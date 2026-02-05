Деньги считают по глоткам: у россиян появились жёсткие рамки для кофе навынос

Ежедневные траты на кофе и перекусы вне дома для значительной части россиян перестали быть привычной статьёй расходов. Всё больше людей либо сознательно отказываются от таких покупок, либо строго ограничивают бюджет на них.
Согласно данным исследования, около 25% россиян вообще не расходуют деньги на кофе, напитки и перекусы вне дома. Эта группа демонстрирует устойчивую модель поведения, при которой подобные траты исключаются из повседневной жизни. Причины такого выбора могут быть разными — от экономии до изменения образа жизни.
Аналитики отмечают, что к отказу от регулярных покупок вне дома чаще склонны люди моложе 24 лет и пожилые респонденты. Кроме того, женщины, как показал опрос, заметно чаще мужчин обходятся без подобных расходов, предпочитая иные форматы потребления.
Еще четверть опрошенных россиян тратят на кофе и перекусы не более 300 рублей в день. Для этой категории характерен строгий контроль бюджета при сохранении самой привычки. Такой подход позволяет удерживать расходы в рамках, не отказываясь от небольшого повседневного комфорта.
Оставшиеся участники опроса распределились по более высоким диапазонам. 19% тратят от 301 до 500 рублей, 15% — от 501 до 1000 рублей, а расходы свыше 1 тысячи рублей в день характерны для 14% россиян. Эти цифры отражают заметное расслоение в потребительских возможностях и приоритетах.
Эксперты НАФИ связывают такие различия не только с уровнем доходов, но и с изменением потребительских установок. Часть россиян осознанно выбирает экономию и более рациональный подход к расходам, пересматривая повседневные привычки и отказываясь от импульсных покупок.
При этом другая часть населения готова инвестировать в ежедневный комфорт, рассматривая траты на кофе и еду вне дома как элемент качества жизни. На этом фоне ранее сообщалось, что за последние четыре года реальная заработная плата в России выросла на 24,3%, а почти 17% граждан официально зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц, что также влияет на структуру расходов. Об этом сообщает издание "Постньюс".
