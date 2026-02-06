Во Франции спад промышленности, несмотря на рекордные инвестиции

Французская промышленность в 2025 году вошла в фазу выраженного спада, несмотря на беспрецедентный объём заявленных инвестиций.

Фото: commons.wikimedia.org by Own work, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Трактор

Как сообщает издание Les Echos со ссылкой на исследование аналитической компании Trendeo, по итогам года число закрывшихся промышленных предприятий превысило количество открывшихся на 63 единицы. Подобный дисбаланс фиксировался в последний раз в 2013 году, что подчёркивает масштаб текущих структурных проблем в отрасли.

Региональная картина при этом остаётся крайне неоднородной. Положительное соотношение между открытием и закрытием предприятий отмечено лишь в двух регионах — Окситании и Прованс — Альпы — Лазурный берег.

Там промышленная активность поддерживается за счёт реализации проектов в аэрокосмической сфере, а также в энергетике, включая инфраструктуру, связанную с переходом к низкоуглеродным источникам энергии.

Во всех остальных регионах страны динамика остаётся отрицательной, что свидетельствует о системном характере кризиса и ограниченности его локальных очагов роста.

В целом, по оценкам Trendeo, объёмы промышленного производства во Франции сократились на 35 процентов, даже несмотря на рекордные 125 млрд евро инвестиций, заявленных в течение 2025 года.

Les Echos обращает внимание на то, что номинальный масштаб этого финансирования создаёт искажённое представление о реальном состоянии дел. Около половины всей суммы, а именно 67 млрд евро, пришлось на проекты по созданию центров обработки данных. Этот объём сопоставим с совокупными инвестициями во все сектора экономики, запланированными годом ранее, в 2024 году.

Таким образом, значительная часть капитала была сосредоточена в узком сегменте, слабо связанном с традиционной промышленной занятостью и расширением производственных цепочек.

Дополнительным индикатором ослабления инвестиционной активности стало сокращение количества объявленных проектов. В 2025 году их насчитывалось около 3,2 тысяч, что ниже среднегодовых значений последних лет. Это указывает не только на снижение предпринимательской инициативы, но и на рост осторожности инвесторов, которые всё чаще откладывают решения в условиях высокой неопределённости, роста процентных ставок и усложнения регуляторной среды.

Отдельного внимания заслуживает резкий рост стоимости создания новых рабочих мест. Если в предыдущем десятилетии на одно рабочее место в промышленности в среднем приходилось 100-200 тысяч евро инвестиций, то в 2025 году этот показатель вырос до 600 тысяч евро.

По оценке Trendeo, ключевыми факторами стали увеличение капиталоёмкости энергетических проектов, а также рост расходов на научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность.

Основатель Trendeo Давид Кускер указывает, что значительная часть вложений в декарбонизацию и производство экологически чистой энергии приводит прежде всего к наращиванию капитала и модернизации инфраструктуры, но не сопровождается расширением производственных мощностей или созданием сопоставимого количества рабочих мест.

Инвестиции всё чаще направляются в долгосрочные и технологически сложные проекты с высокой начальной стоимостью и отложенной отдачей, тогда как традиционные производственные сегменты сталкиваются с конкуренцией со стороны стран с более низкими издержками, а также с ростом цен на энергоносители и сырьё.

В результате даже рекордные объёмы финансирования не трансформируются в рост выпуска и занятости. Усиливается разрыв между финансовыми показателями инвестиционной активности и реальным состоянием промышленной базы.

Общеевропейская политика ускоренного энергоперехода, ужесточение экологических стандартов и высокая стоимость заимствований приводят к тому, что компании либо откладывают запуск новых производств, либо концентрируются на автоматизации и цифровизации, минимизируя потребность в рабочей силе.

Для Франции это означает риск долгосрочной деиндустриализации отдельных регионов, если не будет найден баланс между климатическими целями, технологическим развитием и поддержкой классических промышленных цепочек.