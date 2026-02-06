Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ананасы из Коста-Рики дешевле огурцов: как зима меняет продуктовую экономику регионов

Фрукты из Коста-Рики оказываются дешевле российских овощей — и для жителей Оренбуржья это уже не фигура речи, а реальность на полках магазинов. Ценники на привычные огурцы и помидоры за короткое время заметно изменились, заставив покупателей пересматривать привычную продуктовую корзину. Контраст между импортными фруктами и отечественными овощами становится всё более ощутимым.

Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почему резко подорожали овощи

В начале 2026 года жители Оренбургской области начали массово обращать внимание на рост цен на продукты в сетевых магазинах. Особенно заметно подорожали свежие овощи, которые традиционно считаются базовыми продуктами повседневного рациона. В первую очередь речь идёт об огурцах и помидорах, без которых сложно представить домашнюю кухню.

По данным региональной статистики, средняя цена килограмма огурцов в Оренбурге превысила 295 рублей. При этом ещё за несколько дней до этого стоимость была почти на 30 рублей ниже. Такое подорожание за столь короткий срок вызывает закономерные вопросы у покупателей и формирует ощущение нестабильности на рынке продуктов.

Помидоры демонстрируют ещё более выраженный ценовой разброс. В зависимости от сорта, производителя и магазина стоимость килограмма может доходить до 900-1000 рублей. Для многих семей такие цифры выглядят непривычно и заставляют искать альтернативы.

Контраст цен: овощи против экзотических фруктов

На фоне роста стоимости российских овощей особенно заметным стал ценовой парадокс. Импортные фрукты, проделавшие путь через океаны и континенты, в ряде случаев обходятся дешевле продукции отечественных теплиц.

Так, ананасы, привезённые из Коста-Рики, в оренбургских магазинах продаются примерно за 249 рублей за штуку. Манго из Перу стоит около 269 рублей. Эти цены оказываются ниже, чем стоимость килограмма обычных огурцов, не говоря уже о помидорах.

Покупатели также отмечают, что за сумму, меньшую стоимости килограмма огурцов, можно приобрести гранаты, кокосы или гранадиллу. Экзотические фрукты всё чаще становятся не редким угощением, а вполне рациональной заменой подорожавшим овощам.

Из чего складывается стоимость овощей зимой

Эксперты объясняют рост цен целым комплексом факторов. В зимний период большая часть овощей на прилавках — это тепличная продукция. Её себестоимость напрямую зависит от затрат на отопление, электроэнергию, логистику и обслуживание теплиц.

Дополнительную роль играют расходы на удобрения, семена и защиту растений, которые за последние годы также выросли в цене. При этом внутреннее производство овощей в холодное время года остаётся энергоёмким процессом, особенно в регионах с суровым климатом.

Импортные фрукты, несмотря на транспортировку, часто закупаются крупными партиями по долгосрочным контрактам. Это позволяет сглаживать колебания цен и удерживать их на относительно стабильном уровне даже в условиях общей инфляции.

"При таких ценовых перекосах потребители начинают реагировать рационально — смещая спрос туда, где цена выглядит более устойчивой и прогнозируемой", — отмечает финансовый аналитик, обозреватель Pravda. ru Никита Андреевич Волков.

Как меняется потребительское поведение

Рост цен на привычные продукты постепенно влияет на потребительское поведение. Жители Оренбурга всё чаще сравнивают не только бренды и магазины, но и сами категории товаров. Если раньше выбор стоял между разными сортами овощей, то теперь он нередко смещается в сторону фруктов.

Некоторые покупатели предпочитают сезонные альтернативы, замороженные овощи или продукты длительного хранения. Другие пересматривают меню, делая акцент на крупах, бобовых и фруктах, которые в данный момент выглядят более доступными по цене, сообщает 56orb.ru.

Овощи и фрукты в зимний период

Зимой овощи и фрукты оказываются в неравных условиях. Овощи местного производства требуют значительных затрат на выращивание в теплицах, что отражается на конечной цене. Фрукты, напротив, поступают из стран с тёплым климатом, где сезон сбора продолжается круглый год и не требует дополнительных энергозатрат.

В результате покупатель сталкивается с ситуацией, когда российские помидоры становятся продуктом премиум-сегмента, а экзотические фрукты — доступной альтернативой. Этот дисбаланс особенно заметен в регионах, удалённых от основных аграрных центров.

Плюсы и минусы текущей ценовой ситуации

Рост цен на овощи имеет как негативные, так и нейтральные последствия. С одной стороны, увеличиваются расходы домохозяйств и снижается доступность свежих овощей. С другой — покупатели начинают более осознанно подходить к формированию рациона.

К плюсам можно отнести расширение продуктового выбора и интерес к альтернативным источникам витаминов. К минусам — снижение потребления свежих овощей и рост нагрузки на семейный бюджет. Для многих это становится поводом внимательнее следить за акциями и скидками.

Советы: как сократить расходы на продукты

Чтобы снизить влияние роста цен на повседневные траты, эксперты рекомендуют придерживаться нескольких простых шагов.

  • Во-первых, стоит сравнивать цены в разных сетях и не игнорировать локальные рынки.
  • Во-вторых, имеет смысл обращать внимание на сезонные предложения и товары по акции.

Также полезно комбинировать свежие и замороженные овощи, использовать фрукты как источник витаминов и заранее планировать покупки. Такой подход помогает сохранить разнообразие рациона без резкого увеличения расходов.

Популярные вопросы о ценах на продукты в Оренбуржье

Почему овощи зимой дороже фруктов?

Зимой овощи выращиваются в теплицах с высокими затратами на энергию, тогда как фрукты поступают из стран с круглогодичным сезоном.

Будут ли цены снижаться весной?

С наступлением сезона открытого грунта стоимость овощей обычно снижается, однако многое зависит от погодных условий и экономической ситуации.

Что выгоднее покупать сейчас?

В текущих условиях многие фрукты оказываются выгоднее по цене, чем тепличные овощи, особенно при сопоставимом уровне питательной ценности.

Автор Артём Логинов
Артём Сергеевич Логинов — макроэкономист, специалист по инфляции, процентным ставкам и динамике ВВП, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
