ЕС сократил заметно импорт нефти из США. Тенденция или ничего особенного

Евросоюз в январе-ноябре 2025 года заметно сократил объёмы закупок нефти в США, до минимального уровня за последние два года.

За одиннадцать месяцев европейские компании импортировали американскую нефть на сумму около 35,7 миллиарда долларов, тогда как годом ранее этот показатель составлял 42,8 миллиарда. Таким образом, снижение в денежном выражении достигло примерно 16 процентов в годовом сопоставлении, сообщает РИА "Новости".

Столь низкий объём поставок из США на европейский рынок в период с января по ноябрь фиксируется впервые с 2023 года, когда сумма импорта составляла порядка 39,6 миллиарда долларов.

Несмотря на общее сокращение, структура закупок внутри Евросоюза остается достаточно концентрированной. Крупнейшим импортером американской нефти среди стран ЕС традиционно выступили Нидерланды, на которые пришлось почти 19,8 миллиарда долларов.

Это объясняется не только внутренним спросом, но и ролью страны как одного из ключевых нефтяных и логистических хабов Европы, через который проходят значительные объёмы сырья, предназначенные для дальнейшей переработки и реэкспорта.

На втором месте расположилась Испания с объёмом закупок около 4,1 миллиарда долларов, далее следует Франция, импортировавшая нефть из США примерно на 2,9 миллиарда.

Германия заняла четвёртое место с показателем 2,7 миллиарда долларов, а пятёрку крупнейших покупателей замкнула Италия с объёмом около 2,5 миллиарда.

Снижение импорта американской нефти может быть связано сразу с несколькими факторами, действующими одновременно.

Во-первых, на ситуацию влияет изменение ценовой конъюнктуры на мировом рынке. В 2025 году спред между американскими сортами нефти и альтернативными источниками, включая ближневосточные и африканские поставки, в отдельные периоды сокращался, что делало американское сырьё менее привлекательным с точки зрения логистических и коммерческих условий.

Во-вторых, европейские нефтеперерабатывающие компании продолжают адаптацию к новой конфигурации рынков, сформировавшейся после энергетического кризиса предыдущих лет.

На этом этапе всё большее значение приобретает диверсификация поставщиков и гибкость контрактных условий, а не максимизация закупок у одного партнёра.

Дополнительную роль играет и внутренняя политика ЕС в области энергетического перехода. Хотя нефть по-прежнему остаётся ключевым элементом энергетического баланса, общий спрос на углеводороды в Европе постепенно снижается за счет повышения энергоэффективности, роста доли возобновляемых источников энергии и замедления экономической активности в ряде стран.

Это объективно ограничивает потребность в импорте, в том числе из США. При этом сокращение закупок в денежном выражении не обязательно означает пропорциональное падение физических объёмов, поскольку на итоговые показатели существенно влияют колебания цен.

С точки зрения стратегических отношений между Евросоюзом и США наблюдаемое сокращение пока сложно однозначно трактовать как устойчивый разворот или отказ от американской нефти. Скорее речь идет о корректировке, вызванной сочетанием рыночных факторов, логистических соображений и текущей макроэкономической ситуации.

США по-прежнему остаются одним из крупнейших внешних поставщиков нефти для Европы.

В то же время, если тенденция к снижению импорта сохранится и в 2026 году, это может свидетельствовать о более глубинных изменениях.

В таком случае речь пойдет уже не о временном явлении, а о структурном сдвиге, при котором Европа будет всё активнее перераспределять свои нефтяные потоки в пользу других регионов или сокращать общий объём потребления.

Пока же текущие данные выглядят как промежуточный этап адаптации рынка, когда компании и государства ЕС балансируют между ценой, надёжностью поставок и долгосрочными целями энергетической трансформации.