WSJ: золотой век американской промышленности так и не наступил

Обещанный президентом США Дональдом Трампом "золотой век" американской промышленности не наступил. Производственный сектор США ослабевает, а торговые пошлины стали одним из факторов, усиливших негативные тенденции, говорится в материале The Wall Street Journal.

Фото: Richard Hurd is licensed under Creative commons-attribution 3.0 Завод

За несколько лет активного государственного вмешательства, пришедшихся на администрации Дональда Трампа и Джо Байдена, численность занятых в промышленности сократилась до минимальных значений с момента окончания пандемии. Отрасль так и не смогла вернуться к устойчивому росту. Вместо ожидаемого расширения производства наблюдается сжатие кадровой базы и снижение деловой активности.

С 2023 года американская промышленность потеряла более 200 тысяч рабочих мест. Эта тенденция приобрела устойчивый характер. После введения новых импортных пошлин предприятия сокращали персонал восемь месяцев подряд.

Особенно заметными стали увольнения в автомобильной отрасли и в секторе производства микрочипов. За последний год эти компании сократили десятки тысяч сотрудников, что указывает на системные проблемы, а не на временные колебания.

Введение пошлин в краткосрочном периоде привело к росту издержек для компаний, зависящих от импортных комплектующих. Значительная часть американского производства встроена в глобальные цепочки поставок. Удорожание сырья, деталей и оборудования сразу снизило маржинальность. Производители были вынуждены либо повышать цены, либо сокращать расходы. Чаще выбирался второй вариант, что напрямую ударило по занятости.

Непоследовательность торговой политики усилила неопределённость для бизнеса. Решения о тарифах принимались резко и нередко пересматривались. Это подорвало долгосрочное планирование. Компании стали откладывать инвестиции в модернизацию и расширение мощностей. Капитальные вложения замедлились, особенно в секторах с высокой зависимостью от экспорта и импорта.

Одновременно Китай и другие страны продолжили наращивать экспорт. Избыточные производственные мощности за пределами США позволили снижать цены на мировых рынках. Это усилило конкурентное давление на американских производителей. В условиях более высоких издержек внутри страны американская продукция теряла ценовые преимущества, как на внешних рынках, так и внутри страны.

В ноябре 2025 года Дональд Трамп заявлял о вступлении США в "золотой век", подчёркивая силу экономики и армии. Однако фактические показатели промышленности не подтвердили эти оценки. Рост ВВП и финансовых рынков не сопровождался сопоставимым ростом производственного сектора. Промышленность всё больше отставала от сферы услуг и высокотехнологичных сегментов, ориентированных на внутренний спрос.

В апреле 2025 года президент США объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Это решение стало одним из крупнейших тарифных шагов за последние десятилетия. Его эффект оказался неоднозначным. Защитные меры не привели к массовому возвращению производств в США. Зато они ускорили перестройку глобальных цепочек поставок в обход американского рынка.

Так что пошлины сами по себе не создают конкурентоспособность. Без инвестиций в технологии, кадры и инфраструктуру промышленность теряет эффективность.

Дополнительным фактором стала автоматизация. Даже там, где производство сохраняется, оно требует меньше рабочих. Это снижает эффект от протекционистских мер с точки зрения занятости.

В долгосрочной перспективе политика тарифного давления может привести к изоляции отдельных сегментов американской промышленности. Компании адаптируются через перенос мощностей за границу или через сокращение присутствия на международных рынках.

В результате цель восстановления промышленного лидерства остаётся недостигнутой. Фактическое развитие событий всё дальше отходит от концепции "золотого века", заявленной Дональдом Трампом.