Золото резко начало терять в цене: названы причины

С конца января рынок золота столкнулся с резким и нетипичным для этого защитного актива снижением котировок, которое стало следствием сразу нескольких факторов, совпавших по времени и усиливших друг друга.

Фото: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слиток золота

Как отмечает агентство Bloomberg, ключевую роль в этом процессе сыграли спекулятивные стратегии крупных трейдеров, а также политические сигналы, поступавшие из США и напрямую затрагивавшие вопросы независимости Федеральной резервной системы.

Дополнительным катализатором падения стала активизация интереса к американскому доллару, который в условиях возросшей неопределенности вновь начал восприниматься участниками рынка как более надёжный и ликвидный инструмент.

С 29 января золото оказалось под давлением масштабных распродаж, которые были спровоцированы не столько фундаментальными изменениями в мировой экономике, сколько ожиданиями инвесторов и нервной реакцией на заявления и планы президента США Дональда Трампа, касающиеся будущего руководства ФРС.

Эти ожидания вызвали опасения, что монетарная политика может стать менее независимой и более подверженной политическому влиянию, что традиционно воспринимается рынками как источник долгосрочных рисков.

В результате часть участников торгов начала пересматривать свои позиции по золоту, которое ранее активно использовалось как инструмент хеджирования.

Первоначальное снижение котировок запустило цепную реакцию. Инвесторы, ориентированные на краткосрочную прибыль, начали ускоренно закрывать длинные позиции, фиксируя убытки или сокращая риски. Это привело к резкому росту объёмов торгов и усилило давление на цену драгметалла.

На фоне этих процессов волатильность золота достигла уровней, которые не наблюдались с периода глобального финансового кризиса 2008 года. Для рынка, привыкшего считать золото относительно стабильным активом, такие колебания стали тревожным сигналом.

По уровню ценовых колебаний золото в этот момент превзошло даже биткойн, который традиционно воспринимается как один из самых нестабильных финансовых инструментов.

Такая динамика стала отражением того, насколько сильно изменилось поведение инвесторов и как быстро защитные активы могут терять свои привычные свойства в условиях политической и финансовой турбулентности.

Рост волатильности также усложнил работу хедж-фондов и институциональных инвесторов, для которых резкие движения цен создают дополнительные операционные и риск-менеджерские проблемы.

Согласно данным Comex, подразделения Нью-Йоркской товарной биржи, с 29 января стоимость апрельского фьючерса на золото снизилась на 17,4 процента к внутридневному минимуму, зафиксированному в 9:38 по московскому времени в понедельник.

Цена в этот момент опускалась до уровня 4 423,2 доллара за тройскую унцию, что стало одним из самых резких краткосрочных падений за последние годы.

Аналогичная ситуация наблюдалась и на рынке серебра, которое традиционно движется в одном направлении с золотом, но часто демонстрирует более выраженные колебания. С конца января серебро подешевело на 37,78 процента, а минимум дня также был зафиксирован в 9:38 мск на отметке 71,2 доллара за тройскую унцию.

Столь масштабное падение цен на драгметаллы нельзя рассматривать как изолированное событие. Оно отражает более широкий сдвиг в настроениях глобальных рынков, где политические факторы и ожидания относительно действий центральных банков вновь выходят на первый план.

Усиление доллара, рост доходностей американских активов и снижение доверия к долгосрочной стабильности монетарной политики создают условия, при которых даже традиционные "тихие гавани" теряют часть своей привлекательности.

В результате рынок золота оказался в ситуации, когда спекулятивные механизмы и психологические факторы стали определять динамику цен в большей степени, чем фундаментальный спрос со стороны промышленности и центробанков.