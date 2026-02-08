Вторая половина года под знаком безнала: как изменятся сделки с квартирами

Дискуссия о безопасности сделок с жильём снова вышла на первый план на фоне резонансных мошеннических дел. В Госдуме готовят инициативу, которая может изменить привычные правила купли-продажи недвижимости для граждан и бизнеса. Речь идёт о полном отказе от наличных расчётов при таких операциях. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Pravda.Ru by Илья Кравцов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Паркет елочка в квартире

Что предлагают изменить в правилах сделок с недвижимостью

В парламенте обсуждают законопроект, обязывающий проводить все операции с недвижимостью исключительно в безналичной форме. Инициатива касается как частных лиц, так и компаний, работающих на рынке жилья, включая застройщиков и агентства.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уточнил, что идея была выдвинута партией "Справедливая Россия". По его словам, законопроект уже подготовлен и в ближайшее время будет внесён на рассмотрение нижней палаты парламента.

Почему безнал считают более безопасным

По мнению авторов инициативы, переход на безналичные расчёты позволит лучше защитить интересы покупателей и продавцов. Сегодня сделки с наличными по-прежнему используются при продаже квартир, апартаментов, загородных домов и коммерческой недвижимости, что создаёт пространство для злоупотреблений. На этом фоне усиливается и общий контроль за оборотом денег — в том числе через ограничения на снятие наличных.

"Интересы граждан в таком случае будут лучше учитываться", — отметил Анатолий Аксаков.

Депутат подчеркнул, что отказ от наличных расчётов способен существенно снизить риски обмана, подделки документов и давления на участников сделки. Кроме того, банковское сопровождение упрощает контроль происхождения средств и повышает прозрачность операций.

"С экономической точки зрения безналичные расчёты по крупным сделкам позволяют снизить системные риски и повысить доверие к рынку недвижимости в целом", — считает банковский аналитик обозреватель Pravda. ru Алина Сергеевна Корнеева.

Связь инициативы со "схемой Долиной"

Толчком к обсуждению стали события лета 2024 года, когда певица Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников. Злоумышленники убедили её продать квартиру в центре Москвы и передать вырученные деньги. Позже артистка оспорила сделку, что привело к затяжным судебным разбирательствам, дошедшим до Верховного суда.

История вызвала широкий общественный резонанс и привлекла внимание к уязвимостям рынка недвижимости. Эксперты указали, что подобные схемы могут быть легко воспроизведены, особенно при расчётах наличными. Ранее также обсуждались альтернативные меры защиты, включая проверку продавцов жилья, однако они не получили поддержки.

Когда может вступить в силу новый порядок

Если законопроект получит поддержку парламента, новые правила могут начать действовать уже во второй половине года. Это затронет сделки купли-продажи квартир, домов, земельных участков, а также операции с ипотекой, задатками и авансами, которые придётся проводить через банковские счета.

Сравнение наличных и безналичных расчётов при сделках с недвижимостью

Наличные расчёты традиционно воспринимаются как быстрые и привычные, однако они несут высокие риски утраты средств и мошенничества. Безналичная форма через банковские переводы или аккредитивы позволяет фиксировать каждый этап сделки и снижает вероятность давления на стороны. При этом банки уже предлагают инструменты сопровождения сделок, включая эскроу-счета и электронную регистрацию.

Советы при подготовке к безналичной сделке с недвижимостью

Заранее уточните в банке условия перевода крупных сумм. Используйте аккредитив или эскроу-счёт для защиты средств. Проверяйте документы на объект недвижимости через официальные реестры. Закладывайте время на банковские процедуры при планировании сделки.

Популярные вопросы

Обязательно ли будет использовать банк при покупке квартиры?

В случае принятия закона все расчёты должны проходить через банковские инструменты.

Что лучше: аккредитив или прямой перевод?

Аккредитив считается более безопасным, так как деньги перечисляются только после выполнения условий сделки.

Увеличится ли стоимость оформления сделки?

Дополнительные расходы возможны, но они зависят от тарифов конкретного банка и выбранных услуг.