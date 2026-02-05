Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

В США считают, что у Китая есть план по борьбе с доминированием доллара

Экономика » Финансы » Деньги

Телеканал CNN сообщил, что Китай обнародовал план, направленный на ограничение доминирования доллара США в мировой финансовой системе.

Юани
Фото: Openverse by Japanexperterna.se, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Юани

По мнению автора материала, Пекин видит окно возможностей в ослаблении доллара, с которым столкнулись рынки в последние месяцы. И намерен использовать это для продвижения юаня как реальной альтернативы глобальному доллару.

Речь идет о стратегии, которая включает в себя несколько взаимосвязанных элементов. Прежде всего, Китай стремится расширить международное использование юаня во внешней торговле, инвестициях и расчётах.

Эта цель коррелирует с давним курсом на интернационализацию юаня, который с конца 2000-х годов рассматривался как инструмент снижения зависимости от американской валюты.

Основа доминирования доллара — его роль главной расчётной валюты мира и основного резервного актива у центральных банков большинства стран. За десятилетия существования современной финансовой архитектуры доллар стал универсальным инструментом для международных сделок, доходных вложений и хеджирования рисков.

CNN подчёркивает, что волатильность доллара, связанная с экономической и торговой политикой США в последние годы, создала условия, при которых другие валюты могли бы укрепить свою позицию.

Ослабление доллара на международных рынках, по данным аналитиков, стало фактором роста спроса на так называемые "убежищные" активы, включая золото, чья цена достигла рекордных уровней.

План Китая не ограничивается только пропагандой юаня. В материалах, близких по содержанию к теме CNN, указывается на усилия по расширению финансовой инфраструктуры.

Сюда входит использование кросс-бордерной межбанковской платёжной системы (CIPS), которая создаёт альтернативу западной сети SWIFT для расчётов вне доллара. Развитие таких инструментов позволяет странам уменьшить транзакционные издержки и риски, связанные с доминированием одной валюты.

Другим важным элементом является продвижение цифровой версии национальной валюты — цифрового юаня. Китайские власти рассматривают цифровую валюту как инструмент, который может усилить позиции юаня в международных расчётах и предоставить более безопасную инфраструктуру для трансграничных платежей.

Это особенно актуально в условиях геополитической напряженности и угрозы санкций с использованием долларовой системы.

Последние данные по рынку валют указывают на укрепление юаня в ответ на снижение доллара. Аналитические источники фиксируют, что курс китайской валюты стабилизируется на более высоких уровнях по отношению к доллару, достигнув значений, невиданных за несколько лет.

Усиление спроса на юань отмечается как на краткосрочных валютных рынках, так и в долгосрочных финансовых потоках.

Рост роли юаня наблюдается не только в официальных планах, но и фактически на практике. Его использование в торговых расчётах растёт, особенно в отношениях с развивающимися странами, заинтересованными в снижении зависимости от доллара.

Помимо этого, Китай активно укрепляет свои валютные резервы и финансовые позиции в ключевых международных сегментах, что создаёт предпосылки для более широкого применения юаня в будущем.

Однако эксперты отмечают, что юань пока занимает лишь небольшую долю в глобальных резервах по сравнению с долларом. Хотя проекты интернационализации продолжаются уже более десяти лет, доля юаня в международных денежных резервах остаётся значительно ниже доллара и евро.

Китайское руководство планомерно работает над созданием условий для увеличения привлекательности своей валюты. Это включает развитие финансовых рынков, расширение доступа к китайским финансовым инструментам для иностранных инвесторов и укрепление роли центральных институтов в глобальной экономике.

Все эти шаги направлены на формирование более многополярной мировой валютной системы, в которой доллар перестанет быть единственным центром тяжести.

Международные финансовые институты фиксируют, что процесс дедолларизации — снижение использования доллара в международных расчетах и резервах — уже идет, но он идет медленно и неравномерно.

В целом китайская стратегия направлена на постепенное укрепление юаня в глобальной системе, расширение финансовых инструментов и инфраструктуры, а также на создание альтернатив доллару в международных расчетах.

Реализация этих планов требует времени и глубоких изменений в мировой финансовой архитектуре, но Пекин рассматривает их как важный элемент своей долгосрочной экономической и геополитической стратегии в период глобальной неопределённости.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы юань валюта доллар экономика
