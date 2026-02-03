В США заявили о падении ценности доллара

С момента возвращения Дональда Трампа на пост президента США в январе 2025 года американский доллар потерял более десяти процентов своей стоимости по отношению к корзине мировых валют.

Фото: https://unsplash.com by Alexander Grey is licensed under Free Доллары

Такое снижение наблюдается на фоне усилившейся нестабильности финансовых рынков и роста политической неопределённости, которые, по оценкам международных аналитиков, во многом обусловлены хаотичными решениями, исходящими из Белого дома, говорится в материале издания The Washington Post.

Сразу следует оговориться, что к подобным оценкам следует относиться осторожно, поскольку WP в оппозиции нынешнему президенту США. Но для полноты картины мира пренебрегать тоже не стоит.

Снижение курса доллара началось уже в 2025 году, но в последнее время тенденция усилилась. Речь идёт не только о валютных колебаниях, но и о более глубинных структурных изменениях.

Согласно материалу WP, основные причины давления на доллар — это сочетание непредсказуемых политических шагов, резких изменений торговой и внешнеполитической стратегии, а также попыток вмешательства в независимость монетарной политики.

Ключевым фактором снижения привлекательности доллара является изменение поведения иностранных инвесторов. В течение многих лет крупнейшие финансовые рынки мира и фонды держали значительную часть капитала в американских активах, считая доллар надёжным хеджем и резервной валютой.

Однако в последние месяцы многие зарубежные управляющие активами пересматривают структуру портфелей, уменьшая долю американских активов и переводя средства в рынки других стран с более высокими темпами роста. Это касается не только фондовых рынков, но и облигаций, что усиливает давление на американскую валюту.

Одним из показателей снижения доверия к доллару является значительный рост стоимости золота. Эксперты отмечают, что цены на золото за последний год выросли почти на восемьдесят процентов.

Это отражает стремление инвесторов искать защитные активы в условиях политической и экономической неопределённости. Повышение цены на золото часто рассматривается как сигнал о снижении доверия к традиционным валютам, прежде всего к доллару США.

Финансовые рынки реагируют не только на торговые потрясения, но и на заявления о возможных изменениях в монетарной политике. Администрация Трампа неоднократно выражала поддержку идее более низких процентных ставок, несмотря на мнение независимых экономистов о несоответствии таких мер текущим экономическим условиям.

Попытки политического давления на Федеральную резервную систему воспринимаются рынком как угроза её независимости. Эта неопределённость по поводу будущей ставки и направления денежно-кредитной политики также ослабляет доллар как актив-убежище.

Кроме того, резкие изменения торговой политики и внешнеполитических инициатив привели к ухудшению отношений с рядом торговых партнёров США.

В 2025 году администрация объявила о введении масштабных тарифов на импорт из множества стран, что спровоцировало рост рыночной волатильности и снижение доверия к стабильности американской экономики.

Многие международные инвесторы воспринимают такие действия как элемент неопределённости, что дополнительно стимулирует уход капитала из долларовых активов.

Несмотря на снижение курса доллара, он по-прежнему остаётся главной мировой резервной валютой благодаря масштабу и ликвидности американских финансовых рынков, а также отсутствию альтернативы подобного уровня. Центробанки многих стран хранят значительные валютные резервы в долларах, что сохраняет его доминирующее положение.

Однако эксперты предупреждают, что длительная тенденция оттока капитала и рост привлекательности зарубежных рынков могут постепенно ослабить эту доминирующую позицию, если политические и экономические риски не будут устранены.

Внутри США снижение курса доллара имеет как положительные, так и отрицательные последствия. Более слабый доллар может сделать американский экспорт более конкурентоспособным, так как товары, произведённые в США, становятся дешевле для иностранных покупателей, что может способствовать снижению торгового дефицита.

Но повышение стоимости импортируемых товаров увеличивает инфляционное давление внутри страны, что осложняет борьбу с ростом цен и снижает покупательскую способность населения.

Ещё одним фактором давления на доллар является растущий государственный долг и дефицит бюджета. Накопление государственных обязательств в условиях низкой безработицы вызывает опасения у международных инвесторов относительно устойчивости финансовой системы США. ъ

Рост дефицита бюджета зачастую требует увеличения заимствований, что при отсутствии стабильного спроса на государственные облигации может усугубить давление на курс валюты.

Снижение курса доллара отражает сложное сочетание внутренних экономических факторов и внешнеполитических вызовов. Политическая нестабильность, торговые конфликты и попытки влияния на независимые институты, такие как Федеральная резервная система, усиливают неопределённость на финансовых рынках.

В этих условиях инвесторы предпочитают диверсифицировать свои вложения и искать возможности в других регионах, что повышает привлекательность валют и рынков, альтернативных США.