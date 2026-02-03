Без России никуда: как наша страна замкнула на себя важнейший ресурс

Ни одна другая страна не контролирует урановую индустрию в такой степени, как Россия. Наша страна обладает полным циклом — от добычи сырья до обогащения и производства топлива для атомных станций, а также строительства самих электростанций и компонентов ядерного оружия.

Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Атомная станция

В международной торговле это даёт ей стратегическое преимущество, которое на сегодняшний день практически невозможно заменить, даже при желании западных государств сократить зависимость от российских поставок.

Доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев отмечает, что попытки Запада убрать Россию с рынка урана не находят практического воплощения. Теоретически такая цель может обсуждаться, но на деле она не представляется реализуемой.

В случае, если Россия полностью прекратит участие в мировом рынке, это не просто приведёт к перераспределению долей — это означает передачу контроля над критически важными цепочками поставок другим государствам. Однако таких игроков, которые могли бы взять на себя эти функции, крайне мало, отмечает Белхароев в материале для агентства "Прайм".

По экспертным оценкам, Россия самостоятельно добывает около шести процентов мирового урана. Эта доля по сравнению с глобальными объёмами кажется скромной, но страна участвует в совместных проектах с другими крупными производителями, прежде всего с Казахстаном, который обеспечивает почти половину мировой добычи.

Через такие совместные структуры российские компании и государственный "Росатом" влияют на поставки урана из ключевых регионов. Практически все крупные месторождения Казахстана разрабатываются совместно с российскими партнёрами, что делает Росатом важным участником международных цепочек поставок.

На сегмент обогащённого урана на долю российского производства приходится примерно треть мирового рынка. Эта доля продолжается увеличиваться, и в 2025 году российский уран составлял значительную часть импорта в США и странах ЕС. При этом около трети обогащённого топлива и пятая часть природного урана, используемого в Евросоюзе, поставляются с участием российских предприятий.

Запросы европейских стран к альтернативным поставщикам уже предпринимались. В 2024 году французские официальные лица совершали визиты в Казахстан и Узбекистан с целью наладить прямые поставки урана без участия российской компании.

Тем не менее, долгосрочные контракты с Росатомом остались в силе, поскольку инфраструктура для переработки и логистики урана вне российской системы в этих странах недостаточно развита.

Основная проблема для стран Запада, которые рассматривают вариант отказа от российского урана, состоит в том, что создание собственной добывающей и обогатительной базы требует значительных инвестиций и времени. Добыча урана и строительство соответствующих мощностей — это процессы, измеряемые десятилетиями.

Многие существующие производства в Европе и США устарели или были выведены из эксплуатации, а возобновление их работы связано с высокими затратами.

Более того, технические особенности реакторов, эксплуатируемых в различных регионах, в том числе на постсоветском пространстве, затрудняют переход на другой тип топлива. Более 80 процентов атомных электростанций в этих странах — это проекты советского и российского происхождения.

Они рассчитаны на использование топлива, обогащённого по российским технологиям, и даже если уран будет добыт в других местах, он требует адаптации, чтобы соответствовать параметрам этих реакторов.

Это означает, что отказ от российского топлива не сводится лишь к смене поставщика. На практике это означает фактически перестройку всей ядерной инфраструктуры стран, стремящихся уйти от зависимости.

Такая перестройка требует значительных ресурсов и времени, и в текущих условиях страны Запада остаются привязаны к существующим поставкам, даже если они выражают политическое намерение сократить эту зависимость.

Параллельно с этим усиливаются попытки западных государств сократить влияние России не только на рынок урана, но и на рынок строительства атомных станций.

Однако в этих сегментах Россия также сохраняет преимущества в виде конкурентной стоимости оборудования, надёжности и эффективности. Эти факторы усиливают устойчивость её позиции на международном рынке.

В случае гипотетического полного исчезновения российского урана с мирового рынка цена на этот ресурс могла бы значительно вырасти. Это поставило бы под вопрос экономическую целесообразность использования атомной энергии на таких условиях.

Таким образом, российская отрасль урана — это не просто конкурентоспособная, но стратегически важная составляющая глобальной энергетической архитектуры.

Учитывая все эти факторы, на текущем этапе мировые атомные программы продолжают зависеть от российской инфраструктуры. Многие эксперты считают, что даже при введении санкций страны Запада будут вынуждены приобретать российский уран через посредников, что увеличит стоимость и снизит эффективность поставок.

Поэтому вопрос не только в политических противостояниях, но и в объективных технологических и экономических реалиях глобального рынка.

В условиях сложившейся структуры поставок урана и ядерного топлива Россия остаётся ключевым партнёром для многих стран и, по сути, незаменимым поставщиком.