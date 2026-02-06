Миллионы уходят за один звонок: как мошенники выбирают своих жертв

В 2025 году структура жертв финансового мошенничества в России заметно изменилась. Аналитики зафиксировали рост числа пострадавших женщин и сдвиг по возрасту, а также чёткую региональную концентрацию подобных преступлений. Эти данные позволяют по-новому взглянуть на портрет уязвимой аудитории. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Фото: Pravda.Ru by Илья Кравцов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Телефонный мошенник

Женщины стали чаще попадать в ловушки мошенников

По данным ВТБ, в 2025 году женщины составляли 54% всех пострадавших от действий мошенников, тогда как на мужчин пришлось 46%. Годом ранее показатели были равными. Эксперты отмечают, что рост не является случайным и связан с изменением социальных и финансовых ролей внутри семей.

Весной риск столкновения с мошенничеством для женщин особенно возрастает. Наиболее уязвимыми месяцами оказались апрель и май, когда фиксировалось максимальное число финансовых атак.

"Рост доли женщин среди жертв мошенников отражает не столько гендерный фактор, сколько перераспределение финансовой ответственности внутри домохозяйств", — считает Финансовый аналитик, обозреватель Pravda. ru Никита Андреевич Волков.

Возраст и география пострадавших

Средний возраст жертв мошенников вырос до 48 лет. Для сравнения, в 2024 году он составлял около 40 лет. Это указывает на смещение фокуса преступников в сторону более взрослой и финансово активной аудитории.

Большая часть инцидентов приходится на крупные и густонаселённые регионы. Москва и Московская область суммарно дали 19% всех случаев. На Санкт-Петербург и Ленинградскую область пришлось более 7%.

В список регионов с повышенным уровнем мошенничества также вошли Краснодарский край, Свердловская, Новосибирская, Челябинская и Иркутская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Пермский край и Республика Башкортостан. В этих субъектах доля случаев варьируется от 3% до 2,1%. Минимальные показатели, около 1%, зафиксированы в Воронежской и Тульской областях.

Почему именно женщины

Вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев связывает повышенную уязвимость женщин с их активным участием в управлении семейным бюджетом и принятием финансовых решений.

Он подчеркнул, что даже при наличии современных банковских систем защиты решающим фактором остаётся личная внимательность и критическое отношение к подозрительным обращениям.

Реальные последствия финансовых атак

Отдельные случаи наглядно демонстрируют масштабы ущерба. В Ямало-Ненецком автономном округе 57-летняя жительница Ноябрьска лишилась более 2,5 млн рублей. Злоумышленники связались с ней под видом сотрудников несуществующей транспортной компании и убедили перевести средства. Информацию подтвердили в региональном управлении МВД.

"Для мошенников особенно привлекательна аудитория с накоплениями и регулярными доходами, а женщины в возрасте 45-55 лет сегодня как раз входят в эту группу", — считает Банковский аналитик, обозреватель Pravda. ru Алина Сергеевна Корнеева.

Сравнение: женщины и мужчины как цель мошенников

Женщины чаще вовлекаются в диалог с мошенниками, особенно если разговор касается семьи, безопасности средств или срочных решений. Мужчины, как правило, чаще сталкиваются с техническими схемами, связанными с инвестициями или псевдосервисами. При этом итоговый ущерб в обоих случаях может быть сопоставимым, а ключевым фактором остаётся психологическое давление.

Советы по защите от финансового мошенничества

Никогда не сообщайте коды, пароли и данные карт по телефону или в мессенджерах. Проверяйте информацию о компаниях и "службах", даже если звонок выглядит убедительно. Делайте паузу перед принятием финансовых решений, особенно если вас торопят. Используйте банковские уведомления, лимиты и дополнительные уровни подтверждения.

Популярные вопросы

Почему мошенники чаще выбирают женщин?

Потому что они чаще управляют семейными финансами и быстрее реагируют на эмоциональные сценарии.

В каких регионах риск выше?

В крупных городах и экономически активных субъектах с высокой плотностью населения.

Можно ли полностью защититься от мошенников?

Технологии помогают, но решающую роль играет личная бдительность.