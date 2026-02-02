Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Си Цзиньпин хочет сделать юань мировой резервной валютой

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости сделать юань мировой резервной валютой.

Фото: Desingned by Freepik by xb100, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Китаю нужна "мощная валюта", которая сможет найти "широкое применение в международной торговле, инвестициях, на валютных рынках и получить статус резервной валюты", говорится в его статье в официальном журнале КПК "Цюши".

По сути, Си Цзиньпин обозначил стратегическую цель, связанную с превращением юаня в полноценную мировую резервную валюту, увязав этот курс с долгосрочными интересами экономического развития Китая и его роли в глобальной финансовой системе.

Речь идёт о формировании мощной национальной валюты, способной широко использоваться в международной торговле, инвестициях и на валютных рынках, а также выполнять функции средства сбережения для других государств и крупных институциональных инвесторов.

Подобные намерения китайского руководства выглядят логичным продолжением эволюции экономической модели КНР. За последние десятилетия страна превратилась в одного из ключевых участников мировой торговли, крупнейшего экспортёра и важнейшего торгового партнёра для десятков государств.

При этом расчёты по значительной части внешнеторговых операций по-прежнему ведутся в долларах США или евро, что объективно ограничивает финансовый суверенитет Китая и повышает его зависимость от внешних монетарных условий.

Расширение международного использования юаня позволяет снизить эти риски и укрепить устойчивость национальной экономики.

Обоснованность курса на интернационализацию юаня подтверждается и структурными изменениями в мировой экономике. Глобальная финансовая система постепенно становится более многополярной, а спрос на диверсификацию резервов растёт, особенно среди стран с развивающимися рынками.

В этих условиях появление дополнительной резервной валюты, опирающейся на экономику с большим внутренним рынком, развитой промышленной базой и значительными золотовалютными резервами, выглядит естественным процессом.

Китай уже располагает значительным набором инструментов для продвижения своей валюты, включая двусторонние валютные свопы, расчёты в юанях по энергетическим и сырьевым контрактам, а также развитие офшорных клиринговых центров.

Важным фактором является и постепенная либерализация финансовой системы КНР. За последние годы Пекин расширил доступ иностранных инвесторов к внутреннему долговому рынку, увеличил прозрачность монетарной политики и укрепил инфраструктуру платёжных расчётов.

Включение юаня в корзину специальных прав заимствования МВФ стало символическим, но значимым шагом, подтвердившим его статус как международно признанной валюты. Это решение было основано не на политических соображениях, а на объективных показателях использования юаня и масштабе китайской экономики.

В то же время руководство Китая демонстрирует осторожный и взвешенный подход. Переход к статусу резервной валюты требует высокого уровня доверия со стороны глобальных рынков, предсказуемости экономической политики и устойчивости финансовых институтов.

Китайские власти осознают, что чрезмерно быстрые шаги могут создать внутренние дисбалансы, поэтому процесс растянут во времени и сопровождается точечными реформами. Такой подход повышает его реалистичность и снижает потенциальные риски как для самой КНР, так и для международной финансовой системы.

Дополнительным аргументом в пользу обоснованности этих намерений является технологическое развитие финансового сектора.

Китай занимает лидирующие позиции в сфере цифровых платежей и активно продвигает цифровой юань, который в перспективе может упростить трансграничные расчёты и снизить их стоимость.

Это создаёт новые возможности для использования национальной валюты за пределами страны, особенно в торговле со странами Азии, Африки и Латинской Америки.

Курс на превращение юаня в мировую резервную валюту опирается на реальные экономические предпосылки и отражает объективное усиление Китая в глобальной экономике.

Он не выглядит декларативным или оторванным от практики, а вписывается в долгосрочную стратегию постепенного расширения международной роли страны.

При сохранении текущего темпа реформ и благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры юань способен и дальше укреплять свои позиции, становясь важным элементом более сбалансированной и устойчивой мировой финансовой архитектуры.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
