Чаевые по-столичному:кто в Москве получает бонусы чаще других

Около восьми из десяти жителей Москвы готовы доплачивать за хороший сервис, а средний размер чаевых в столице составляет примерно 7% от стоимости услуги. Практика дополнительного вознаграждения, как показал опрос, в Москве остается распространенной, но напрямую зависит от впечатлений клиентов.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пластиковая карта

Когда москвичи готовы поощрять исполнителей

Большинство участников исследования связывают чаевые с удовлетворенностью качеством обслуживания. Так ответили 61% респондентов, подчеркнув, что доплата возможна только при положительном опыте. Еще 21% опрошенных оставляют вознаграждение независимо от уровня сервиса, воспринимая это как привычную форму благодарности. При этом 18% принципиально не доплачивают за услуги ни при каких обстоятельствах.

Решение о чаевых чаще всего определяется человеческим отношением. Для 55% москвичей ключевым фактором остается вежливость и доброжелательность персонала. Почти столько же, 53%, отмечают важность высокого качества обслуживания. Значимым остается и профессионализм исполнителя: аккуратность и мастерство важны для 47% участников опроса.

Дополнительная мотивация также играет роль. Около 30% готовы вознаграждать специалистов за выход за рамки стандартных обязанностей. Почти каждый четвертый (24%) воспринимает чаевые как культурную или социальную норму. Еще 16% оставляют доплату, рассчитывая закрепить позитивное отношение при будущих обращениях. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Где чаевые встречаются чаще всего

Наиболее активно практика чаевых сохраняется в сфере общественного питания. В ресторанах, кафе и барах их оставляют 74% москвичей, что делает эту категорию лидером по уровню поощрения. Городская культура сервиса по-прежнему тесно связана с заведениями, где контакт с персоналом наиболее заметен.

Среди других сфер чаще всего вознаграждают курьеров — 39% респондентов. Мастеров в салонах красоты поощряют 37%, водителей такси и трансферов — 35%. Специалисты по ремонту, включая сантехников, электриков и сборщиков мебели, получают чаевые от 24% опрошенных.

Реже доплату оставляют клинерам — 11%. Нянь и сиделок вознаграждают 9% респондентов. Столько же участников исследования поощряют аниматоров, артистов и музыкантов на мероприятиях, что показывает ограниченность практики за пределами повседневных услуг.

Сколько обычно добавляют и почему отказываются

В среднем москвичи, которые оставляют чаевые, доплачивают около 7% от суммы услуги. При этом 35% ограничиваются менее чем 5% от чека. Еще 52% предпочитают диапазон от 5% до 10%, что остается наиболее распространенной моделью.

Более крупные суммы встречаются значительно реже. Доплату в размере 11-15% выбирают около 8% участников опроса. Более 20% от стоимости услуги готовы оставить лишь 2% респондентов, что подчеркивает умеренный характер чаевых в столице.

Основными причинами отказа становятся негативные впечатления от сервиса. Для 66% решающим фактором выступает грубость или невежливость персонала. Низкое качество услуги останавливает 65% опрошенных, а длительное ожидание — 51%. Кроме того, 42% не считают нужным доплачивать, если цена и так кажется завышенной, а 37% отказываются из-за навязчивости персонала.

Еще 30% не оставляют чаевые при отсутствии наличных или альтернативных способов оплаты. Для 29% причиной становится неопрятный внешний вид персонала или рабочего пространства, что также влияет на восприятие качества услуги.