Олег Артюков

Помимо нефти и газа: Россия наращивает неэнергетический экспорт

Несырьевой неэнергетический экспорт РФ по итогам 2025 года, согласно прогнозам, достигнет 150 миллиардов долларов, сообщил замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов на полях Всероссийской конференции "Сделано в России. Выбирают в мире", которая прошла в Казани.

Производство в Ростовской области
Фото: Пресс-служба Администрации Ростовской области
Текущие показатели указывают на устойчивое опережение результатов предыдущего года и подтверждают формирование долгосрочного позитивного тренда в развитии внешней торговли страны.

По итогам 11 месяцев 2025 года рост несырьевого неэнергетического экспорта составил около девяти процентов в годовом выражении.

Как следует из сообщения ТАСС, плановый показатель на весь год превышал 145 млрд долларов. Однако фактическая динамика и предварительные данные таможенной статистики позволяют говорить о более высоком результате.

Достижение уровня 150 млрд долларов становится важным маркером того, что российская экономика смогла не только адаптироваться к изменившейся внешней среде, но и использовать её для структурного укрепления экспортного потенциала.

Плановый ориентир на 2026 год установлен на уровне 155 млрд долларов. Этот показатель отражает уверенность в сохранении набранных темпов и в дальнейшем расширении географии поставок.

Последовательное повышение целевых значений говорит о том, что несырьевой неэнергетический экспорт рассматривается как один из ключевых источников устойчивого экономического роста и валютных поступлений. При этом акцент делается не на разовые успехи, а на формирование стабильной и предсказуемой экспортной модели.

Важной особенностью текущей динамики остаётся высокая диверсификация структуры экспорта. В числе лидирующих позиций находятся продукция металлургии, машиностроения, минеральные удобрения и иная химическая продукция, а также товары лесопромышленного комплекса.

Такое распределение снижает зависимость экспортных доходов от колебаний цен на отдельные товарные группы и повышает общую устойчивость внешнеторговых потоков.

Существенную роль играет и то, что многие из этих отраслей ориентированы на глубокую переработку и выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью.

Рост поставок продукции машиностроения и химического комплекса свидетельствует о постепенном смещении акцента с сырьевых товаров на более технологичные направления. Это способствует модернизации производственных цепочек внутри страны и стимулирует развитие смежных отраслей.

Экспорт становится фактором, который поддерживает инвестиционную активность, загрузку мощностей и развитие регионов. В условиях внутреннего спроса, который не всегда способен обеспечить необходимый объём реализации, внешние рынки играют стабилизирующую роль.

Отдельного внимания заслуживает лесопромышленный комплекс. Последовательная политика по увеличению глубины переработки древесины и расширению ассортимента экспортируемой продукции позволяет не только наращивать валютную выручку, но и формировать более устойчивую модель использования природных ресурсов.

Это соответствует общемировому тренду на экологизацию и рациональное потребление, что повышает конкурентоспособность российской продукции на внешних рынках.

Позитивная динамика несырьевого неэнергетического экспорта во многом связана с активной переориентацией логистических маршрутов и расширением присутствия на рынках Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Эти направления демонстрируют устойчивый спрос на российские товары и меньшую подверженность политизированным ограничениям. Параллельно развивается система государственной поддержки экспорта, включая финансовые инструменты, страхование, продвижение брендов и участие в международных выставках.

Конференция "Сделано в России. Выбирают в мире" стала отражением этой стратегии, подчёркивая важность комплексного подхода к продвижению отечественной продукции. Формирование узнаваемого национального бренда усиливает доверие зарубежных партнёров и снижает барьеры для выхода на новые рынки.

В долгосрочной перспективе это создаёт эффект накопления, когда каждый последующий шаг даётся проще за счёт уже сформированной репутации.

При сохранении текущих тенденций и последовательной промышленной политике Россия получает возможность не только снизить зависимость от сырьевого фактора, но и укрепить свои позиции в глобальной торговле.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
