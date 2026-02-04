Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Илья Гусев

Подработка без иллюзий: какие сферы реально дают дополнительный доход в 2026 году

Экономика

Рост цен и желание чувствовать себя увереннее в завтрашнем дне заставляют всё больше омичей задумываться о дополнительном заработке. Подработка сегодня — это не только способ закрыть текущие расходы, но и возможность гибко управлять временем и формировать дополнительный доход. Интерес к таким форматам занятости стабильно растёт среди разных возрастных групп.

Мужчина размышляет по работе
Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина размышляет по работе

Подработка стала трендом в Омске

По данным аналитиков, жители Омска и области всё активнее рассматривают подработку как часть финансовой стратегии. Почти каждый второй участник опроса признался, что планирует искать дополнительный доход в 2026 году, причём формат занятости выбирается исходя из удобства, а не максимальной загрузки.

Интересно, что взгляды на подработку разделились почти поровну. Около 28% респондентов ориентируются на регулярную занятость, тогда как 29% предпочитают периодическую работу без жёстких обязательств. Такой подход позволяет легче адаптироваться к изменениям на рынке труда и ситуации в сфере экономики и бизнеса.

Финансовые ожидания при этом остаются умеренными. Большинство опрошенных считают комфортным доход в пределах 20-50 тысяч рублей в месяц, а почти треть готова ограничиться суммой до 20 тысяч рублей. Запросы свыше 50-80 тысяч рублей встречаются значительно реже.

"Опрошенные россияне, планирующие подрабатывать, среди главных преимуществ такого формата занятости назвали гибкий график и возможность выходить на смены в удобное время, прозрачные условия оплаты и возможность увеличивать дополнительный доход. Такой набор приоритетов показывает: людям важно не просто найти подработку, а удобно встроить ее в привычный ритм жизни", — рассказал директор сервиса "Авито Подработка" Сергей Яськин.

Кто чаще всего ищет дополнительный доход

Возрастная структура опроса наглядно показывает, что подработка перестала быть исключительно "молодёжной историей". Самая высокая доля заинтересованных — среди омичей в возрасте 18-24 лет: 67% из них готовы искать дополнительные источники заработка.

Однако и в более зрелых группах интерес остаётся высоким. Среди жителей 35-44 лет подработку рассматривают 61% респондентов. Это говорит о том, что гибкие форматы занятости всё чаще воспринимаются как инструмент финансовой устойчивости, а не временная мера.

"Подработка всё чаще становится инструментом сглаживания доходов, особенно для людей с семейными обязательствами. Это реакция рынка труда на нестабильность и рост издержек домохозяйств", — считает экономист по рынку труда Ирина Михайловна Костина.

Наименее активными оказались пенсионеры. Среди омичей старше 65 лет лишь 36% допускают возможность дополнительной занятости, что объясняется как состоянием здоровья, так и меньшей потребностью в увеличении доходов.

Какие сферы подработки выбирают

Наибольшей популярностью пользуются направления, не требующие длительного обучения и легко встраиваемые в повседневный график. Лидером стала административная помощь — её выбрали 20% опрошенных. Сюда входят офисные поручения, ассистирование и другие относительно простые задачи.

Далее интересы распределились следующим образом:

  1. Строительство и отделочные работы — 18%.
  2. Доставка и курьерские услуги — 17%.
  3. Розничная торговля, включая работу кассиром — 12%.
  4. Колл-центры и службы поддержки — 9%.
  5. Логистика, реклама и PR, бытовые услуги, уход и присмотр — по 8%.
  6. Сезонные работы и сельское хозяйство — 2%.

Такая структура отражает общее состояние рынка труда и запрос на гибкие форматы занятости в сфере финансов и занятости.

Необычная подработка: варианты вне шаблонов

Тем, кто не хочет ограничиваться стандартными предложениями, омский рынок подработок предлагает и более нестандартные варианты. Один из них — работа аэродизайнером, специалистом по созданию композиций из воздушных шаров для праздников и мероприятий.

В Омске подобную вакансию разместила студия шаров "Море Позитива". График предлагается гибкий — 2/2 или классическая пятидневка. Опыт работы не обязателен: обучение проводится на месте. В обязанности входят подготовка и учёт шаров, взаимодействие с курьерами и поддержание порядка. Заработная плата начинается от 27 тысяч рублей на руки.

Ещё один нестандартный вариант — подработка ведущим настольных игр. Такой формат подойдёт тем, кто увлечён игровой культурой и не боится общения. Рабочий день занимает около 4-4,5 часа, выплаты производятся еженедельно, а доход составляет в среднем 10-15 тысяч рублей в месяц.

Когда подработка требует профессиональных навыков

Среди предложений встречаются и вакансии для специалистов. Например, удалённая подработка конструктором одежды с частичной занятостью предполагает работу в ателье сценического костюма. Здесь уже необходимы профильный опыт и владение программами для создания лекал.

Работа оформляется по договору ГПХ, а минимальная оплата за заказ начинается от 3 тысяч рублей. Итоговый доход напрямую зависит от объёма и сложности выполненных задач, сообщает gorod55.ru.

Сравнение массовых и нишевых подработок

Массовые подработки, такие как доставка или розничная торговля, привлекают быстрым входом и стабильным спросом. Они подходят тем, кто хочет начать зарабатывать без длительной подготовки.

Нишевые варианты требуют большего интереса к процессу и иногда специальных навыков. Зато они чаще приносят не только деньги, но и профессиональное удовлетворение, а также полезные контакты.

Популярные вопросы о подработке в Омске

Сколько можно заработать на подработке?

В среднем омичи ориентируются на 20-50 тысяч рублей в месяц в зависимости от сферы и занятости.

Какая подработка доступна без опыта?

Наиболее простые варианты — административная помощь, доставка и розничная торговля.

Что выбрать: регулярную или периодическую подработку?

Регулярная занятость даёт предсказуемость, а периодическая — больше свободы. Всё зависит от личных целей и графика.

