Германия ищет альтернативы американскому СПГ

Немецкий энергетический концерн RWE расширяет международное сотрудничество, заключив партнёрские соглашения с компаниями ADNOC и Masdar из Объединённых Арабских Эмиратов.

Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Танкер с СПГ

Цель этих договорённостей заключается в увеличении импорта сжиженного природного газа и в развитии систем хранения электроэнергии на основе аккумуляторных батарей.

Эти шаги отражают более широкую стратегию Германии по перестройке своей энергетической модели в условиях изменившейся геополитической и экономической реальности.

Подписание соглашений состоялось на фоне официального визита канцлера Германии Фридриха Мерца в страны Персидского залива. Этот визит стал частью активной дипломатической линии Берлина, направленной на диверсификацию источников энергоснабжения.

После резкого сокращения поставок российских энергоресурсов Германия стала зависеть от поставок газа из США. Большую роль играют и технологические цепочки, тесно связанные с Китаем.

Стремление снизить влияние этих факторов и подтолкнуло немецкое руководство к поиску альтернативных партнёров на Ближнем Востоке.

Соглашение с Национальной нефтяной компанией Абу-Даби ADNOC предусматривает поставки в адрес RWE до одного миллиона тонн сжиженного природного газа в год. Контракт рассчитан на срок до десяти лет, что подчёркивает ориентацию сторон на долгосрочное сотрудничество.

Для Германии такие объёмы не являются критически определяющими в масштабах общего потребления, однако они важны с точки зрения устойчивости системы.

Второе соглашение заключено с компанией Masdar, которая известна как один из ключевых игроков в сфере возобновляемой энергетики и "зелёных" технологий. В рамках партнёрства планируются совместные инвестиции в строительство аккумуляторных хранилищ электроэнергии на территории Германии.

Совокупная мощность этих объектов может достичь 2 ГВт. Такие системы играют важную роль в балансировке энергосети, особенно на фоне роста доли ветровой и солнечной генерации. Накопители позволяют сглаживать пиковые нагрузки и компенсировать нестабильность выработки.

Эти договорённости можно рассматривать как попытку Берлина совместить краткосрочные и долгосрочные приоритеты.

С одной стороны, Германия нуждается в надёжных поставках газа для прохождения отопительных сезонов и поддержания работы промышленности.

С другой стороны, страна последовательно продвигает курс на декарбонизацию и снижение выбросов. Инвестиции в аккумуляторные хранилища соответствуют целям энергетического перехода, но без стабильных газовых поставок этот переход остаётся уязвимым.

Страны Персидского залива, в свою очередь, обладают значительными финансовыми ресурсами и стремятся диверсифицировать собственные экономики, вкладываясь в технологии будущего.

Для Европы это возможность получить не только энергоресурсы, но и доступ к инвестициям и совместным технологическим проектам.

При этом сохраняются риски, связанные с политической нестабильностью региона и с конкуренцией за ресурсы со стороны азиатских рынков.

Ситуация с газовыми запасами в Германии остаётся напряжённой. Подземные хранилища, которые являются крупнейшими в Европе, заполнены менее чем на треть. Почти весь объём газа, закачанный к текущей зиме, уже выбран.

Это усиливает давление на правительство и энергетические компании, заставляя их действовать на опережение. Любые задержки в поставках или резкие похолодания могут привести к скачкам цен и необходимости экстренных мер.