новые штрафы ударят по привычкам жильцов
Воспитанник ЦСКА сменил маршрут: Оренбург сделал неожиданный ход
Расходы перевесили доходы: бюджет РФ показал дефицит уже в январе
Японский бренд ломает рынок: компактный кроссовер оказался дешевле китайских моделей
Космос с выжженным центром: на зимнем небе обнаружили структуру колоссальных размеров
Штраф за это нарушение резко вырастет с 9 января: что именно изменится в России ПДДРФ
Огненный сбой планетарных масштабов: энергия космоса превзошла все земные катастрофы
Тихая альтернатива Дубаю: новое направление привлекло россиян — без виз и высоток
Золотая подушка безопасности: резервы России обновили рекорд без громких заявлений ЦБ
Сейчас читают
Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения
Садоводство, цветоводство
Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения
В тени зелёный, на солнце — взрыв красного: яркий многолетник вместо живой изгороди
Садоводство, цветоводство
В тени зелёный, на солнце — взрыв красного: яркий многолетник вместо живой изгороди
Пирамиды больше не загадка: под Сахарой нашли след, который меняет историю Египта
Наука и техника
Пирамиды больше не загадка: под Сахарой нашли след, который меняет историю Египта
Популярное
Золотое облако цветов держится всё лето: кустарник, который не требует ухода

Лапчатка кустарниковая способна цвести с июня до осени без постоянного полива и подкормок. Почему её выбирают дачники и как ухаживать.

Золотое облако цветов держится всё лето: кустарник, который не требует ухода
Живая вода вместо удобрений: простой способ разбудить комнатные растения
Живая вода вместо удобрений: простой способ разбудить комнатные растения
Плюшевая игрушка поселилась на клумбе: этот цветок распускает помпоны вместо лепестков
Океан раскрыл нового властелина: даже киты и акулы не могут ему противостоять
Нагар сгорает сам: что происходит с двигателем, если дать ему поработать в пол Сергей Милешкин Как возникает сверхпроводимость: один поворот графена — и электроны забудут о сопротивлении Александр Рощин Новые данные о переговорах в Абу-Даби: Киев требует гарантий безопасности для Одессы Любовь Степушова
Солянка без тяжести: куриный вариант с быстрым бульоном стал любимцем зимы
Ток на десятилетия вперёд: разработка из Челябинска получила признание в Кремле
Один путь — два мира: чем пассажирские поезда принципиально отличаются от грузовых
Один путь — два мира: чем пассажирские поезда принципиально отличаются от грузовых
Последние материалы
Магнитный след прошлого всплыл под Австралией: открытие меняет понимание её эволюции
Мечта покупателя: три бюджетных кроссовера, у которых ресурс больше, чем цена
Кофе в новом амплуа: домашний крем, который по вкусу соперничает с ресторанным
Нагар сгорает сам: что происходит с двигателем, если дать ему поработать в пол
Батареи рушат интерьер, а менять нельзя: неожиданные способы спрятать их красиво
Волосы перестают пушиться и электризоваться: один аксессуар решает вашу проблему
Зима тут ни при чём: откуда на крыше берётся лёд, который ломает конструкции
Румяная корочка, а внутри, нежная мякоть: куриные сметанники, которые сразу исчезают
Главная ошибка ванной-2026: вещь, которая делает даже новый ремонт устаревшим
Белые кисти свисают, как люстры: дерево, которое выглядит роскошно без капризов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.