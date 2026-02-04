В Германии всё настойчивее требуют вернуть золотой запас из США

Заявление одного из руководителей Союза налогоплательщиков Германии Михаэля Егера стало заметным импульсом к новой волне обсуждений о судьбе немецкого золотого запаса.

Егер, который занимает пост вице-президента этой влиятельной общественной организации, отметил, что политика президента США Дональда Трампа серьёзно подорвала доверие Берлина к Вашингтону и поставила под вопрос целесообразность хранения значительной части золота Германии в хранилищах Федеральной резервной системы в Нью-Йорке.

Он указал на возрастающее стратегическое напряжение между странами. И на то, что США, испытывая растущие финансовые трудности, могут быть мотивированы использовать зарубежные активы для генерации доходов или давления на партнёров.

Именно это, по мнению Егера, делает текущую структуру размещения запасов устаревшей и потенциально опасной для финансового суверенитета Германии.

Он отметил, что ФРС США долгое время считалась надёжным хранителем, но нынешние политические реалии требуют переосмысления таких допущений. И обратил внимание на то, что США ежегодно тратят огромные суммы на обслуживание собственного государственного долга. В этой ситуации дополнительные источники дохода, включая активы других государств, могут оказаться под прицелом американских властей.

Заявление прозвучало на фоне уже дебатов в немецком обществе и политических кругах. Аргументы за возвращение золотого запаса ранее приводил бывший руководитель исследовательского отдела Бундесбанка Эмануэль Мёнх. По его мнению, в условиях нынешней геополитической неопределённости хранение значительной части запасов в США выглядит рискованным.

Недавно по этой теме выступила глава комитета по обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Она официально обратилась к правительству Германии с предложением вернуть золото из США, аргументируя это тем, что значительная часть золотого запаса ФРГ — около 1236 тонн, или около 37 процентов от общего объёма — всё ещё находится в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.

По её словам, текущие глобальные риски и непредсказуемость американской политики делают эту долговременную договорённость устаревшей и опасной.

Объём золотых резервов Германии остаётся одним из ключевых ориентиров в международной экономике. ФРГ располагает вторыми по величине официальными золотыми запасами в мире после США — порядка 3350-3375 тонн. Их ориентировочная стоимость оценивается в диапазоне примерно 450-470 млрд евро, что составляет значительную часть валютно-золотого резерва страны и важный элемент финансовой стабильности.

Примерно половина всего запаса находится в хранилищах Бундесбанка во Франкфурте-на-Майне, порядка 1236 тонн — это золото, размещённое в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Оставшаяся часть распределена между Лондоном и другими зарубежными депозитариями.

Нынешняя структура хранения сформировалась исторически в период холодной войны и экономического роста послевоенной Германии.

Страна аккумулировала валютные излишки, которые частично переводились в золото и размещались в финансовых центрах союзников, чтобы обеспечить ликвидность и укрепить международные связи.

За последние годы Бундесбанк уже постепенно репатриировал часть золота из зарубежных хранилищ: в 2013–2017-х годах была возвращена значительная доля запасов из Нью-Йорка и Парижа.

Сторонники репатриации акцентируют внимание на том, что золото — это не просто финансовый резерв, но и гарантия стратегической автономии.

В условиях растущих геополитических стрессов и непредсказуемых внешнеполитических манёвров союзников крайне важно иметь непосредственный доступ к собственным резервам, особенно если они должны служить "последним средством" в кризисных ситуациях.

Противники немедленного возвращения золота указывают на то, что сценарий конфликта, в котором США могли бы использовать активы других государств в своих интересах, остаётся маловероятным.

Они также отмечают, что вывод таких объёмов золота создаёт логистические и финансовые сложности, требует длительного и дорогостоящего процесса транспортировки, страхования и хранения, что само по себе может повлечь риски.

Кроме того, попытка репатриации может быть воспринята как недоверие к ключевому экономическому партнёру, что усугубит международные отношения и станет дополнительным источником напряжённости.

Эти аргументы приводятся и официальными представителями Бундесбанка, который публично уверяет в безопасности размещённых за границей резервов.

В совокупности эти факторы показывают, что обсуждение возвращения золотого запаса Германии — это не только вопрос финансовой политики, но и отражение более широких стратегических вызовов, с которыми сталкивается страна в эпоху меняющихся международных балансов.

Дебаты вокруг этого вопроса, вероятно, будут сохраняться, поскольку они касаются как экономических, так и геополитических интересов Германии в долгосрочной перспективе.