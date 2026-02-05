Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

ЕС сократил заметно импорт нефти из США. Тенденция или ничего особенного

Экономика » Сырье » Нефть

Евросоюз в январе-ноябре 2025 года заметно сократил объёмы закупок нефти в США, до минимального уровня за последние два года.

Двухкорпусный нефтяной танкер SPT Champion
Фото: commons.wikimedia.org by Жан-Филипп Буле is licensed under GNU Free Documentation License
Двухкорпусный нефтяной танкер SPT Champion

За одиннадцать месяцев европейские компании импортировали американскую нефть на сумму около 35,7 миллиарда долларов, тогда как годом ранее этот показатель составлял 42,8 миллиарда. Таким образом, снижение в денежном выражении достигло примерно 16 процентов в годовом сопоставлении, сообщает РИА "Новости".

Столь низкий объём поставок из США на европейский рынок в период с января по ноябрь фиксируется впервые с 2023 года, когда сумма импорта составляла порядка 39,6 миллиарда долларов.

Несмотря на общее сокращение, структура закупок внутри Евросоюза остается достаточно концентрированной. Крупнейшим импортером американской нефти среди стран ЕС традиционно выступили Нидерланды, на которые пришлось почти 19,8 миллиарда долларов.

Это объясняется не только внутренним спросом, но и ролью страны как одного из ключевых нефтяных и логистических хабов Европы, через который проходят значительные объёмы сырья, предназначенные для дальнейшей переработки и реэкспорта.

На втором месте расположилась Испания с объёмом закупок около 4,1 миллиарда долларов, далее следует Франция, импортировавшая нефть из США примерно на 2,9 миллиарда.

Германия заняла четвёртое место с показателем 2,7 миллиарда долларов, а пятёрку крупнейших покупателей замкнула Италия с объёмом около 2,5 миллиарда.

Снижение импорта американской нефти может быть связано сразу с несколькими факторами, действующими одновременно.

Во-первых, на ситуацию влияет изменение ценовой конъюнктуры на мировом рынке. В 2025 году спред между американскими сортами нефти и альтернативными источниками, включая ближневосточные и африканские поставки, в отдельные периоды сокращался, что делало американское сырьё менее привлекательным с точки зрения логистических и коммерческих условий.

Во-вторых, европейские нефтеперерабатывающие компании продолжают адаптацию к новой конфигурации рынков, сформировавшейся после энергетического кризиса предыдущих лет.

На этом этапе всё большее значение приобретает диверсификация поставщиков и гибкость контрактных условий, а не максимизация закупок у одного партнёра.

Дополнительную роль играет и внутренняя политика ЕС в области энергетического перехода. Хотя нефть по-прежнему остаётся ключевым элементом энергетического баланса, общий спрос на углеводороды в Европе постепенно снижается за счет повышения энергоэффективности, роста доли возобновляемых источников энергии и замедления экономической активности в ряде стран.

Это объективно ограничивает потребность в импорте, в том числе из США. При этом сокращение закупок в денежном выражении не обязательно означает пропорциональное падение физических объёмов, поскольку на итоговые показатели существенно влияют колебания цен.

С точки зрения стратегических отношений между Евросоюзом и США наблюдаемое сокращение пока сложно однозначно трактовать как устойчивый разворот или отказ от американской нефти. Скорее речь идет о корректировке, вызванной сочетанием рыночных факторов, логистических соображений и текущей макроэкономической ситуации.

США по-прежнему остаются одним из крупнейших внешних поставщиков нефти для Европы.

В то же время, если тенденция к снижению импорта сохранится и в 2026 году, это может свидетельствовать о более глубинных изменениях.

В таком случае речь пойдет уже не о временном явлении, а о структурном сдвиге, при котором Европа будет всё активнее перераспределять свои нефтяные потоки в пользу других регионов или сокращать общий объём потребления.

