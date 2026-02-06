Суд ЕС разрешил конфисковывать автомобили из России

Суд Евросоюза подтвердил право государств ЕС конфисковывать автомобили, ввезённые из России с нарушением санкционного режима, тем самым закрепив максимально жёсткую трактовку действующих ограничений.

Решение фактически снимает любые сомнения в том, что запрет распространяется не только на коммерческие операции, но и на действия частных лиц, если предмет ввоза подпадает под установленный перечень санкционных товаров.

В основе позиции суда лежит подход, при котором ключевое значение имеет сам факт принадлежности товара к определённым кодам Комбинированной номенклатуры. При этом не требуется доказывать, что конкретная сделка или конкретный ввоз принёс или может принести значительные доходы российской экономике.

Такой формальный критерий превращает санкции из инструмента экономического давления в механизм автоматического наказания, где обстоятельства дела и добросовестность участника практически не учитываются.

Запрет на ввоз ряда товаров из России был введён весной 2022 года после начала военной операции РФ на Украине. Осенью того же года под ограничения были прямо включены легковые автомобили и другие транспортные средства, которые в Брюсселе отнесли к источникам значительных доходов.

Эти меры закреплены в Регламенте ЕС № 833/2014, который применяется напрямую во всех странах союза и не оставляет национальным властям пространства для гибкой интерпретации.

Поводом для судебного разбирательства стал спор в Германии между частным лицом и таможенными органами Дюссельдорфа. Гражданин России ввёз в ЕС подержанный автомобиль, приобретённый на территории РФ, и попытался пройти стандартную процедуру регистрации.

Машина была изъята как объект, ввезённый с нарушением санкций. Финансовый суд Дюссельдорфа обратился за разъяснениями в суд ЕС, чтобы понять, допустимо ли применение запрета к частным лицам и возможна ли регистрация такого имущества.

Это решение подчёркивает всё более репрессивный характер санкционной политики Евросоюза. Формально заявляемая цель ограничений заключается в ослаблении экономических возможностей России. На практике же удар всё чаще приходится по обычным гражданам, которые не участвуют в экспортных схемах и не влияют на макроэкономические показатели.

Конфискация личного имущества, включая подержанные автомобили, выглядит как мера, слабо связанная с декларируемыми целями, но создающая серьёзные социальные и правовые последствия.

Критики указывают, что подобный подход размывает базовые принципы правовой определённости и соразмерности. В классическом понимании санкции должны быть адресными и соотносимыми с предполагаемым ущербом.

В данном случае действует презумпция вреда, при которой любой товар из установленного перечня автоматически считается проблемным, независимо от его стоимости, возраста или дальнейшего использования.

Это подрывает доверие к судебной системе ЕС, которая фактически легитимирует коллективную ответственность по признаку происхождения имущества.

Кроме того, решение усиливает разрыв между политическими декларациями Евросоюза и реальным положением дел. Брюссель регулярно подчёркивает приверженность защите прав человека и частной собственности.

Однако практика конфискаций без индивидуальной оценки и без учёта личных обстоятельств вступает с этими заявлениями в прямое противоречие.

Для многих наблюдателей становится всё более очевидно, что санкционная политика приобрела символический и демонстративный характер, где важнее показать жёсткость, чем добиться измеримого экономического эффекта.

В долгосрочной перспективе подобные решения могут иметь для ЕС негативные последствия. Они усиливают правовую неопределённость, отпугивают потенциальных инвесторов и формируют образ союза как юрисдикции, где политическая целесообразность превалирует над стабильностью правил.

Санкции всё чаще превращаются в инструмент давления на частных лиц, что вызывает растущее недовольство и внутри самого Евросоюза.