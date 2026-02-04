Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

США сколачивают альянс по критически важным минералам

Экономика » Сырье » Металлы

Сегодня в Вашингтоне должна пройти первая встреча министерского форума по критически важным минералам.

Редкоземельный металл
Фото: Skutterudite (vein in a fault system in the Bou Azzer-El Graara Ophiolite; Tamdrost Mine, Bou Azzer Mining District, Morocco) 2 by James St. John, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Редкоземельный металл

Это мероприятие, организованное госдепартаментом, должно стать отправной точкой для формирования международного сотрудничества в поставках таких минералов.

Они используются в производстве батарей, полупроводников, телекоммуникационного оборудования и электроники, крайне важны для ВПК. Их поставки сейчас зависят от нескольких стран, Китая в первую очередь.

Контроль КНР над глобальными цепочками поставок долгое время оставался доминирующим фактором, что усилило интерес Вашингтона к созданию альтернативных источников и партнёрских структур.

Идея форума формально проста: собрать представителей более чем 50 государств, чтобы обсуждать пути укрепления и диверсификации цепочек поставок критических минералов и совместных инвестиций.

Такое объединение должно снизить зависимость от ограниченного числа поставщиков и создать более устойчивую основу для производства высокотехнологичных товаров.

На бумаге логика подобной встречи понятна. Более широкое международное сотрудничество в этой сфере может помочь учитывать взаимные интересы сторон и создавать совместные проекты по добыче, переработке и логистике.

Кроме того, она могла бы усилить рыночные сигналы и снизить риски резких колебаний цен, которые особенно болезненны для производителей электроники и электромобилей.

Однако организаторам предстоит столкнуться с серьёзными проблемами, которые выходят за рамки технического обсуждения поставок сырья.

Одна из них — политический контекст, в который вплетена тема Гренландии и разногласий между США, ЕС и рядом союзников. Американская администрация на протяжении последних месяцев неоднократно поднимала вопрос о статусе Гренландии, включая предложения о передаче контроля над этим островом.

Такое давление вызвало напряжённость в отношениях с Данией и некоторыми европейскими партнёрами.

По оценке европейских дипломатов, на которую ссылается издание Politico, именно это обстоятельство может подорвать успех форума по минералам. Некоторые участники проявляют осторожность в отношении подписания рамочных соглашений о сотрудничестве, пока остаются неясности по политическим вопросам, связанным с Гренландией.

В дипломатических кругах это называют фактором, который отвлекает от основной цели встречи и мешает сосредоточиться на технических темах.

Кроме того, проведение форума в условиях высокой политической напряжённости чревато потерей доверия между участниками.

Многосторонние инициативы по диверсификации цепочек поставок требуют длительного взаимного доверия, стабильности регулирования и согласованности экономической политики.

В странах, которые уже подвергались торговому давлению или угрозам тарифных мер, подобные сомнения усиливаются.

Аналитики также отмечают, что реальные запасы сырья в таких удалённых регионах, как Арктика, ещё не готовы к быстрому выводу на мировые рынки из-за инфраструктурных и климатических ограничений.

Сдержанно-критическое отношение к идее форума основано на том, что структурные задачи глобального рынка минералов не решаются одной конференцией, даже если она проходит на уровне министров иностранных дел и представителей промышленности.

Форум может служить полезной платформой для обмена информацией и обозначения приоритетов, но без чётких обязательств по совместным инвестициям и механизмов их реализации он рискует остаться декларативным.

Исторически подобные инициативы в энергетическом и сырьевом секторах сталкивались с проблемой разноплановых интересов. Крупные потребители стремятся обеспечить стабильность поставок, а страны-поставщики — максимизировать выгоды от своих ресурсов.

На фоне геополитических разногласий такие различия интересов могут стать непреодолимым препятствием для выработки реальных решений.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы экономика технологии энергетика
Новости Все >
Школы Уфы переходят на режим стерильности: грипп этого типа меняет логику профилактики
ОСАГО перестало быть одинаковым: страхование впервые жестко привязали к регионам
Застывшая тайна мелового мира: находка Испании вскрыла опасный эволюционный парадокс
Хищник, которого не ждали у берега: древний гигант освоил чужую территорию у воды
Арктика тает не сама по себе: ускоритель льда нашёлся в тысячах километров от полюса
Робот пришёл в операционную: суставы в Подмосковье теперь лечат с ювелирной точностью
Турнир в Италии обещал драму: сборная России могла стать главным фаворитом
Соборная площадь — театральное приключение в Смутном времени: ко-продукция Театра на Малой Ордынке и Кинопарка Москино
Первые звоночки проблем со зрением: симптомы, которые часто списывают на усталость
Повседневные привычки, которые убивают вены: эти ежедневные ритуалы тихо ведут к варикозу
Сейчас читают
Без России никуда: как наша страна замкнула на себя важнейший ресурс
Энергетика
Без России никуда: как наша страна замкнула на себя важнейший ресурс
Нежный, как утренний свет: растение, создающее ощущение тепла на всём участке
Садоводство, цветоводство
Нежный, как утренний свет: растение, создающее ощущение тепла на всём участке
Популярное
Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения

Гортензия уступает место новому фавориту. В 2026 году садоводы выбирают эффектный и выносливый кустарник, который украшает участок весь сезон.

Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения
Куст растёт сам, а выглядит как дизайнерский: эффектный кустарник нового поколения
Куст растёт сам, а выглядит как дизайнерский: эффектный кустарник нового поколения
Гортензия больше не эталон: новый фаворит сада цветёт как сумасшедший до заморозков
Без России никуда: как наша страна замкнула на себя важнейший ресурс
От дешёвых АКБ — к дешёвым электрокарам: твердотельные батареи меняют правила игры Сергей Милешкин Сто лет интоксикации: как экологические нормы изменили химический состав человеческого тела Александр Рощин Дело Эпштейна: страшная правда опубликована — почему нет последствий Олег Володин
Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля
Клумба вспыхнет солнечными ромашками: редкий многолетник цветёт даже при +35 без ухода
Недолгая эйфория в Вашингтоне: США пытаются разбить выгодные тандемы Индии, но потерпят фиаско
Недолгая эйфория в Вашингтоне: США пытаются разбить выгодные тандемы Индии, но потерпят фиаско
Последние материалы
Газобетон больше не герой стройки: новый материал не боится сырости, времени и ошибок
Сулугуни тянется, картошка тает: быстрый пирог, от аромата которого не пройти мимо
Одно опрыскивание меняет всё: яблони работают как завод, а гниль исчезает без следа
Полное спокойствие опаснее тревоги: почему мозг без стресса начинает угасать
Устойчивость начинается до кризиса: четыре привычки, которые держат качество и прибыль
От дешёвых АКБ — к дешёвым электрокарам: твердотельные батареи меняют правила игры
Башкирия рубит теневой рынок: автоподставщикам впервые станет по-настоящему жарко
Этот сметанный соус делает курицу невероятно нежной: идеальное горячее на каждый день
Амазония на грани перемен: исчезновение деревьев запускает опасный процесс
Школы Уфы переходят на режим стерильности: грипп этого типа меняет логику профилактики
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.