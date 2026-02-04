США сколачивают альянс по критически важным минералам

Сегодня в Вашингтоне должна пройти первая встреча министерского форума по критически важным минералам.

Фото: Skutterudite (vein in a fault system in the Bou Azzer-El Graara Ophiolite; Tamdrost Mine, Bou Azzer Mining District, Morocco) 2 by James St. John, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Редкоземельный металл

Это мероприятие, организованное госдепартаментом, должно стать отправной точкой для формирования международного сотрудничества в поставках таких минералов.

Они используются в производстве батарей, полупроводников, телекоммуникационного оборудования и электроники, крайне важны для ВПК. Их поставки сейчас зависят от нескольких стран, Китая в первую очередь.

Контроль КНР над глобальными цепочками поставок долгое время оставался доминирующим фактором, что усилило интерес Вашингтона к созданию альтернативных источников и партнёрских структур.

Идея форума формально проста: собрать представителей более чем 50 государств, чтобы обсуждать пути укрепления и диверсификации цепочек поставок критических минералов и совместных инвестиций.

Такое объединение должно снизить зависимость от ограниченного числа поставщиков и создать более устойчивую основу для производства высокотехнологичных товаров.

На бумаге логика подобной встречи понятна. Более широкое международное сотрудничество в этой сфере может помочь учитывать взаимные интересы сторон и создавать совместные проекты по добыче, переработке и логистике.

Кроме того, она могла бы усилить рыночные сигналы и снизить риски резких колебаний цен, которые особенно болезненны для производителей электроники и электромобилей.

Однако организаторам предстоит столкнуться с серьёзными проблемами, которые выходят за рамки технического обсуждения поставок сырья.

Одна из них — политический контекст, в который вплетена тема Гренландии и разногласий между США, ЕС и рядом союзников. Американская администрация на протяжении последних месяцев неоднократно поднимала вопрос о статусе Гренландии, включая предложения о передаче контроля над этим островом.

Такое давление вызвало напряжённость в отношениях с Данией и некоторыми европейскими партнёрами.

По оценке европейских дипломатов, на которую ссылается издание Politico, именно это обстоятельство может подорвать успех форума по минералам. Некоторые участники проявляют осторожность в отношении подписания рамочных соглашений о сотрудничестве, пока остаются неясности по политическим вопросам, связанным с Гренландией.

В дипломатических кругах это называют фактором, который отвлекает от основной цели встречи и мешает сосредоточиться на технических темах.

Кроме того, проведение форума в условиях высокой политической напряжённости чревато потерей доверия между участниками.

Многосторонние инициативы по диверсификации цепочек поставок требуют длительного взаимного доверия, стабильности регулирования и согласованности экономической политики.

В странах, которые уже подвергались торговому давлению или угрозам тарифных мер, подобные сомнения усиливаются.

Аналитики также отмечают, что реальные запасы сырья в таких удалённых регионах, как Арктика, ещё не готовы к быстрому выводу на мировые рынки из-за инфраструктурных и климатических ограничений.

Сдержанно-критическое отношение к идее форума основано на том, что структурные задачи глобального рынка минералов не решаются одной конференцией, даже если она проходит на уровне министров иностранных дел и представителей промышленности.

Форум может служить полезной платформой для обмена информацией и обозначения приоритетов, но без чётких обязательств по совместным инвестициям и механизмов их реализации он рискует остаться декларативным.

Исторически подобные инициативы в энергетическом и сырьевом секторах сталкивались с проблемой разноплановых интересов. Крупные потребители стремятся обеспечить стабильность поставок, а страны-поставщики — максимизировать выгоды от своих ресурсов.

На фоне геополитических разногласий такие различия интересов могут стать непреодолимым препятствием для выработки реальных решений.