Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Чаевые по-столичному:кто в Москве получает бонусы чаще других

Экономика

Около восьми из десяти жителей Москвы готовы доплачивать за хороший сервис, а средний размер чаевых в столице составляет примерно 7% от стоимости услуги. Практика дополнительного вознаграждения, как показал опрос, в Москве остается распространенной, но напрямую зависит от впечатлений клиентов.

Пластиковая карта
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пластиковая карта

Когда москвичи готовы поощрять исполнителей

Большинство участников исследования связывают чаевые с удовлетворенностью качеством обслуживания. Так ответили 61% респондентов, подчеркнув, что доплата возможна только при положительном опыте. Еще 21% опрошенных оставляют вознаграждение независимо от уровня сервиса, воспринимая это как привычную форму благодарности. При этом 18% принципиально не доплачивают за услуги ни при каких обстоятельствах.

Решение о чаевых чаще всего определяется человеческим отношением. Для 55% москвичей ключевым фактором остается вежливость и доброжелательность персонала. Почти столько же, 53%, отмечают важность высокого качества обслуживания. Значимым остается и профессионализм исполнителя: аккуратность и мастерство важны для 47% участников опроса.

Дополнительная мотивация также играет роль. Около 30% готовы вознаграждать специалистов за выход за рамки стандартных обязанностей. Почти каждый четвертый (24%) воспринимает чаевые как культурную или социальную норму. Еще 16% оставляют доплату, рассчитывая закрепить позитивное отношение при будущих обращениях. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Где чаевые встречаются чаще всего

Наиболее активно практика чаевых сохраняется в сфере общественного питания. В ресторанах, кафе и барах их оставляют 74% москвичей, что делает эту категорию лидером по уровню поощрения. Городская культура сервиса по-прежнему тесно связана с заведениями, где контакт с персоналом наиболее заметен.

Среди других сфер чаще всего вознаграждают курьеров — 39% респондентов. Мастеров в салонах красоты поощряют 37%, водителей такси и трансферов — 35%. Специалисты по ремонту, включая сантехников, электриков и сборщиков мебели, получают чаевые от 24% опрошенных.

Реже доплату оставляют клинерам — 11%. Нянь и сиделок вознаграждают 9% респондентов. Столько же участников исследования поощряют аниматоров, артистов и музыкантов на мероприятиях, что показывает ограниченность практики за пределами повседневных услуг.

Сколько обычно добавляют и почему отказываются

В среднем москвичи, которые оставляют чаевые, доплачивают около 7% от суммы услуги. При этом 35% ограничиваются менее чем 5% от чека. Еще 52% предпочитают диапазон от 5% до 10%, что остается наиболее распространенной моделью.

Более крупные суммы встречаются значительно реже. Доплату в размере 11-15% выбирают около 8% участников опроса. Более 20% от стоимости услуги готовы оставить лишь 2% респондентов, что подчеркивает умеренный характер чаевых в столице.

Основными причинами отказа становятся негативные впечатления от сервиса. Для 66% решающим фактором выступает грубость или невежливость персонала. Низкое качество услуги останавливает 65% опрошенных, а длительное ожидание — 51%. Кроме того, 42% не считают нужным доплачивать, если цена и так кажется завышенной, а 37% отказываются из-за навязчивости персонала.

Еще 30% не оставляют чаевые при отсутствии наличных или альтернативных способов оплаты. Для 29% причиной становится неопрятный внешний вид персонала или рабочего пространства, что также влияет на восприятие качества услуги.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы сервис экономика исследование
Новости Все >
Застывшая тайна мелового мира: находка Испании вскрыла опасный эволюционный парадокс
Хищник, которого не ждали у берега: древний гигант освоил чужую территорию у воды
Арктика тает не сама по себе: ускоритель льда нашёлся в тысячах километров от полюса
Робот пришёл в операционную: суставы в Подмосковье теперь лечат с ювелирной точностью
Турнир в Италии обещал драму: сборная России могла стать главным фаворитом
Соборная площадь — театральное приключение в Смутном времени: ко-продукция Театра на Малой Ордынке и Кинопарка Москино
Первые звоночки проблем со зрением: симптомы, которые часто списывают на усталость
Повседневные привычки, которые убивают вены: эти ежедневные ритуалы тихо ведут к варикозу
Советское прошлое превратили в оружие: откуда взялась русофобская повестка в Узбекистане
Организм подает сигналы, а их не слышат: как изменения в поведении выдают проблемы с психикой
Сейчас читают
Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения
Садоводство, цветоводство
Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения
Гортензия больше не эталон: новый фаворит сада цветёт как сумасшедший до заморозков
Садоводство, цветоводство
Гортензия больше не эталон: новый фаворит сада цветёт как сумасшедший до заморозков
Забытый вкус 90-х возвращается: десерт из двух продуктов снова собирает комплименты
Еда и рецепты
Забытый вкус 90-х возвращается: десерт из двух продуктов снова собирает комплименты
Популярное
Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения

Гортензия уступает место новому фавориту. В 2026 году садоводы выбирают эффектный и выносливый кустарник, который украшает участок весь сезон.

Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения
Куст растёт сам, а выглядит как дизайнерский: эффектный кустарник нового поколения
Куст растёт сам, а выглядит как дизайнерский: эффектный кустарник нового поколения
Гортензия больше не эталон: новый фаворит сада цветёт как сумасшедший до заморозков
Без России никуда: как наша страна замкнула на себя важнейший ресурс
Сто лет интоксикации: как экологические нормы изменили химический состав человеческого тела Александр Рощин Дело Эпштейна: страшная правда опубликована — почему нет последствий Олег Володин Недолгая эйфория в Вашингтоне: США пытаются разбить выгодные тандемы Индии, но потерпят фиаско Любовь Степушова
Клумба вспыхнет солнечными ромашками: редкий многолетник цветёт даже при +35 без ухода
Недолгая эйфория в Вашингтоне: США пытаются разбить выгодные тандемы Индии, но потерпят фиаско
Госномера: что в имени тебе моём — скрытые коды, которые инспекторы ГИБДД знали, а мы — нет
Госномера: что в имени тебе моём — скрытые коды, которые инспекторы ГИБДД знали, а мы — нет
Последние материалы
Капустные листья для голубцов становятся нежными сами: простой трюк для голубцов
Китайские машины в России упёрлись в потолок: 2026 готовит неприятный сюрприз рынку
Необычные формы, яркие краски и вау-эффект: экзотические звёзды цветника в вашем саду
Мандарин, который не разочарует: как аромат и текстура кожуры предсказывают вкус
Брови снова худеют: почему аккуратная линия стала символом нового минимализма
Редкие гости в садах, но верные надолго: декоративные кустарники с сильным характером
Глаза выглядят отдохнувшими даже без стрелок: приём, который работает после 30
Плинтусы больше не фон: детали, которые делают интерьер современным и продуманным
Первые плоды через 35 дней: эти сорта кабачков превращают грядку в конвейер урожая
Застывшая тайна мелового мира: находка Испании вскрыла опасный эволюционный парадокс
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.