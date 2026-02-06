Финские энергокомпании готовят потребителей к ценовому шоку

В Финляндии в начале 2026 года обострились проблемы в электроэнергетике. Сильные морозы показали, что действующая модель генерации не справляется с пиковыми нагрузками в условиях холода и неблагоприятной погоды.

Особое внимание привлекла ситуация с ветроэнергетикой, на которую приходится около четверти всей вырабатываемой в стране электроэнергии. Именно она оказалась наиболее уязвимой в период продолжительных отрицательных температур.

Руководитель пенсионной компании Varma Ристо Мурто указал на то, что морозы серьёзно пошатнули надёжность финской энергосистемы. По его словам, рынок электроэнергии Финляндии должен быть способен работать даже при минусовых температурах, в условиях безветрия и при одновременном выходе из строя крупного генерирующего объекта, включая атомную электростанцию.

Однако реальная ситуация оказалась значительно сложнее. В период экстремального похолодания ветроустановки массово вышли из строя из-за обледенения лопастей турбин, что резко сократило объёмы выработки электроэнергии.

Последствия для рынка оказались ощутимыми: 3 февраля 2026 года цена электроэнергии в Финляндии превышала 80 центов за киловатт-час. Для населения это означало резкий рост расходов. Январские счета за электричество, по оценкам энергокомпаний, будут примерно в два раза выше среднегодовых значений.

Поставщики электроэнергии заранее начали готовить потребителей к ценовому шоку и предлагать рассрочку погашения задолженности, что само по себе стало индикатором глубины кризиса.

На этом фоне Мурто пришёл к выводу о необходимости строительства новых электростанций на ископаемом топливе. Такой подход позволил бы повысить надёжность электроснабжения и снизить зависимость от погодных факторов. При этом он вступает в противоречие с зелёной повесткой и климатическими целями Евросоюза.

Тем не менее расчёты показывают, что совокупные выбросы Финляндии составляют лишь около одной десятой от средних показателей по ЕС. Это означает, что ограниченное расширение генерации на ископаемом топливе не приведёт к критическим изменениям климатического баланса, но способно существенно укрепить устойчивость энергосистемы.

Ситуация усугубляется прогнозами погоды. Финляндии ожидают ещё несколько недель морозов, что делает маловероятным быстрое восстановление полноценной работы ветроэлектростанций.

Даже при наличии ветра обледенение остаётся серьёзной технической проблемой, требующей либо остановки турбин, либо значительных затрат на антиобледенительные системы, которые не всегда эффективны при экстремально низких температурах.

Финский кризис не является уникальным. В других странах проблемы ветроэнергетики проявляются не только в морозы. В Германии и Великобритании регулярно фиксируются периоды низкой выработки из-за продолжительного безветрия, так называемых тёмных штилей.

В такие моменты энергосистемы вынуждены компенсировать дефицит за счёт угольных и газовых электростанций или импорта электроэнергии.

В США ветряки также сталкиваются с обледенением. Техасский энергетический кризис показал, что даже в регионах с мягким климатом инфраструктура ВИЭ может быть неподготовлена к аномальным погодным условиям.

Помимо климатических факторов существуют и системные ограничения. Ветроэнергетика характеризуется высокой переменчивостью выработки, что требует либо масштабных систем хранения энергии, либо резервных мощностей на традиционном топливе.

Современные аккумуляторные технологии пока не способны обеспечить длительное покрытие пиковых нагрузок в течение нескольких дней или недель. Это делает энергосистемы с высокой долей ВИЭ уязвимыми при совпадении холода, безветрия и высокого спроса.

Опыт Финляндии подчёркивает, что переход к возобновляемым источникам энергии без учёта климатических и технологических рисков может привести к росту цен и снижению надёжности электроснабжения.

В условиях северных широт ставка исключительно на ветер и солнце требует либо значительных инвестиций в резервные мощности, либо пересмотра энергетической стратегии. Иначе каждая волна морозов будет сопровождаться не только техническими сбоями, но и серьёзными социально-экономическими последствиями для населения и бизнеса.