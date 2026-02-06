Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Суд ЕС разрешил конфисковывать автомобили из России

Экономика » Правила игры » Регуляторы

Суд Евросоюза подтвердил право государств ЕС конфисковывать автомобили, ввезённые из России с нарушением санкционного режима, тем самым закрепив максимально жёсткую трактовку действующих ограничений.

Фото автомобиля
Фото: https://unsplash.com by Obi is licensed under Free
Фото автомобиля

Решение фактически снимает любые сомнения в том, что запрет распространяется не только на коммерческие операции, но и на действия частных лиц, если предмет ввоза подпадает под установленный перечень санкционных товаров.

В основе позиции суда лежит подход, при котором ключевое значение имеет сам факт принадлежности товара к определённым кодам Комбинированной номенклатуры. При этом не требуется доказывать, что конкретная сделка или конкретный ввоз принёс или может принести значительные доходы российской экономике.

Такой формальный критерий превращает санкции из инструмента экономического давления в механизм автоматического наказания, где обстоятельства дела и добросовестность участника практически не учитываются.

Запрет на ввоз ряда товаров из России был введён весной 2022 года после начала военной операции РФ на Украине. Осенью того же года под ограничения были прямо включены легковые автомобили и другие транспортные средства, которые в Брюсселе отнесли к источникам значительных доходов.

Эти меры закреплены в Регламенте ЕС № 833/2014, который применяется напрямую во всех странах союза и не оставляет национальным властям пространства для гибкой интерпретации.

Поводом для судебного разбирательства стал спор в Германии между частным лицом и таможенными органами Дюссельдорфа. Гражданин России ввёз в ЕС подержанный автомобиль, приобретённый на территории РФ, и попытался пройти стандартную процедуру регистрации.

Машина была изъята как объект, ввезённый с нарушением санкций. Финансовый суд Дюссельдорфа обратился за разъяснениями в суд ЕС, чтобы понять, допустимо ли применение запрета к частным лицам и возможна ли регистрация такого имущества.

Это решение подчёркивает всё более репрессивный характер санкционной политики Евросоюза. Формально заявляемая цель ограничений заключается в ослаблении экономических возможностей России. На практике же удар всё чаще приходится по обычным гражданам, которые не участвуют в экспортных схемах и не влияют на макроэкономические показатели.

Конфискация личного имущества, включая подержанные автомобили, выглядит как мера, слабо связанная с декларируемыми целями, но создающая серьёзные социальные и правовые последствия.

Критики указывают, что подобный подход размывает базовые принципы правовой определённости и соразмерности. В классическом понимании санкции должны быть адресными и соотносимыми с предполагаемым ущербом.

В данном случае действует презумпция вреда, при которой любой товар из установленного перечня автоматически считается проблемным, независимо от его стоимости, возраста или дальнейшего использования.

Это подрывает доверие к судебной системе ЕС, которая фактически легитимирует коллективную ответственность по признаку происхождения имущества.

Кроме того, решение усиливает разрыв между политическими декларациями Евросоюза и реальным положением дел. Брюссель регулярно подчёркивает приверженность защите прав человека и частной собственности.

Однако практика конфискаций без индивидуальной оценки и без учёта личных обстоятельств вступает с этими заявлениями в прямое противоречие.

Для многих наблюдателей становится всё более очевидно, что санкционная политика приобрела символический и демонстративный характер, где важнее показать жёсткость, чем добиться измеримого экономического эффекта.

В долгосрочной перспективе подобные решения могут иметь для ЕС негативные последствия. Они усиливают правовую неопределённость, отпугивают потенциальных инвесторов и формируют образ союза как юрисдикции, где политическая целесообразность превалирует над стабильностью правил.

Санкции всё чаще превращаются в инструмент давления на частных лиц, что вызывает растущее недовольство и внутри самого Евросоюза.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы санкции евросоюз экономика автомобили
Новости Все >
В Госдуме ответили на инициативу по гарантиям безопасности для Одессы
Без рывков и паники: эта фигуристка соберёт идеальный олимпийский маршрут
Совкомбанк и Халва запускают акцию Киберпонедельник: кэшбэк до 100% за онлайн-покупки каждую неделю
Зарплаты растут быстрее инфляции: назван город-чемпион Подмосковья по доходам
Небо стало дороже: самая высокая башня в мире рискует обойтись в астрономическую сумму
Пенсионный маршрут можно сократить: условия, при которых решает не дата в паспорте
Эксперимент стал системой: в России призвали сделать НПД постоянным
Платежка станет меньше: есть способ добиться перерасчета за холод и неубранный подъезд
Главный враг на экзамене по вождению не инспектор: большинство попадается именно на этом
Забота с обратным эффектом: одно действие приводит к проблемам со здоровьем питомца
Сейчас читают
Одно опрыскивание меняет всё: яблони работают как завод, а гниль исчезает без следа
Садоводство, цветоводство
Одно опрыскивание меняет всё: яблони работают как завод, а гниль исчезает без следа
Бюджетно, быстро и очень вкусно: семейная запеканка, которую все просят повторить
Еда и рецепты
Бюджетно, быстро и очень вкусно: семейная запеканка, которую все просят повторить
Ресницы-щётки больше не работают: процедуры, которые незаметно вытесняют наращивание
Красота и стиль
Ресницы-щётки больше не работают: процедуры, которые незаметно вытесняют наращивание
Популярное
Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето

Скабиоза из семян за одно лето превращается в пышный куст и цветет с июля до морозов, украшая клумбу и привлекая пчел.

Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето
Герань даст вдвое больше цветов: простой зимний способ укоренения без хлопот
Герань даст вдвое больше цветов: простой зимний способ укоренения без хлопот
Бюджетно, быстро и очень вкусно: семейная запеканка, которую все просят повторить
Два продукта — и крем мечты готов: именно он делает десерты безупречными
Зарядка электрокара от бабушки до турбо: как заправить автомобиль и не угробить дорогую батарею Сергей Милешкин Версальский треугольник короля-солнца: жена, интрига и удобная любовь Игорь Буккер Змеи могут не есть месяцами: как деградация генов превратила их в мастеров энергосбережения Александр Рощин
Этот цветок путают с кораллами — он делает клумбу яркой даже на пустом участке
Блины со вкусом чебурека: сочность начинки удержит непривычный формат
Ресницы-щётки больше не работают: процедуры, которые незаметно вытесняют наращивание
Ресницы-щётки больше не работают: процедуры, которые незаметно вытесняют наращивание
Последние материалы
В Госдуме ответили на инициативу по гарантиям безопасности для Одессы
Редкие волосы становятся гуще: неожиданный трюк работает лучше дорогих сывороток
Без рывков и паники: эта фигуристка соберёт идеальный олимпийский маршрут
ПДД никто не отменял: как зимняя парковка во дворах приводит к неожиданному штрафу
Суд ЕС разрешил конфисковывать автомобили из России
Импорт без иллюзий: как покупка авто за границей оборачивается миллионным риском
Цены лечат нервы, но не кошелёк: почему санаторный отдых стал недосягаемым для многих
Зарядка электрокара от бабушки до турбо: как заправить автомобиль и не угробить дорогую батарею
Совкомбанк и Халва запускают акцию Киберпонедельник: кэшбэк до 100% за онлайн-покупки каждую неделю
Невысокие, крепкие, с первыми красными плодами: помидоры, усыпанные раньше срока
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.