Деньги считают по глоткам: у россиян появились жёсткие рамки для кофе навынос

Ежедневные траты на кофе и перекусы вне дома для значительной части россиян перестали быть привычной статьёй расходов. Всё больше людей либо сознательно отказываются от таких покупок, либо строго ограничивают бюджет на них.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человек с кошельком

Кто полностью отказывается от трат вне дома

Согласно данным исследования, около 25% россиян вообще не расходуют деньги на кофе, напитки и перекусы вне дома. Эта группа демонстрирует устойчивую модель поведения, при которой подобные траты исключаются из повседневной жизни. Причины такого выбора могут быть разными — от экономии до изменения образа жизни.

Аналитики отмечают, что к отказу от регулярных покупок вне дома чаще склонны люди моложе 24 лет и пожилые респонденты. Кроме того, женщины, как показал опрос, заметно чаще мужчин обходятся без подобных расходов, предпочитая иные форматы потребления.

Ограниченные бюджеты и диапазон расходов

Еще четверть опрошенных россиян тратят на кофе и перекусы не более 300 рублей в день. Для этой категории характерен строгий контроль бюджета при сохранении самой привычки. Такой подход позволяет удерживать расходы в рамках, не отказываясь от небольшого повседневного комфорта.

Оставшиеся участники опроса распределились по более высоким диапазонам. 19% тратят от 301 до 500 рублей, 15% — от 501 до 1000 рублей, а расходы свыше 1 тысячи рублей в день характерны для 14% россиян. Эти цифры отражают заметное расслоение в потребительских возможностях и приоритетах.

Экономия или инвестиции в комфорт

Эксперты НАФИ связывают такие различия не только с уровнем доходов, но и с изменением потребительских установок. Часть россиян осознанно выбирает экономию и более рациональный подход к расходам, пересматривая повседневные привычки и отказываясь от импульсных покупок.

При этом другая часть населения готова инвестировать в ежедневный комфорт, рассматривая траты на кофе и еду вне дома как элемент качества жизни. На этом фоне ранее сообщалось, что за последние четыре года реальная заработная плата в России выросла на 24,3%, а почти 17% граждан официально зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц, что также влияет на структуру расходов. Об этом сообщает издание "Постньюс".