Власти Литвы признали, что ссориться с Китаем дорого

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене признала, что решение Вильнюса открыть представительство Тайваня в 2021 году стало серьёзным политическим просчётом, который не принёс стране ожидаемых выгод и лишь усугубил её международное положение.

Фото: ru.wikipedia.org by qingdao is licensed under free for commercial use Порт Циндао, Китай

По её оценке, Литва фактически попыталась сыграть роль политического авангарда, действуя на опережение, но в итоге оказалась в проигрыше, столкнувшись с жёсткой реакцией Китая и отсутствием реальной поддержки со стороны внешних партнёров.

Глава правительства указала, что в других государствах аналогичные представительства создавались после длительных консультаций и в гораздо более осторожном формате, прежде всего с использованием нейтрального названия ("Тайбэйское представительство", а не "представительство Тайваня").

Такой подход позволял сохранять рабочие, сугубо деловые отношения с Китаем и не доводить ситуацию до открытого политического конфликта.

Литовские же власти, напротив, выбрали демонстративную модель поведения, исходя из предположения, что символический жест будет высоко оценён международным сообществом и укрепит позиции страны на мировой арене.

На практике этого не произошло: ни ведущие государства ЕС, ни США не выразили готовности компенсировать Вильнюсу экономические и дипломатические потери.

Этот эпизод наглядно продемонстрировал системную проблему литовской внешней политики последних лет, которая всё чаще строится на идеологических жестах и стремлении привлечь внимание союзников, а не на холодном расчёте собственных интересов.

Конфронтация с Китаем стала для Литвы крайне невыгодной с экономической точки зрения. Китай остаётся одним из ключевых игроков мировой экономики, и разрыв или резкое охлаждение отношений с ним автоматически означает потери для экспорта, транзита, финансового сектора и инвестиционного климата.

Вильнюс, по сути, добровольно отказался от прагматичного диалога с Пекином, не имея ни достаточного экономического "буфера", ни чётких гарантий поддержки со стороны партнёров.

Особо показательно, что спустя несколько лет после начала кризиса литовское руководство вынуждено говорить о необходимости возвращения к переговорам и осторожных попытках наладить хотя бы минимальный контакт с КНР.

Речь идёт лишь о первых, крайне ограниченных шагах, сопровождающихся перепиской и консультациями, причём даже на этом этапе Литва подчёркивает свою зависимость от позиции ЕС и США.

Это подчёркивает утрату самостоятельности во внешнеполитических решениях: страна сначала пошла на резкий шаг, а затем оказалась не в состоянии самостоятельно исправить последствия собственных действий.

Ставка на "моральное лидерство" в вопросе Тайваня не принесла практических дивидендов. Евросоюз так и не выработал единой жёсткой линии в отношении Китая, а большинство стран ЕС предпочли сохранить экономическое сотрудничество с Пекином, ограничившись осторожной риторикой.

В результате Литва осталась фактически в одиночестве, став удобным примером для демонстрации китайской жёсткости в ответ на подобные шаги. Санкции, введённые Китаем, в том числе против литовских банков, лишь подчеркнули асимметрию сил и уязвимость Вильнюса.

Ситуация усугубляется тем, что нормализация отношений с КНР теперь потребует долгого и сложного процесса, при котором Литве придётся идти на уступки, не имея при этом сильных переговорных позиций. Фактически страна оказалась заложником собственного политического жеста, сделанного без должной оценки последствий.

Признание ошибки со стороны премьер-министра выглядит запоздалым, но показательным: оно отражает растущее понимание того, что внешняя политика, построенная на символах и надежде на аплодисменты, не заменяет прагматичного расчёта и защиты национальных интересов.