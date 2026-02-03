Европа собралась отучить себя от зависимости от США

Европейские чиновники всё чаще переносят на отношения с США подходы, которые ранее применялись при снижении зависимости от Китая, сообщает издание Politico. Заметим, что оценить успех "снижения зависимости от Китая" затруднительно, но о подходах речь завели.

Фото: commons.wikimedia.org by Steven Lek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Евросоюз

В материале издания отмечается, что в Евросоюзе усиливается стремление уменьшить критическую привязку к американским экономическим, технологическим и инфраструктурным решениям.

Этот процесс выражается не в одном конкретном шаге, а в совокупности мер, которые затрагивают государственное управление, торговлю и энергетическую политику.

Речь идет, в частности, о запретах для части европейских чиновников использовать американские сервисы видеоконференций, о расширении торговых соглашений с государствами Азии и Латинской Америки, а также о системной диверсификации поставок энергоресурсов на европейский рынок.

Politico подчёркивает, что представители ЕС стараются избегать трактовки этих шагов как полного разрыва отношений с США. В европейской бюрократической и политической среде такие меры все чаще описываются как снижение рисков и уязвимостей, а не как сознательный отказ от сотрудничества.

Ещё недавно подобная терминология применялась почти исключительно к курсу на сокращение зависимости от Китая. Теперь тот же понятийный аппарат постепенно переносится на трансатлантические отношения, что само по себе указывает на изменение восприятия роли США в европейской стратегии безопасности и развития.

Под полным разрывом обычно понимается прекращение экономических, технологических и стратегических связей. Такой сценарий в ЕС не рассматривается как реалистичный или желательный.

В то же время бывший глава генерального директората Еврокомиссии по торговле Жан-Люка Демарти считает, что Европе потребуется много лет, чтобы снизить структурную зависимость от американской помощи в сфере технологий и вооружений.

По его оценке, торговые отношения с США занимают значительное место в европейском экспорте, однако эта зависимость не носит экзистенциального характера и не определяет само выживание экономики ЕС.

На практике курс на уменьшение зависимости от США выражается в активизации внешнеторговой политики Евросоюза. ЕС заключил или продвинул торговые соглашения с Южноамериканским общим рынком Меркосур, Индией и Индонезией, а также пересмотрел договорённости с Мексикой.

Эти шаги направлены на расширение рынков сбыта, снижение концентрации внешней торговли на одном партнёре и создание альтернативных цепочек поставок.

Параллельно Евросоюз делает ставку на развитие собственной промышленной базы, включая чувствительные сектора, связанные с цифровыми технологиями, обороной и энергетикой.

Отдельное место в дискуссии занимает политическая оценка характера зависимости от США. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в конце января публично обозначил различие между добровольной и комфортной зависимостью и ситуацией, при которой внешнее влияние воспринимается как навязанное и ограничивающее свободу действий.

Эта позиция отражает растущие настроения в ряде стран ЕС, где усиливается запрос на стратегическую автономию и более равноправные отношения с Вашингтоном.

После энергетического кризиса, торговых конфликтов и изменений в мировой безопасности в Европе декларируют намерение сократить число критических зависимостей, не разрушая при этом ключевые союзы.

США остаются главным военным и политическим партнёром ЕС, однако односторонняя опора на американские технологии, инфраструктуру и рынки всё чаще воспринимается как источник уязвимости.

Этот курс вряд ли приведет к ослаблению связей с США в краткосрочной перспективе, но в среднесрочном и долгосрочном плане он способен изменить баланс влияния, сделав Европу более самостоятельным и прагматичным игроком в мировой экономике и политике.

Если европейские политики не ограничатся только декларациями, конечно. А они могут, что уже не раз доказывали.