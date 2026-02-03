Недолгая эйфория в Вашингтоне: США пытаются разбить выгодные тандемы Индии, но потерпят фиаско

Трампу срочно пришлось идти на мировую с Индией и снимать с неё тарифы, опасаясь сближения Нью-Дели с Россией и Евросоюзом.

Нареандра Моди

Пожертвует ли Индия 5 млрд долларов в год, чтобы угодить США

Президент США Дональд Трамп радостно сообщил в своём аккаунте в Truth Social о достижении соглашения по торговым вопросам с Индией. По словам Трампа, он снижает импортные пошлины с 25 до 18%, при этом Индия будет стремиться в своих тарифах к нулю, а также закупит американских товаров на 500 млрд долларов.

В заявлении премьера Индии Нареандры Моди в соцсети X* слово "сделка" не упоминалось, он лишь комплиментарно поблагодарил президента США за снижение тарифов на индийские товары с 50 до 18% (у Трампа другие цифры) и не предоставил абсолютно никаких дополнительных подробностей.

Аналитическая компания Moody's заявила в понедельник, 2 февраля, что Индия вряд ли немедленно прекратит все закупки нефти у России, что может негативно сказаться на экономическом росте страны и приведёт к инфляции, так как надо будет заменять дешёвую нефть на дорогую. Аналитики полагают, что переход на американское сырьё может стоить Индии дополнительных $5 млрд в год.

Аналитический центр Global Trade Research Initiative (GTRI) отмечает, что ряд важных вопросов, касающихся торговой сделки, остаются неясными например, действительно ли снижение составляет от 50 до 18%, или же Трамп неправильно указал начальный уровень пошлин. Разночтение в цифрах говорит о многом, хотя бы о недопонимании (Трамп и ранее объявлял об отказе Индии от покупки российской нефти, но эти заявления не подтвердились). Индия ранее утверждала, что закупает российскую нефть из-за интересов индийских потребителей. МИД Индии назвал санкции США против РФ "несправедливыми, неоправданными и необоснованными".

Цифра в 500 млрд долларов на закупки в США тоже выглядит недостоверной. В настоящее время Индия импортирует из США товаров на сумму менее 50 млрд долларов в год. 500 млрд составят около 45,5 трлн рупий. Это лишь немногим меньше, чем планируемая сумма расходов федерального правительства на все сферы в предстоящем финансовом году.

"Для достижения суммы в 500 млрд долларов, вероятно, потребуется более 20 лет", — отмечает GTRI.

Оппозиция в Индии критикует Моди

Как пишет Hindustan Times, лидер оппозиционной партии "Индийский национальный конгресс" Джайрам Рамеш раскритиковал соглашение.

"У президента Трампа, похоже, есть определённое влияние на премьер-министра Моди, который теперь боится даже показаться с ним на людях, не говоря уже о привычных объятиях. Похоже, господин Моди наконец-то капитулировал. В Вашингтоне явно царит эйфория", — сказал он.

Депутат от той же партии Карти Чидамбарам заявил, что соглашение подрывает суверенитет Индии.

"Если президент Америки может решать, с кем Индия будет торговать, это говорит о том, что мы не имеем независимого контроля над своими международными делами. К нам только что приезжал президент России на государственный ужин… Это беспрецедентно", — заявил Чидамбарам информационному агентству ANI.

Трамп хочет перехватить инициативу у Москвы и Брюсселя

Моди, конечно, не даст такой козырь в руки оппозиции. Скорее всего, он просто пообещал закупать американскую нефть, но от российской не откажется, и не только потому, что это выгодно. США (вместе с Венесуэлой) в принципе не способны поставить столько нефти, чтобы заместить долю России, которая сейчас составляет 40% на рынке Индии. А 500 млрд будет ждать та же судьба, что и миллиарды, которые наобещали Трампу арабы, европейцы и японцы в прошлом году. Они так и остались виртуальными.

Соглашение выглядит как попытка Вашингтона перехватить инициативу у Брюсселя и Москвы. Договор о свободной торговле ЕС — Индия открыл индийским товарам путь на огромный европейский рынок, что создало прямую угрозу американскому доминированию в торговле с Дели. Трамп, вероятно, не мог допустить, чтобы европейские компании получили преференции в Индии раньше американских, поэтому пошёл на резкое снижение пошлин до 18%. Кроме того, Индия начала активнее разворачиваться в сторону БРИКС и даже предложила ввести платёжную систему BRICSPay, что особенно в интересах РФ и ослабляет доминирование доллара.

7 августа Трамп повысил пошлины на индийские товары, поставляемые в США, до 50%, сославшись на продолжающиеся закупки российской нефти этой азиатской страной. Тарифы на индийские товары стали самыми высокими среди торговых партнёров США.

