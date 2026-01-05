Устойчивость начинается до кризиса: четыре привычки, которые держат качество и прибыль

Как опыт в службе спасения, пожарной службе и управления пищевым производством формирует подход, в котором устойчивость начинается с людей.

Фото: из личного архива Алексея Абдуллаева Алексей Абдуллаев, руководитель с инженерным бэкграундом и многолетним опытом управления производственными командами в пищевой промышленности

Кадровый дефицит, рост себестоимости, усиление санитарных и регуляторных требований — в этих условиях малое и среднее производство оказывается в зоне повышенного риска. В отличие от крупных корпораций, здесь практически нет запаса прочности: каждый сотрудник выполняет критически важную функцию, а управленческие ошибки мгновенно отражаются на качестве, безопасности и финансовом результате.

О том, почему в производстве нельзя относиться к людям как к ресурсу, как формируется управленческая дисциплина вне HR-теорий и почему опыт службы спасения напрямую применим в бизнесе, Pravda. ru поговорила с Алексеем Абдуллаевым — руководителем с инженерным бэкграундом и многолетним опытом управления производственными командами в пищевой промышленности.

— У вас необычный для управленца бэкграунд — служба спасения, пожарная служба, инженерная работа, а затем руководство производством. Как этот опыт повлиял на ваш управленческий стиль?

— Этот путь сформировал у меня очень прикладное отношение к управлению. В службе спасения и пожарной службе нет абстрактных понятий ответственности — там любая ошибка имеет конкретные последствия. Это приучает мыслить системно и заранее оценивать риски, а не реагировать на них постфактум.

Когда я пришел в производственную сферу, особенно в пищевую отрасль, стало очевидно, что логика во многом та же. Производство — это сложная система, где безопасность, дисциплина и четкие процессы определяют устойчивость бизнеса. Руководитель здесь не может быть "стратегом в отрыве от земли" — он обязан понимать, как решения реализуются на практике и к чему они приводят.

— Вы отмечаете, что в небольших командах из 5-10 человек — роль каждого критична. Почему именно в таком формате особенно опасны управленческие ошибки?

— В малом производстве нет взаимозаменяемости в классическом смысле. Каждый сотрудник выполняет ключевую функцию, и сбой в работе одного человека сразу отражается на всей цепочке: сроках, качестве, соблюдении санитарных норм, безопасности и, в конечном итоге, на прибыли.

Одна из самых опасных ошибок — относиться к сотрудникам как к "единицам". В реальности каждый из них — носитель критической компетенции. Поэтому важны не только достойные условия труда и конкурентная оплата, но и постоянное обучение, чтобы команда могла подстраховывать друг друга в случае форс-мажоров.

— Какие управленческие ошибки вы считаете наиболее рискованными именно для малого производства?

— Во-первых, размытая ответственность. Когда не определено, кто отвечает за конкретный участок или решение, появляются "серые зоны". В производстве это особенно опасно: такие зоны часто становятся источником технологических нарушений, ошибок в санитарии и даже аварийных ситуаций.

Во-вторых, экономия на обучении и найме. Недостаточно подготовленный сотрудник — это риск не только для своего участка, но и для всей команды. В пищевой промышленности цена такой ошибки особенно высока, потому что она напрямую связана с качеством и безопасностью продукции.

— Как опыт работы в службе спасения и пожарной службе отразился на вашем подходе к вопросам безопасности?

— Этот опыт сформировал для меня очень жесткий стандарт: безопасность не может быть формальной. Она должна быть встроена в ежедневную работу. Руководитель обязан заранее предусматривать риски, обучать персонал правильным действиям и лично контролировать соблюдение требований и инструкций.

В производстве я исхожу из того же принципа. Безопасность — это не отдельная функция, а часть управленческих решений: от организации рабочих мест до распределения обязанностей и контроля процессов. Такой подход снижает вероятность критических ошибок и делает систему устойчивой.

— Что для вас сегодня важнее при найме сотрудников: опыт, дисциплина или способность учиться?

— В идеале — сочетание всех трех факторов, но если выбирать, то для малого производства ключевыми я считаю дисциплину и обучаемость. Опыт сам по себе не гарантирует соблюдение стандартов и готовность работать по установленным правилам.

Дисциплина показывает, насколько человек способен работать в системе и не создавать рисков для коллег. А способность к обучению позволяет быстро адаптироваться к технологиям, требованиям и особенностям конкретного производства. Мой опыт показывает, что дисциплинированный и обучаемый сотрудник быстрее становится ценным членом команды, чем формально опытный, но не готовый работать по правилам.

— Как вы выстраиваете управление в условиях, когда у команды нет "запаса прочности"?

— Здесь решающую роль играет системность. Четкое распределение ответственности, понятные регламенты, постоянное обучение и контроль качества. При этом важно не перегружать команду избыточным административным давлением — сотрудники должны понимать, зачем существуют те или иные требования.

Я также стараюсь выстраивать процессы так, чтобы команда могла временно компенсировать выбывание одного из сотрудников. Это не всегда просто, но именно такая гибкость позволяет производству сохранять устойчивость в нестабильных условиях.

— Вы часто подчеркиваете, что люди важнее оборудования. Почему этот подход для вас принципиален?

— Оборудование можно заменить, модернизировать или отремонтировать. А ошибки в организации работы, дисциплине и ответственности обходятся гораздо дороже. Даже самое современное оборудование не компенсирует управленческие просчеты и человеческий фактор.

В моей практике устойчивые результаты — снижение издержек, стабильное качество, рост эффективности — всегда были следствием выстроенных процессов и работы с командой, а не просто технических инвестиций.

— Какой главный управленческий вывод вы сделали за годы работы в экстренных службах и на производстве?

— Устойчивость не появляется в момент кризиса. Она формируется заранее — через дисциплину, ответственность, обучение и профилактику рисков. Руководитель должен уметь видеть уязвимые места до того, как они приведут к проблемам.

В малом производстве это особенно важно, потому что цена ошибки здесь кратно выше. И именно поэтому люди и процессы всегда должны быть в центре управленческих решений.