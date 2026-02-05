Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Власти Литвы признали, что ссориться с Китаем дорого

Экономика » Правила игры » Бизнес

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене признала, что решение Вильнюса открыть представительство Тайваня в 2021 году стало серьёзным политическим просчётом, который не принёс стране ожидаемых выгод и лишь усугубил её международное положение.

Порт Циндао, Китай
Фото: ru.wikipedia.org by qingdao is licensed under free for commercial use
Порт Циндао, Китай

По её оценке, Литва фактически попыталась сыграть роль политического авангарда, действуя на опережение, но в итоге оказалась в проигрыше, столкнувшись с жёсткой реакцией Китая и отсутствием реальной поддержки со стороны внешних партнёров.

Глава правительства указала, что в других государствах аналогичные представительства создавались после длительных консультаций и в гораздо более осторожном формате, прежде всего с использованием нейтрального названия ("Тайбэйское представительство", а не "представительство Тайваня").

Такой подход позволял сохранять рабочие, сугубо деловые отношения с Китаем и не доводить ситуацию до открытого политического конфликта.

Литовские же власти, напротив, выбрали демонстративную модель поведения, исходя из предположения, что символический жест будет высоко оценён международным сообществом и укрепит позиции страны на мировой арене.

На практике этого не произошло: ни ведущие государства ЕС, ни США не выразили готовности компенсировать Вильнюсу экономические и дипломатические потери.

Этот эпизод наглядно продемонстрировал системную проблему литовской внешней политики последних лет, которая всё чаще строится на идеологических жестах и стремлении привлечь внимание союзников, а не на холодном расчёте собственных интересов.

Конфронтация с Китаем стала для Литвы крайне невыгодной с экономической точки зрения. Китай остаётся одним из ключевых игроков мировой экономики, и разрыв или резкое охлаждение отношений с ним автоматически означает потери для экспорта, транзита, финансового сектора и инвестиционного климата.

Вильнюс, по сути, добровольно отказался от прагматичного диалога с Пекином, не имея ни достаточного экономического "буфера", ни чётких гарантий поддержки со стороны партнёров.

Особо показательно, что спустя несколько лет после начала кризиса литовское руководство вынуждено говорить о необходимости возвращения к переговорам и осторожных попытках наладить хотя бы минимальный контакт с КНР.

Речь идёт лишь о первых, крайне ограниченных шагах, сопровождающихся перепиской и консультациями, причём даже на этом этапе Литва подчёркивает свою зависимость от позиции ЕС и США.

Это подчёркивает утрату самостоятельности во внешнеполитических решениях: страна сначала пошла на резкий шаг, а затем оказалась не в состоянии самостоятельно исправить последствия собственных действий.

Ставка на "моральное лидерство" в вопросе Тайваня не принесла практических дивидендов. Евросоюз так и не выработал единой жёсткой линии в отношении Китая, а большинство стран ЕС предпочли сохранить экономическое сотрудничество с Пекином, ограничившись осторожной риторикой.

В результате Литва осталась фактически в одиночестве, став удобным примером для демонстрации китайской жёсткости в ответ на подобные шаги. Санкции, введённые Китаем, в том числе против литовских банков, лишь подчеркнули асимметрию сил и уязвимость Вильнюса.

Ситуация усугубляется тем, что нормализация отношений с КНР теперь потребует долгого и сложного процесса, при котором Литве придётся идти на уступки, не имея при этом сильных переговорных позиций. Фактически страна оказалась заложником собственного политического жеста, сделанного без должной оценки последствий.

Признание ошибки со стороны премьер-министра выглядит запоздалым, но показательным: оно отражает растущее понимание того, что внешняя политика, построенная на символах и надежде на аплодисменты, не заменяет прагматичного расчёта и защиты национальных интересов.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы китай литва экономика
Новости Все >
Забота с обратным эффектом: одно действие приводит к проблемам со здоровьем питомца
Аренда квартиры может обернуться кошмаром: эти сигналы сразу выдают проблемного арендодателя
Арендаторам приготовили неприятный сюрприз: за съем ипотечной квартиры придется отвечать
Когда эмоции становятся непосильной ношей: шаги, без которых психика не восстанавливается
Лёд ушёл — морозы пришли: странный климатический эффект накрыл европейскую Россию
Гость у раскалённой звезды: неопознанный объект стал предвестником большой катастрофы
Тонкая грань закона: как Euroclear распоряжается доходами от российских активов
Политический ветер сменился: что заставило Прибалтику сменить риторику в отношении России
Комар прилетел раньше самолёта: в России зафиксирован первый случай опасной лихорадки
Цифры не бьются: чем рискует Киев, распространяя недостоверные данные о потерях ВСУ
Сейчас читают
Дедовский приём, работающий как заклинание: семена оживают за считаные дни без химии
Садоводство, цветоводство
Дедовский приём, работающий как заклинание: семена оживают за считаные дни без химии
Гортензия больше не эталон: новый фаворит сада цветёт как сумасшедший до заморозков
Садоводство, цветоводство
Гортензия больше не эталон: новый фаворит сада цветёт как сумасшедший до заморозков
Первые плоды через 35 дней: эти сорта кабачков превращают грядку в конвейер урожая
Садоводство, цветоводство
Первые плоды через 35 дней: эти сорта кабачков превращают грядку в конвейер урожая
Популярное
Черри-гигант по урожайности: сладкие плоды висят гроздьями даже в холодном сентябре

Миниатюрные томаты, которые плодоносят гроздьями до холодов, способны удивить даже опытных дачников. Эти сорта черри дают по-настоящему рекордный урожай.

Черри-гигант по урожайности: сладкие плоды висят гроздьями даже в холодном сентябре
Первые плоды через 35 дней: эти сорта кабачков превращают грядку в конвейер урожая
Первые плоды через 35 дней: эти сорта кабачков превращают грядку в конвейер урожая
Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля
Одно опрыскивание меняет всё: яблони работают как завод, а гниль исчезает без следа
Метеозависимость или самовнушение: что на самом деле происходит во время магнитных бурь Сергей Ивaнов Старый враг в новой маске: армия Вьетнама тайно готовит план обороны от второго вторжения США Любовь Степушова Ездили без проводов: почему в СССР делали дизельные электрички для пригородов Сергей Милешкин
Капустные листья становятся нежными сами: простой трюк для голубцов
Euroclear потерял четверть доходов от замороженных российских активов
Джинсы с каблуками вернулись не ради моды: как образ стал символом уверенности
Джинсы с каблуками вернулись не ради моды: как образ стал символом уверенности
Последние материалы
Аренда квартиры может обернуться кошмаром: эти сигналы сразу выдают проблемного арендодателя
Так делают только знающие: два нажатия — и стиралка очистит себя лучше дорогой химии
Арендаторам приготовили неприятный сюрприз: за съем ипотечной квартиры придется отвечать
Метеозависимость или самовнушение: что на самом деле происходит во время магнитных бурь
То, что исчезло сто лет назад, возвращается: шотландские воды меняют экосистему
Мясо уходит со стола, а белок остаётся: пост раскрывает неожиданных фаворитов рациона
Венесуэльский манёвр: один хитрый ход позволит стране обойти нефтяную блокаду США
Когда эмоции становятся непосильной ношей: шаги, без которых психика не восстанавливается
Выкиньте старые материалы: новый способ отделки стен стал вирусным трендом 2026 года
Рак редко передаётся по наследству: 95% случаев возникают по совсем другим причинам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.