Фрукты из Коста-Рики оказываются дешевле российских овощей — и для жителей Оренбуржья это уже не фигура речи, а реальность на полках магазинов. Ценники на привычные огурцы и помидоры за короткое время заметно изменились, заставив покупателей пересматривать привычную продуктовую корзину. Контраст между импортными фруктами и отечественными овощами становится всё более ощутимым.
В начале 2026 года жители Оренбургской области начали массово обращать внимание на рост цен на продукты в сетевых магазинах. Особенно заметно подорожали свежие овощи, которые традиционно считаются базовыми продуктами повседневного рациона. В первую очередь речь идёт об огурцах и помидорах, без которых сложно представить домашнюю кухню.
По данным региональной статистики, средняя цена килограмма огурцов в Оренбурге превысила 295 рублей. При этом ещё за несколько дней до этого стоимость была почти на 30 рублей ниже. Такое подорожание за столь короткий срок вызывает закономерные вопросы у покупателей и формирует ощущение нестабильности на рынке продуктов.
Помидоры демонстрируют ещё более выраженный ценовой разброс. В зависимости от сорта, производителя и магазина стоимость килограмма может доходить до 900-1000 рублей. Для многих семей такие цифры выглядят непривычно и заставляют искать альтернативы.
На фоне роста стоимости российских овощей особенно заметным стал ценовой парадокс. Импортные фрукты, проделавшие путь через океаны и континенты, в ряде случаев обходятся дешевле продукции отечественных теплиц.
Так, ананасы, привезённые из Коста-Рики, в оренбургских магазинах продаются примерно за 249 рублей за штуку. Манго из Перу стоит около 269 рублей. Эти цены оказываются ниже, чем стоимость килограмма обычных огурцов, не говоря уже о помидорах.
Покупатели также отмечают, что за сумму, меньшую стоимости килограмма огурцов, можно приобрести гранаты, кокосы или гранадиллу. Экзотические фрукты всё чаще становятся не редким угощением, а вполне рациональной заменой подорожавшим овощам.
Эксперты объясняют рост цен целым комплексом факторов. В зимний период большая часть овощей на прилавках — это тепличная продукция. Её себестоимость напрямую зависит от затрат на отопление, электроэнергию, логистику и обслуживание теплиц.
Дополнительную роль играют расходы на удобрения, семена и защиту растений, которые за последние годы также выросли в цене. При этом внутреннее производство овощей в холодное время года остаётся энергоёмким процессом, особенно в регионах с суровым климатом.
Импортные фрукты, несмотря на транспортировку, часто закупаются крупными партиями по долгосрочным контрактам. Это позволяет сглаживать колебания цен и удерживать их на относительно стабильном уровне даже в условиях общей инфляции.
"При таких ценовых перекосах потребители начинают реагировать рационально — смещая спрос туда, где цена выглядит более устойчивой и прогнозируемой", — отмечает финансовый аналитик, обозреватель Pravda. ru Никита Андреевич Волков.
Рост цен на привычные продукты постепенно влияет на потребительское поведение. Жители Оренбурга всё чаще сравнивают не только бренды и магазины, но и сами категории товаров. Если раньше выбор стоял между разными сортами овощей, то теперь он нередко смещается в сторону фруктов.
Некоторые покупатели предпочитают сезонные альтернативы, замороженные овощи или продукты длительного хранения. Другие пересматривают меню, делая акцент на крупах, бобовых и фруктах, которые в данный момент выглядят более доступными по цене, сообщает 56orb.ru.
Зимой овощи и фрукты оказываются в неравных условиях. Овощи местного производства требуют значительных затрат на выращивание в теплицах, что отражается на конечной цене. Фрукты, напротив, поступают из стран с тёплым климатом, где сезон сбора продолжается круглый год и не требует дополнительных энергозатрат.
В результате покупатель сталкивается с ситуацией, когда российские помидоры становятся продуктом премиум-сегмента, а экзотические фрукты — доступной альтернативой. Этот дисбаланс особенно заметен в регионах, удалённых от основных аграрных центров.
Рост цен на овощи имеет как негативные, так и нейтральные последствия. С одной стороны, увеличиваются расходы домохозяйств и снижается доступность свежих овощей. С другой — покупатели начинают более осознанно подходить к формированию рациона.
К плюсам можно отнести расширение продуктового выбора и интерес к альтернативным источникам витаминов. К минусам — снижение потребления свежих овощей и рост нагрузки на семейный бюджет. Для многих это становится поводом внимательнее следить за акциями и скидками.
Чтобы снизить влияние роста цен на повседневные траты, эксперты рекомендуют придерживаться нескольких простых шагов.
Также полезно комбинировать свежие и замороженные овощи, использовать фрукты как источник витаминов и заранее планировать покупки. Такой подход помогает сохранить разнообразие рациона без резкого увеличения расходов.
Почему овощи зимой дороже фруктов?
Зимой овощи выращиваются в теплицах с высокими затратами на энергию, тогда как фрукты поступают из стран с круглогодичным сезоном.
Будут ли цены снижаться весной?
С наступлением сезона открытого грунта стоимость овощей обычно снижается, однако многое зависит от погодных условий и экономической ситуации.
Что выгоднее покупать сейчас?
В текущих условиях многие фрукты оказываются выгоднее по цене, чем тепличные овощи, особенно при сопоставимом уровне питательной ценности.
