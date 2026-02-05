Артем Волков: Российский бизнес должен бросать вызов мировым лидерам, а не просто замещать импорт

Победитель Национальной бизнес-премии 2025 — о новой парадигме успеха.

Фото: из личного архива Артема Волкова Артем Волков, ведущий эксперт в области алюминиевого остекления

Эпоха простого замещения иностранных товаров на российском рынке подходит к концу. Новые экономические реалии диктуют иную логику — чтобы оставаться конкурентоспособным, отечественный бизнес должен переходить от копирования к созданию собственных, уникальных, технологических решений.

Выявление и продвижение лучших практик отечественного предпринимательства — одна из задач ежегодной Национальной бизнес-премии "ТЕХНО 2025" (NATIONAL BUSINESS AWARDS), итоги которой подвели недавно в Москве. В этом году премия, проходящая под патронажем ТПП РФ, РСПП и Минпромторга России, была сфокусирована на темах импортозамещения, трансформации бизнес-моделей и социальной ответственности.

В номинации "Эксперт года в сфере строительных и технологических инноваций" победу одержал Артем Волков — ведущий эксперт в области алюминиевого остекления, основатель международной компании Framex Windows, чьи разработки уже задают новые стандарты в архитектуре. В конце 2025 года профессиональные заслуги Артема Волкова получили международное признание — ему был присвоен статус Старшего члена IEEE (Senior Member of the Institute of Electrical and Electronics Engineers). Этот статус подтверждает вклад в развитие глобальных инженерных стандартов и инноваций в строительной сфере, и получают его лишь 10% членов IEEE. В этом же году Артем Волков был приглашен в качестве члена жюри American Business Expo, которая собирает предпринимателей и лидеров бизнеса со всего мира. Инновационные бизнес-модели, представленные на этой выставке, задают вектор развития рынков на ближайшие десятилетия.

В интервью Артем Волков рассказал о том, как меняется роль бизнеса в новых реалиях, почему выгодно инвестировать в собственные разработки и как российские компании могут стать глобальными игроками.

— Артем, поздравляем с победой в Национальной бизнес-премии. На ваш взгляд, что сегодня означает "успех" для российского бизнеса? Просто финансовые показатели или нечто большее?

— Спасибо! Сегодня успех — это комплексная категория, выходящая далеко за рамки финансовой отчетности. Цель — не развиваться, зарабатывая, а развиваться, улучшая пространство вокруг себя, если хотите, улучшая мир. Безусловно, прибыль важна, но современный бизнес, особенно в высокотехнологичных отраслях, оценивается по способности трансформировать рынок, задавать новые стандарты и создавать добавленную стоимость в широком смысле.

Премия как раз это и подчеркивает — она отмечает тех, кто интегрирует в свою деятельность финансовые и социально-культурные интересы общества. Моя номинация — "За вклад в развитие архитектурных технологий, создание уникальных инженерных решений и популяризацию инноваций в строительной индустрии" — как раз об этом. Речь идет о создании не просто продукта, а новой ценности, которая меняет среду вокруг нас. В нашем случае — это архитектурная среда будущего, которая конкурентоспособна в глобальном масштабе.

— Вы говорите о трансформации. Один из ключевых трендов последних лет — смена модели "купил-продал" на глубокую экспертизу и собственные разработки. Насколько российский бизнес готов к этому переходу?

— Кризис — лучшее время для таких изменений. Он заставляет отказываться от старых, неэффективных моделей. Я прошел большой путь, начав с должности в цеху, видел бизнес изнутри и снаружи. И мой главный вывод: устойчивый успех строится на уникальной экспертизе, а не на торговле чужими товарами.

— Одно из таких решений и обеспечило вам победу в "ТЕХНО-2025”, верно? Первая в России система складных дверей из стекла — ваша визитная карточка.

— Возьму на себя смелость утверждать, что не только в России. Alutech BF73 не просто замена импорту. Это решение, которого раньше не было на мировом рынке. Мы впервые реализовали структурное остекление в складной системе дверей, чего ранее не существовало. Проект сочетает абсолютно невидимый крепеж, панорамность и энергоэффективность. И такой подход сегодня востребован как здесь, так и за рубежом.

— То есть, вы говорите не об импортозамещении, а о выходе на международный уровень с российскими разработками?

— Совершенно верно. Импортозамещение — это необходимый, но промежуточный этап. Конечная цель — конкуренция с мировыми лидерами на их поле. Сейчас мы работаем не только в России, у нас есть заказы в Европе, Канаде, США. И я вижу — наш главный козырь — не цена, а уникальная инженерия и гибкость. Мы можем создавать решения под конкретный, даже самый сложный проект. Например, для ресторанного комплекса в "Лужниках" мы разработали и внедрили ту самую дверь-"гармошку". Задача была убрать видимые рамы, создать эффект сплошного стекла, но с функцией полного открытия пространства. Совместно с производителем модифицировали профиль, разработали новую технологию ламинирования. Результат — решение, которое теперь интересует девелоперов в Канаде и Европе. Это и есть тот самый вызов, который российский бизнес может и должен бросать.

— Частью вашей экспертной деятельности является и масштабная просветительская работа. Ваша книга "Алюминиевое остекление. Советы эксперта и примеры работ” переведена на шесть языков, свои идеи и опыт вы транслируете на канале одной из международных видеоплатформ. Зачем оконному, да и любому другому узкому бизнесу образовательный контент?

— Это стратегическая инвестиция в доверие и формирование рынка. Когда ко мне обращается архитектор из Европы или девелопер из Москвы, он уже знаком с моим подходом через видео или книгу. Это снимает 90% объяснений на старте и формирует осознанный спрос. Более 25 000 подписчиков и 2 миллиона просмотров на канале — это не просто цифры. Это сообщество профессионалов, которые учатся, задают вопросы и видят реальные кейсы. В эпоху, когда доверия к рекламе нет, честный разбор сложных узлов и проектов становится самой мощной визитной карточкой.

— У ваших видео десятки тысяч просмотров, а в комментариях вы консультирует коллег по разным вопросам. Зачем? Ведь это ваши потенциальные конкуренты.

— Я за здоровую конкуренцию и развитие. То, что коллеги стремятся догнать и перегнать — это замечательно. Это подстегивает и нас быть в тонусе, на шаг впереди, следить за новинками и трендами, улучшать качество, увеличивать ассортимент, работать над сервисом. Без конкуренции можно зазнаться. стагнировать и в итоге, потерять рынок.

— Исходя из вашего опыта, какой главный вызов стоит сегодня перед российским бизнесом?

— Главный вызов — перестать бояться масштаба и мыслить глобально. Нельзя быть успешным, постоянно оглядываясь на угрозы. Нужно создавать свои правила игры. Мы, например, не просто делаем окна, а создаем умные архитектурные системы, патентуем решения в Канаде, выводим на рынок программные продукты для проектирования. Социальная ответственность бизнеса сегодня — это и есть создание передовых технологий, которые дают людям более комфортную среду для жизни и работы, а стране — новый технологический суверенитет. Национальная бизнес-премия — важный сигнал — государство и деловое сообщество поддерживают именно такой, трансформационный подход. И я уверен, что в ближайшие годы мы увидим новую волну российских компаний, которые будут диктовать тренды на мировом рынке.