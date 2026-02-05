Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Премьер Испании рассказал, зачем Западу мигранты

Экономика » Правила игры » Лоббисты

Структурная зависимость западных экономик от миграции на фоне демографического спада и старения населения стала ключевой темой статьи испанского премьер-министра Педро Санчеса, которая была опубликована в The New York Times.

Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
Материал выстроен как попытка переосмыслить распространённые ожидания, связанные с искусственным интеллектом и роботизацией, которые нередко представляются универсальной альтернативой притоку рабочей силы из-за рубежа.

Санчес последовательно подводит читателя к выводу, что технологический прогресс не способен в обозримой перспективе компенсировать дефицит людей, необходимый для устойчивого функционирования экономики и системы государственных услуг.

В основе аргументации лежит демографическая реальность западных стран. Большинство развитых экономик сталкивается с устойчиво низкой рождаемостью и ростом доли пожилого населения. Это означает сокращение трудоспособного контингента и увеличение нагрузки на системы здравоохранения, пенсионного обеспечения и социальной поддержки.

Даже ускоренное внедрение автоматизации не решает проблему полностью, поскольку многие отрасли остаются трудоёмкими и требуют человеческого участия.

Особенно это заметно в сфере ухода за пожилыми, образовании, медицине, строительстве и услугах. В этих сегментах замена человека алгоритмами или роботами либо технологически ограничена, либо экономически нецелесообразна.

Санчес обращает внимание на то, что демографический рост сегодня демонстрируют лишь немногие государства, и значительная часть этого роста также обеспечивается миграцией.

Отказ от управляемого притока людей в условиях глобальной конкуренции за трудовые ресурсы ведёт к ускоренному сжатию экономики.

Снижение численности населения напрямую отражается на внутреннем спросе, налоговой базе и способности государства финансировать социальные обязательства. В этом контексте миграция рассматривается не как временная мера, а как один из базовых элементов долгосрочной экономической стратегии.

Отдельный акцент делается на том, что сложности, связанные с миграцией, чаще всего имеют социально-экономическую природу.

Проблемы интеграции, напряжённость в отдельных районах и рост недовольства среди части местного населения обусловлены не культурным или религиозным происхождением приезжих, а бедностью, неравенством и ограниченным доступом к образованию и медицине.

При отсутствии системной интеграционной политики эти факторы действительно могут усиливаться. Однако при наличии продуманных государственных программ миграция способна стать источником роста и обновления рынка труда.

Испанский опыт в этом смысле используется как практический пример. Решение о предоставлении временного правового статуса значительному числу нелегальных мигрантов было представлено как сочетание гуманитарного подхода и экономического расчёта.

Легализация позволяет вывести людей из теневого сектора, расширить налоговую базу и снизить эксплуатацию труда. Одновременно государство получает инструменты для регулирования занятости и социальной адаптации приезжих.

Такой подход снижает долгосрочные издержки и повышает предсказуемость миграционных процессов.

Важным элементом аргументации становится историческая перспектива. Испания на протяжении десятилетий оставалась страной эмиграции, и миллионы её граждан в прошлом искали работу в других государствах Европы и Америки.

Экономический рост последних лет изменил эту роль, превратив страну в центр притяжения мигрантов. Это накладывает на власти ответственность за формирование упорядоченной и прозрачной модели интеграции, способной поддерживать экономическое развитие и социальную стабильность.

Социологические данные также используются для подкрепления позиции. Существенная часть населения Испании рассматривает миграцию как возможность или объективную необходимость. Это отличает страну от ряда других европейских государств, где общественное мнение более поляризовано.

Относительно высокий уровень общественного согласия позволяет правительству проводить более активную и прагматичную миграционную политику, не ограничиваясь исключительно сдерживающими мерами.

История внеочередных легализаций мигрантов показывает, что подобные инструменты применялись в Испании неоднократно и при правительствах разных политических направлений. Это указывает на консенсус элит в вопросе о роли миграции для экономики.

Наиболее масштабная кампания середины 2000-х годов была напрямую увязана с наличием трудового контракта, что подчёркивало приоритет занятости и экономической интеграции. Подобная логика остаётся актуальной и сегодня, когда конкуренция за рабочую силу усиливается не только внутри Европы, но и на глобальном уровне.

В более широком контексте позиция Санчеса отражает растущее понимание ограничений технологического оптимизма. Искусственный интеллект и роботизация действительно повышают производительность и меняют структуру занятости, но они не отменяют базовой потребности в людях.

Западные страны, стремящиеся сохранить экономическую динамику и уровень социальных стандартов, пытаются сочетать технологическое развитие с активной и управляемой миграционной политикой. Насколько это получается, вопрос открытый. Как и то, верно ли в целом было выбрано направление движения.

Во всяком случае, далеко не все европейские правительства разделяют аргументацию испанского премьер-министра.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Война умов и технологий: инженер на передовой
