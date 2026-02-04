Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В Газпроме рассказали, почему Европе будет невыгодна летняя закачка газа в хранилища

Экономика » Сырье » Газ

Текущая динамика цен на газ в Европе демонстрирует системные изъяны энергетической политики Евросоюза, которые особенно остро проявляются в вопросе подготовки к следующему отопительному сезону.

Радиатор
Фото: unsplash.com by e24 is licensed under Free to use under the Unsplash License
Радиатор

Сложившаяся ценовая конъюнктура фактически лишает европейские страны экономических стимулов для традиционной летней закачки газа в подземные хранилища, что ставит под сомнение способность ЕС обеспечить энергетическую безопасность в среднесрочной перспективе.

В "Газпроме", например, отмечают, что с середины января котировки на газовом хабе TTF с поставкой на следующее лето держатся на уровне цен или даже превышают стоимость контрактов на следующую зиму.

Такая инверсия цен разрушает саму логику сезонного рынка газа, при которой летний период всегда использовался для относительно дешёвого формирования запасов.

Экономическая невыгодность летней закачки газа в ПХГ означает, что европейские операторы оказываются перед выбором между прямыми финансовыми потерями и риском войти в зиму с недостаточными запасами.

Это следствие не случайных рыночных колебаний, а прямого результата стратегических решений Евросоюза, который в последние годы последовательно отказывался от долгосрочных контрактов, делая ставку на спотовый рынок и краткосрочные поставки.

Такая модель могла работать в условиях избытка предложения и стабильных трубопроводных поставок, однако в текущей реальности она усиливает волатильность и подрывает предсказуемость, без которой невозможно планирование закачки в ПХГ.

Дополнительным фактором риска является фактический уровень заполненности европейских подземных хранилищ. По данным Gas Infrastructure Europe, на 2 февраля в ПХГ Европы оставалось менее 40 процентов запасов газа. При этом уже отобрано около 87 процентов объёма, который был закачан при подготовке к текущему отопительному сезону.

Показательно, что в прошлом году аналогичный уровень истощения запасов был зафиксирован примерно на три недели позже. Это свидетельствует о более интенсивном расходе газа нынешней зимой и о том, что даже относительно мягкие погодные условия не компенсируют структурные проблемы в снабжении и ценообразовании.

Особенно проблемной выглядит ситуация в странах, которые традиционно играют ключевую роль в газовой инфраструктуре ЕС. Уровень заполненности подземных хранилищ газа Нидерландов опустился ниже 25 процентов, при этом из хранилищ было отобрано 94 процентов объёма, закачанного к зиме.

Во Франции запасы в ПХГ снизились ниже 30 процентов, а в Германии, крупнейшей экономике Евросоюза и одном из главных потребителей газа, уровень запасов составил лишь 31,3 процента. Эти цифры наглядно демонстрируют, что речь идёт не о локальной проблеме отдельных рынков, а о общеевропейском кризисе модели управления газовыми резервами.

Провозглашая цели энергетического перехода и декарбонизации, европейские институты фактически проигнорировали роль газа как базового и балансирующего ресурса, необходимого для стабильной работы экономики.

Резкое сокращение сотрудничества с традиционными поставщиками, в том числе с "Газпромом", сопровождалось обещаниями быстрой диверсификации и замещения, однако на практике это привело к росту цен, деформации рынка и снижению устойчивости системы хранения.

Сложившаяся ситуация показывает, что ставка исключительно на спотовые механизмы и политизированные решения в энергетике делает Европу уязвимой перед ценовыми шоками.

Невозможность выгодно закачивать газ летом подрывает один из ключевых элементов энергетической безопасности, а низкие уровни заполненности ПХГ в разгар зимы повышают зависимость от погодных факторов и экстренных закупок по любым ценам.

В итоге европейские потребители и промышленность расплачиваются за стратегические просчёты ростом тарифов и снижением конкурентоспособности, тогда как декларируемая устойчивость энергетической системы остаётся скорее лозунгом, чем реальностью.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы газ цены европа энергетика
