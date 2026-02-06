Во Франции спад промышленности, несмотря на рекордные инвестиции

Французская промышленность в 2025 году вошла в фазу выраженного спада, несмотря на беспрецедентный объём заявленных инвестиций.
Как сообщает издание Les Echos со ссылкой на исследование аналитической компании Trendeo, по итогам года число закрывшихся промышленных предприятий превысило количество открывшихся на 63 единицы. Подобный дисбаланс фиксировался в последний раз в 2013 году, что подчёркивает масштаб текущих структурных проблем в отрасли.
Региональная картина при этом остаётся крайне неоднородной. Положительное соотношение между открытием и закрытием предприятий отмечено лишь в двух регионах — Окситании и Прованс — Альпы — Лазурный берег.
Там промышленная активность поддерживается за счёт реализации проектов в аэрокосмической сфере, а также в энергетике, включая инфраструктуру, связанную с переходом к низкоуглеродным источникам энергии.
Во всех остальных регионах страны динамика остаётся отрицательной, что свидетельствует о системном характере кризиса и ограниченности его локальных очагов роста.
В целом, по оценкам Trendeo, объёмы промышленного производства во Франции сократились на 35 процентов, даже несмотря на рекордные 125 млрд евро инвестиций, заявленных в течение 2025 года.
Les Echos обращает внимание на то, что номинальный масштаб этого финансирования создаёт искажённое представление о реальном состоянии дел. Около половины всей суммы, а именно 67 млрд евро, пришлось на проекты по созданию центров обработки данных. Этот объём сопоставим с совокупными инвестициями во все сектора экономики, запланированными годом ранее, в 2024 году.
Таким образом, значительная часть капитала была сосредоточена в узком сегменте, слабо связанном с традиционной промышленной занятостью и расширением производственных цепочек.
Дополнительным индикатором ослабления инвестиционной активности стало сокращение количества объявленных проектов. В 2025 году их насчитывалось около 3,2 тысяч, что ниже среднегодовых значений последних лет. Это указывает не только на снижение предпринимательской инициативы, но и на рост осторожности инвесторов, которые всё чаще откладывают решения в условиях высокой неопределённости, роста процентных ставок и усложнения регуляторной среды.
Отдельного внимания заслуживает резкий рост стоимости создания новых рабочих мест. Если в предыдущем десятилетии на одно рабочее место в промышленности в среднем приходилось 100-200 тысяч евро инвестиций, то в 2025 году этот показатель вырос до 600 тысяч евро.
По оценке Trendeo, ключевыми факторами стали увеличение капиталоёмкости энергетических проектов, а также рост расходов на научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность.
Основатель Trendeo Давид Кускер указывает, что значительная часть вложений в декарбонизацию и производство экологически чистой энергии приводит прежде всего к наращиванию капитала и модернизации инфраструктуры, но не сопровождается расширением производственных мощностей или созданием сопоставимого количества рабочих мест.
Инвестиции всё чаще направляются в долгосрочные и технологически сложные проекты с высокой начальной стоимостью и отложенной отдачей, тогда как традиционные производственные сегменты сталкиваются с конкуренцией со стороны стран с более низкими издержками, а также с ростом цен на энергоносители и сырьё.
В результате даже рекордные объёмы финансирования не трансформируются в рост выпуска и занятости. Усиливается разрыв между финансовыми показателями инвестиционной активности и реальным состоянием промышленной базы.
Общеевропейская политика ускоренного энергоперехода, ужесточение экологических стандартов и высокая стоимость заимствований приводят к тому, что компании либо откладывают запуск новых производств, либо концентрируются на автоматизации и цифровизации, минимизируя потребность в рабочей силе.
Для Франции это означает риск долгосрочной деиндустриализации отдельных регионов, если не будет найден баланс между климатическими целями, технологическим развитием и поддержкой классических промышленных цепочек.
Скабиоза из семян за одно лето превращается в пышный куст и цветет с июля до морозов, украшая клумбу и привлекая пчел.