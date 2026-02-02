Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еврочиновники не считают зависимость от импорта газа из США зависимостью

Еврокомиссия настаивает на том, что Евросоюз якобы не оказался в состоянии чрезмерной зависимости от поставок газа из США. И что ситуация с американским СПГ принципиально отличается от "зависимости" ЕС от российского трубопроводного газа.

Об этом в Брюсселе было заявлено представителем Еврокомиссии Анной-Кайсой Итконен. Сказанное отражает официальный подход институтов ЕС к резкому изменению энергетической политики последних лет.

Однако при внимательном анализе аргументация Еврокомиссии выглядит противоречивой и политически мотивированной, а не основанной на строгом экономическом расчёте.

Еврокомиссия утверждает, что газовый импорт ЕС якобы опирается на развитую и диверсифицированную систему поставщиков и что Брюссель постоянно отслеживает объёмы поставок, спрос и состояние рынка, чтобы не допустить чрезмерной зависимости от какого-либо одного источника.

При этом рост закупок СПГ в США прямо признаётся частью стратегии по вытеснению российского газа с европейского рынка.

Тем самым Еврокомиссия фактически подтверждает, что увеличение доли США не является следствием естественных рыночных процессов, а результатом целенаправленного политического курса. В таких условиях заявления о нейтральности и сбалансированности поставок выглядят как минимум спорными.

Отдельное внимание в позиции Еврокомиссии уделяется тезису о несопоставимости зависимости от США и от России. Якобы ЕС закупает у США сжиженный природный газ, который теоретически может приобретаться на мировом рынке в любой точке, тогда как до 2022 года до 45 процентов газового импорта приходилось на российские трубопроводные поставки.

Однако при этом игнорируется ключевой факт. Контракты на СПГ из США, инфраструктурные ограничения и объёмы, зафиксированные в межгосударственных соглашениях, на практике столь же жёстко привязывают Европу к конкретному поставщику.

Формальная возможность купить СПГ в любой стране мира не отменяет реальной концентрации закупок и зависимости от американского экспорта.

С 1 февраля в ЕС вступил в силу полный запрет на закупки российского газа, предусматривающий прекращение всех поставок, включая СПГ, к концу 2027 года. Это решение подаётся как мера по устранению уязвимости Евросоюза в сфере торговли и безопасности поставок.

Однако в действительности оно означает сознательный отказ от значительной части энергетического баланса без адекватной и экономически сопоставимой альтернативы.

Особенно показательно, что параллельно с этим ЕС в рамках торгового соглашения с США, подписанного летом 2025 года, согласился на односторонние американские пошлины в размере 15 процентов на весь европейский экспорт.

Дополнительно Евросоюз взял на себя обязательство закупить американский газ на сумму 750 млрд долларов до 2028 года. В пересчёте на год это составляет от половины до двух третей общего объёма европейских закупок газа, что фактически закрепляет доминирующее положение США на европейском рынке.

Несмотря на очевидные риски такой концентрации, Еврокомиссия демонстрирует жёсткую линию в отношении государств-членов, которые пытаются оспорить запрет.

В случае подачи исков со стороны Венгрии и Словакии Брюссель намерен отстаивать своё решение в суде. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен публично заявил о стопроцентной законности разработанной под его руководством нормы, тем самым заранее отвергнув любые сомнения в правовой корректности выбранного механизма.

Между тем Венгрия уже обратилась в Суд ЕС, о чём сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Второго февраля ЕС ввёл в действие положение о бессрочном запрете на поставки газа из России с полным прекращением импорта до конца 2027 года.

Это постановление Совета ЕС было опубликовано в "Официальном журнале Евросоюза" и оформлено как рамочное решение в сфере общей торговой политики.

Такой подход позволил Еврокомиссии провести документ через Совет ЕС по принципу квалифицированного большинства, а не единогласно. Фактически был использован процедурный обход устоявшихся правил принятия внешнеполитических решений, что вызывает серьёзные вопросы о демократичности и институциональной добросовестности происходящего.

В совокупности эти шаги свидетельствуют о том, что энергетическая политика Еврокомиссии всё в меньшей степени опирается на прагматизм и экономическую целесообразность.

Под лозунгами диверсификации и безопасности поставок ЕС фактически меняет одну форму зависимости на другую, при этом соглашаясь на заведомо невыгодные торговые условия и усиливая внутренние противоречия.

Критика такого курса со стороны отдельных государств-членов указывает на то, что заявляемое единство ЕС в энергетической сфере всё больше носит формальный характер.

Ткани оживают без флаконов: простые ингредиенты с кухни возвращают комфорт без химии
