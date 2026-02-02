Каждый день по чуть-чуть — и минус 285 тысяч: привычки, которые разоряют

Повседневные привычки могут незаметно превращаться в серьезную статью расходов. Россияне тратят значительные суммы на кофе, курение и развлечения, даже не всегда осознавая итоговый масштаб. Эксперты отмечают, что структура потребления меняется, а некоторые привычки становятся особенно затратными.

Капучино в итальянском кафе

Сколько стоят ежедневные привычки

Профессор Финансового университета Александр Цыганов подсчитал, что средние траты россиян на кофе, сигареты, фастфуд и досуг могут достигать 285 тысяч рублей в год. Эти расходы складываются из небольших покупок, которые повторяются регулярно.

При этом интерес к алкоголю постепенно снижается. Взрослые россияне тратят на спиртное в среднем 15-20 тысяч рублей ежегодно, что заметно меньше по сравнению с другими категориями, сообщает Общественная служба новостей.

Почему растут траты на кофе и сигареты

На фоне отказа от алкогольных напитков увеличиваются расходы на кофе. Годовые траты на него, по оценке эксперта, составляют 50-55 тысяч рублей. Кофейни, напитки навынос и привычка покупать кофе каждый день формируют ощутимую сумму.

Курение также остается распространённой привычкой. На сигареты россияне расходуют порядка 50 тысяч рублей в год, что сопоставимо с затратами на кофе.

Фастфуд и развлечения как главные статьи расходов

Самой крупной категорией в подсчетах стал фастфуд. На него у россиян уходит до 140 тысяч рублей ежегодно. По данным эксперта, таким образом питаются более 80% жителей, что делает эту привычку одной из самых массовых.

Заметны и расходы на досуг. Билеты в кино могут стоить около 1000 рублей, а посещение театра — до 2000 рублей. Эти траты менее регулярны, но в сумме также добавляют значительную нагрузку на бюджет.

Сравнение привычек: что обходится дороже

Если сопоставить основные статьи расходов, то фастфуд оказывается самым затратным. Кофе и сигареты занимают примерно одинаковую долю, а алкоголь, напротив, теряет позиции. Развлечения зависят от частоты посещений, но остаются важной частью расходов на досуг.

"Рост трат на кофе и сигареты отражает изменения в структуре потребления: люди меньше покупают алкоголь, но чаще выбирают другие регулярные товары" — считает финансовый аналитик, обозреватель Pravda. ru Никита Волков.

Куда россияне готовы направить дополнительные средства

Опросы показывают, что многие граждане предпочли бы использовать деньги иначе. Каждый пятый думает о семье и близких, почти столько же — о здоровье. Часть россиян планирует ремонт, инвестиции или путешествия, а некоторые рассматривают премию как возможность для шоппинга и хобби.

Как сократить расходы

Начните фиксировать мелкие ежедневные покупки. Ограничьте кофе навынос, заменив часть напитков домашними. Постепенно сокращайте курение, что снизит и расходы, и риски для здоровья. Планируйте питание, чтобы меньше тратить на фастфуд. Выбирайте досуг заранее, используя скидки и акции на билеты.