Пока же текущие данные выглядят как промежуточный этап адаптации рынка, когда компании и государства ЕС балансируют между ценой, надёжностью поставок и долгосрочными целями энергетической трансформации.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы нефть импорт евросоюз энергетика
Новости Все >
Светило перешло опасную грань: Землю заденет след одной из сильнейших вспышек плазмы
Совкомбанк запускает акцию для майнеров и хостеров и расширяет возможности кредитования под залог биткоина
Пугающие названия без эпидемий: экзотические инфекции остаются под строгим контролем в России
Холодный сезон и горячее железо: техника во дворе довела ребёнка до экстренной помощи
Когда прошлое отказывается умирать: мамонты в Сибири остаются живой угрозой тайги
Политический шум вместо игры: политические споры решают судьбу ЧМ-2026 мировой сцене
Красота стирает лак на ногтях: привычные бьюти-процедуры уступили место новому тренду
Топливо стало роскошью: цены на АИ-92 в Башкирии ушли в новый рывок
Каждая вторая машина — с сюрпризом: скрытые риски ввоза, о которых молчат продавцы
От магазинов до фронта — путь доброты: Россия поднимает волну поддержки защитникам
Сейчас читают
Тонкие ростки превращаются в коренастые кусты: этот простой раствор спасает рассаду
Садоводство, цветоводство
Тонкие ростки превращаются в коренастые кусты: этот простой раствор спасает рассаду
Первые плоды через 35 дней: эти сорта кабачков превращают грядку в конвейер урожая
Садоводство, цветоводство
Первые плоды через 35 дней: эти сорта кабачков превращают грядку в конвейер урожая
Куст растёт сам, а выглядит как дизайнерский: эффектный кустарник нового поколения
Садоводство, цветоводство
Куст растёт сам, а выглядит как дизайнерский: эффектный кустарник нового поколения
Популярное
Черри-гигант по урожайности: сладкие плоды висят гроздьями даже в холодном сентябре

Миниатюрные томаты, которые плодоносят гроздьями до холодов, способны удивить даже опытных дачников. Эти сорта черри дают по-настоящему рекордный урожай.

Черри-гигант по урожайности: сладкие плоды висят гроздьями даже в холодном сентябре
Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля
Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля
Первые плоды через 35 дней: эти сорта кабачков превращают грядку в конвейер урожая
Euroclear потерял четверть доходов от замороженных российских активов
Ездили без проводов: почему в СССР делали дизельные электрички для пригородов Сергей Милешкин Капитуляция на фоне блэкаута: судьба режима в Киеве зависит от освобождения Запорожья Любовь Степушова Игорь Тер-Карапетов: Чтобы не потерять искренность, нужно не предавать себя Анжела Якубовская
Одно опрыскивание меняет всё: яблони работают как завод, а гниль исчезает без следа
Капустные листья становятся нежными сами: простой трюк для голубцов
Щенок за 2,2 млн стал посмешищем: роскошь рассыпалась быстрее, чем успели похвастаться
Щенок за 2,2 млн стал посмешищем: роскошь рассыпалась быстрее, чем успели похвастаться
Последние материалы
Mercedes в прошлом: в РФ привезли авто для первых лиц Китая — оно изменит все устои
Конец эпохи пустых лозунгов — вот что комиссия ищет в заявках на гранты вместо воды
Светило перешло опасную грань: Землю заденет след одной из сильнейших вспышек плазмы
Цветы, которые появляются раз в жизни и исчезают за ночь: растения вне обычного мира
Ездили без проводов: почему в СССР делали дизельные электрички для пригородов
Совкомбанк запускает акцию для майнеров и хостеров и расширяет возможности кредитования под залог биткоина
Хотите больше цвета и меньше проблем? Эти растения обойдут сирень по всем параметрам
Природа пошла против законов токсикологии: найдено существо с зелёной кровью
Бюджетно, быстро и очень вкусно: семейная запеканка, которую все просят повторить
Этот цветок путают с кораллами — он делает клумбу яркой даже на пустом участке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.