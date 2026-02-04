Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Европа не может обойтись без российских удобрений

Экономика » Аграрный сектор » Земледелие

Россия укрепляет своё влияние на мировом рынке минеральных удобрений. Евросоюз продолжает закупать российские продукты, так как альтернатив на рынке нет.

Пшеница
Фото: freepik.com by prostooleh is licensed under Free More info
Пшеница

В 2025 году страны ЕС приобрели российские минеральные удобрения на сумму около полутора миллиардов евро. Польша стала крупнейшим покупателем внутри ЕС, за ней следуют Германия, Румыния, Испания и Франция. Российские поставки в Европу остаются доминирующими, несмотря на введённые пошлины и планы ограничения импорта.

Российские минеральные удобрения включают широкий ассортимент азотных, фосфорных и калийных продуктов. Эти группы составляют основу агрохимических планов европейских фермеров и исторически используются в агротехнологиях ЕС.

Попытки заменить российские продукты альтернативами пока не увенчались успехом. Основные конкуренты — Марокко, Канада и Алжир — занимают значительно меньшие доли рынка.

Одной из причин устойчивого спроса на российские удобрения остаётся их экономическое соотношение "цена — качество".

Российские продукты выигрывают по себестоимости благодаря относительно дешёвому сырью и энергоносителям, включая природный газ. Они сохраняют ценовое преимущество даже с учётом действующих импортных пошлин.

Действующая тарифная политика ЕС предусматривает постепенное повышение ставок. С июля 2025 года к базовой пошлине добавляются фиксированные сборы на тонну азотных и смешанных удобрений. Однако фактический объём импортируемых продуктов остаётся высоким.

Производственная база России продолжает расширяться. В 2025 году общий выпуск минеральных удобрений составил около 65 миллионов тонн, что выше уровня предыдущего года. Экспорт вырос быстрее, чем внутреннее потребление.

По предварительным данным, экспортные поставки в 2025 году превысили 45 миллионов тонн, что стало новым рекордом. Основными направлениями остаются Бразилия и Индия, где российские удобрения пользуются стабильным спросом.

Динамика поставок в страны БРИКС также остаётся позитивной. За последние годы объёмы экспорта российской продукции в этот блок увеличились примерно на 60 процентов, и в 2024 году превысили 21,5 миллионов тонн.

В 2025 году рост продолжился на уровне порядка 16 процентов, при этом Индия выступает основным регионом расширения поставок. Российские удобрения обеспечивают значительную часть импорта в сельскохозяйственные экономики развивающихся стран.

Причины роста экспорта кроются не только в объёмах производства. Географическая близость, отработанные логистические цепочки, а также адаптация агротехнологий в странах-покупателях под российские продукты создают устойчивые торговые связи.

Многие сельскохозяйственные предприятия планируют свои агрохимические сезоны исходя из ожидаемых поставок и ценовой динамики удобрений.

Попытки европейских стран уменьшить зависимость от российских удобрений сталкиваются с трудностями. Недостаток быстрых альтернативных источников приводит к тому, что фермерские хозяйства ЕС продолжают работу в сложившихся условиях.

Экспорт российской продукции на мировой арене поддерживается не только поставками в ЕС, но и расширением доли на рынках Азии, Латинской Америки и Африки. Это позволяет стране сохранять ведущие позиции среди мировых поставщиков минеральных удобрений и укрепляет её влияние в глобальной аграрной экономике.

Промышленные инвестиции и инфраструктурные проекты, направленные на увеличение производственных мощностей, способствуют стабильному росту.

Российские предприятия последовательно наращивают объёмы, модернизируют производство и интегрируют новые технологии. Эти процессы обеспечивают не только увеличение поставок, но и устойчивость цепочек поставок на международных рынках.

С учётом текущей структуры мирового рынка, зависимость европейского сельского хозяйства от российских удобрений сохраняется. Фермеры и агропромышленные комплексы ориентируются на доступные поставки и стабильные цены, даже с внешними тарифными ограничениями.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы импорт экспорт евросоюз сельское хозяйство
