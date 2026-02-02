Крупнейшие нефтекомпании Европы сокращают выплаты акционерам на миллиарды долларов

Крупнейшие нефтяные компании Европы в ближайшие недели, как ожидается, пойдут на заметное сокращение выплат акционерам, суммарный объём может исчисляться миллиардами долларов.

Фото: unsplash.com by Maria Lupan is licensed under Free to use under the Unsplash License Нефть

Такой шаг рассматривается рынком как признак перехода отрасли к более жёсткой финансовой дисциплине на фоне снижения цен на нефть и растущего давления на показатели ликвидности и долговой нагрузки, сообщает издание Financial Times.

Европейские нефтегазовые группы всё чаще ставят во главу угла защиту балансов, а не поддержание рекордных уровней возврата капитала инвесторам.

По оценкам аналитиков, Shell, BP, TotalEnergies, Eni и Equinor могут сократить совокупные выплаты акционерам на 10-25 процентов при публикации годовой отчётности в этом месяце.

Основной инструмент такого сокращения — уменьшение программ обратного выкупа акций, которые в последние годы активно использовались для поддержки котировок и повышения привлекательности бумаг.

Дивидендные выплаты, как правило, воспринимаются рынком как более чувствительный сигнал, поэтому компании стремятся корректировать именно выкупы, оставляя дивиденды относительно стабильными, насколько это позволяют финансовые показатели.

Фундаментальной причиной пересмотра политики возврата капитала стало заметное ухудшение ценовой конъюнктуры. В течение прошлого года цены на нефть снизились примерно на 20 процентов, что уже оказало прямое влияние на денежные потоки компаний.

Дополнительный риск связан с прогнозами на первую половину 2026 года, где ожидается дальнейшее давление на котировки из-за роста мировых поставок и формирования избыточного предложения.

Увеличение добычи в ряде регионов, в том числе за пределами ОПЕК+, снижает эффективность прежних стратегий, ориентированных на высокие цены и устойчивый спрос.

В текущих условиях европейские компании вряд ли будут финансировать программы выкупа акций за счёт заимствований. Рост процентных ставок в предыдущие периоды сделал долговое финансирование более дорогим, а инвесторы стали внимательнее относиться к уровню чистого долга и показателям покрытия обязательств.

Сохранение сильного баланса приобретает ключевое значение, поскольку энергетический рынок остаётся волатильным, а переход к низкоуглеродной экономике требует значительных капитальных вложений, которые конкурируют с выплатами акционерам за ограниченные ресурсы.

Ситуация в Европе заметно контрастирует с положением американских нефтяных гигантов. ExxonMobil и Chevron, несмотря на публикацию самых низких годовых прибылей за последние четыре года, продолжают демонстрировать уверенность в устойчивости своих финансовых моделей.

Это стало возможным благодаря рекордным объёмам добычи нефти и газа, а также более низкой себестоимости производства по сравнению с рядом европейских конкурентов.

Американские компании делают ставку на масштаб, высокую операционную эффективность и доступ к относительно дешёвым ресурсам, что позволяет им сохранять прежний уровень выплат акционерам даже в фазе ценового спада.

Для европейского нефтегазового сектора текущая ситуация подчёркивает структурные ограничения. Компании вынуждены одновременно реагировать на падение цен, усиливающееся экологическое регулирование и необходимость инвестиций в проекты по декарбонизации.

В таких условиях приоритет смещается от агрессивного возврата капитала к обеспечению финансовой устойчивости и гибкости. Сокращение выкупа акций становится компромиссным решением, позволяющим снизить давление на денежные потоки без резкого ухудшения инвестиционной репутации.

В более широком контексте происходящее можно рассматривать как сигнал о завершении периода сверхщедрых выплат, характерного для фазы высоких цен на сырьё.