Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

WSJ: золотой век американской промышленности так и не наступил

Экономика » Производство » Автопром

Обещанный президентом США Дональдом Трампом "золотой век" американской промышленности не наступил. Производственный сектор США ослабевает, а торговые пошлины стали одним из факторов, усиливших негативные тенденции, говорится в материале The Wall Street Journal.

Завод
Фото: Richard Hurd is licensed under Creative commons-attribution 3.0
Завод

За несколько лет активного государственного вмешательства, пришедшихся на администрации Дональда Трампа и Джо Байдена, численность занятых в промышленности сократилась до минимальных значений с момента окончания пандемии. Отрасль так и не смогла вернуться к устойчивому росту. Вместо ожидаемого расширения производства наблюдается сжатие кадровой базы и снижение деловой активности.

С 2023 года американская промышленность потеряла более 200 тысяч рабочих мест. Эта тенденция приобрела устойчивый характер. После введения новых импортных пошлин предприятия сокращали персонал восемь месяцев подряд.

Особенно заметными стали увольнения в автомобильной отрасли и в секторе производства микрочипов. За последний год эти компании сократили десятки тысяч сотрудников, что указывает на системные проблемы, а не на временные колебания.

Введение пошлин в краткосрочном периоде привело к росту издержек для компаний, зависящих от импортных комплектующих. Значительная часть американского производства встроена в глобальные цепочки поставок. Удорожание сырья, деталей и оборудования сразу снизило маржинальность. Производители были вынуждены либо повышать цены, либо сокращать расходы. Чаще выбирался второй вариант, что напрямую ударило по занятости.

Непоследовательность торговой политики усилила неопределённость для бизнеса. Решения о тарифах принимались резко и нередко пересматривались. Это подорвало долгосрочное планирование. Компании стали откладывать инвестиции в модернизацию и расширение мощностей. Капитальные вложения замедлились, особенно в секторах с высокой зависимостью от экспорта и импорта.

Одновременно Китай и другие страны продолжили наращивать экспорт. Избыточные производственные мощности за пределами США позволили снижать цены на мировых рынках. Это усилило конкурентное давление на американских производителей. В условиях более высоких издержек внутри страны американская продукция теряла ценовые преимущества, как на внешних рынках, так и внутри страны.

В ноябре 2025 года Дональд Трамп заявлял о вступлении США в "золотой век", подчёркивая силу экономики и армии. Однако фактические показатели промышленности не подтвердили эти оценки. Рост ВВП и финансовых рынков не сопровождался сопоставимым ростом производственного сектора. Промышленность всё больше отставала от сферы услуг и высокотехнологичных сегментов, ориентированных на внутренний спрос.

В апреле 2025 года президент США объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Это решение стало одним из крупнейших тарифных шагов за последние десятилетия. Его эффект оказался неоднозначным. Защитные меры не привели к массовому возвращению производств в США. Зато они ускорили перестройку глобальных цепочек поставок в обход американского рынка.

Так что пошлины сами по себе не создают конкурентоспособность. Без инвестиций в технологии, кадры и инфраструктуру промышленность теряет эффективность.

Дополнительным фактором стала автоматизация. Даже там, где производство сохраняется, оно требует меньше рабочих. Это снижает эффект от протекционистских мер с точки зрения занятости.

В долгосрочной перспективе политика тарифного давления может привести к изоляции отдельных сегментов американской промышленности. Компании адаптируются через перенос мощностей за границу или через сокращение присутствия на международных рынках.

В результате цель восстановления промышленного лидерства остаётся недостигнутой. Фактическое развитие событий всё дальше отходит от концепции "золотого века", заявленной Дональдом Трампом.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы экономика промышленность
Новости Все >
Похудеть к лету проще, чем кажется: начните с отказа от этих повседневных привычек
Россия стала бесплатным рынком труда: кому на самом деле выгодны миграционные потоки
Не спешите пить таблетки: в этих случаях самолечение при простуде допустимо
Экономическая Европа трещит по швам: что происходит с элитами ЕС
У соседей дешевле? Честный чеклист цен белорусских магазинов
Вас уже продали: 5 признаков, что номер слили в базы мошенников
Переговорный процесс пробуксовал: перенос встречи в Абу-Даби оказался закономерным
Самостоятельная уборка дворов может принести выгоду: для россиян готовят новую меру поддержки
Российский самолет Ил-76 на Кубе вызвал острую реакцию в США: что так напугало Вашингтон
Совместный ответ Запада России оказался под вопросом: в договоренности нашли слабое место
Сейчас читают
Картошка растёт как на дрожжах: лучшие сорта, которые обожают песчаные почвы
Садоводство, цветоводство
Картошка растёт как на дрожжах: лучшие сорта, которые обожают песчаные почвы
Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения
Садоводство, цветоводство
Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения
Популярное
Starlink для дронов: Илон Маск вводит ограничения, но у России есть решения

Илон Маск ограничил скорость дронов, использующих Starlink, но российские специалисты находят способы обхода. Ситуация для Украины гораздо сложнее.

Starlink для дронов: Илон Маск вводит ограничения, но у России есть решения
Цветёт непрерывно и выглядит как сахарная вата: кустарник, который цветёт дольше всех
Цветёт непрерывно и выглядит как сахарная вата: кустарник, который цветёт дольше всех
Джинсы с эффектом тихой роскоши: почему укороченная длина снова решает всё
Нежный, как утренний свет: растение, создающее ощущение тепла на всём участке
Дело Эпштейна: страшная правда опубликована — почему нет последствий Олег Володин Недолгая эйфория в Вашингтоне: США пытаются разбить выгодные тандемы Индии, но потерпят фиаско Любовь Степушова Госномера: что в имени тебе моём — скрытые коды, которые инспекторы ГИБДД знали, а мы — нет Сергей Милешкин
Сажают один раз — восторг на годы: 7 необычных деревьев для этой весны
Огненные цветы размером с блюдце: однолетник, который невозможно не заметить
Картошка растёт как на дрожжах: лучшие сорта, которые обожают песчаные почвы
Картошка растёт как на дрожжах: лучшие сорта, которые обожают песчаные почвы
Последние материалы
У соседей дешевле? Честный чеклист цен белорусских магазинов
Страх вместо воспитания: к чему на самом деле приводят крики и побои
Грязь под ободком исчезает сама: метод без ёршика убирает налёт и запах за один заход
Жир на боках упрямый, но сдаётся: простая схема, которая запускает похудение
Европа собралась отучить себя от зависимости от США
Вас уже продали: 5 признаков, что номер слили в базы мошенников
Дело Эпштейна: страшная правда опубликована — почему нет последствий
Переговорный процесс пробуксовал: перенос встречи в Абу-Даби оказался закономерным
Недолгая эйфория в Вашингтоне: США пытаются разбить выгодные тандемы Индии, но потерпят фиаско
Самостоятельная уборка дворов может принести выгоду: для россиян готовят новую меру поддержки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.