Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Илья Кравцов

Каждый день по чуть-чуть — и минус 285 тысяч: привычки, которые разоряют

Экономика

Повседневные привычки могут незаметно превращаться в серьезную статью расходов. Россияне тратят значительные суммы на кофе, курение и развлечения, даже не всегда осознавая итоговый масштаб. Эксперты отмечают, что структура потребления меняется, а некоторые привычки становятся особенно затратными.

Капучино в итальянском кафе
Фото: Pravda.Ru by Илья Кравцов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Капучино в итальянском кафе

Сколько стоят ежедневные привычки

Профессор Финансового университета Александр Цыганов подсчитал, что средние траты россиян на кофе, сигареты, фастфуд и досуг могут достигать 285 тысяч рублей в год. Эти расходы складываются из небольших покупок, которые повторяются регулярно.

При этом интерес к алкоголю постепенно снижается. Взрослые россияне тратят на спиртное в среднем 15-20 тысяч рублей ежегодно, что заметно меньше по сравнению с другими категориями, сообщает Общественная служба новостей.

Почему растут траты на кофе и сигареты

На фоне отказа от алкогольных напитков увеличиваются расходы на кофе. Годовые траты на него, по оценке эксперта, составляют 50-55 тысяч рублей. Кофейни, напитки навынос и привычка покупать кофе каждый день формируют ощутимую сумму.

Курение также остается распространённой привычкой. На сигареты россияне расходуют порядка 50 тысяч рублей в год, что сопоставимо с затратами на кофе.

Фастфуд и развлечения как главные статьи расходов

Самой крупной категорией в подсчетах стал фастфуд. На него у россиян уходит до 140 тысяч рублей ежегодно. По данным эксперта, таким образом питаются более 80% жителей, что делает эту привычку одной из самых массовых.

Заметны и расходы на досуг. Билеты в кино могут стоить около 1000 рублей, а посещение театра — до 2000 рублей. Эти траты менее регулярны, но в сумме также добавляют значительную нагрузку на бюджет.

Сравнение привычек: что обходится дороже

Если сопоставить основные статьи расходов, то фастфуд оказывается самым затратным. Кофе и сигареты занимают примерно одинаковую долю, а алкоголь, напротив, теряет позиции. Развлечения зависят от частоты посещений, но остаются важной частью расходов на досуг.

"Рост трат на кофе и сигареты отражает изменения в структуре потребления: люди меньше покупают алкоголь, но чаще выбирают другие регулярные товары" — считает финансовый аналитик, обозреватель Pravda. ru Никита Волков.

Куда россияне готовы направить дополнительные средства

Опросы показывают, что многие граждане предпочли бы использовать деньги иначе. Каждый пятый думает о семье и близких, почти столько же — о здоровье. Часть россиян планирует ремонт, инвестиции или путешествия, а некоторые рассматривают премию как возможность для шоппинга и хобби.

Как сократить расходы

  1. Начните фиксировать мелкие ежедневные покупки.
  2. Ограничьте кофе навынос, заменив часть напитков домашними.
  3. Постепенно сокращайте курение, что снизит и расходы, и риски для здоровья.
  4. Планируйте питание, чтобы меньше тратить на фастфуд.
  5. Выбирайте досуг заранее, используя скидки и акции на билеты.

Популярные вопросы

Сколько в среднем россияне тратят на кофе в год?

По оценке эксперта, расходы достигают 50-55 тысяч рублей ежегодно.

Что обходится дороже — сигареты или фастфуд?

Фастфуд значительно дороже: траты могут доходить до 140 тысяч рублей в год.

Как лучше распорядиться сэкономленными деньгами?

Эксперты советуют направлять средства на здоровье, сбережения, инвестиции или семейные нужды.

Автор Илья Кравцов
Кравцов Илья Валерьевич — финансовый консультант с 14-летним стажем. Объясняет риски, кредиты и защищает от мошеннических схем.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы кофе фастфуд финансы курение экономика
Новости Все >
Мнимая угроза или реальный риск: что стоит за разговорами о покушении на Зеленского
Страховщиков выводят на передовую взысканий: новая схема выплат после ДТП таит риски
Архитектура идеального ланча: Клаб-сэндвич с копченым лососем и авокадо
Петр, Леонардо, Иуда: в феврале в театре Модерн сыграют все спектакли из трилогии Юрия Грымова Антихрист и Христос
Реформа с побочным эффектом: новая формула зарплат учителей может сыграть против школ
Россияне в тисках стресса: почему тревожность стала новой нормой для общества
Подводная пропасть тишины: изоляция Дыры дракона породила тысячи форм скрытой жизни
Жизнь пошла другим путём: на дне Атлантики обнаружен город, живущий по иным законам
Криптосфера без защиты: биткоин падает под грузом политики, валют и пустых стаканов
Без права на ошибку: NASA привела экипаж к Луне, приняв все риски повреждения защиты
Сейчас читают
Сочные перья за неделю: два зимних способа получить зелёный лук прямо на подоконнике
Садоводство, цветоводство
Сочные перья за неделю: два зимних способа получить зелёный лук прямо на подоконнике
Забытый вкус 90-х возвращается: десерт из двух продуктов снова собирает комплименты
Еда и рецепты
Забытый вкус 90-х возвращается: десерт из двух продуктов снова собирает комплименты
Популярное
Алые купола соцветий поднимаются каждый год: цветок, который не спрашивает разрешения

Яркий седум с красными соцветиями способен украсить сад без полива и подкормок. Почему этот многолетник считают находкой для занятых садоводов.

Алые купола соцветий поднимаются каждый год: цветок, который не спрашивает разрешения
Посадили один раз — и собирают до морозов: огурцы с иммунитетом, который не ломается
Посадили один раз — и собирают до морозов: огурцы с иммунитетом, который не ломается
Не томат, а летняя машина урожая: по 30 плодов на кисти, и плодоносит до холодов
Когда нет времени стоять у плиты: запеканка, которая всегда выручает
Скрытая причина обвала биткоина: что делать, если вы вложились в крипту Любовь Степушова Тупиковая ветвь: почему СССР так и не приручил двигатель Ванкеля, несмотря на годы разработок Сергей Милешкин Атомный ледокол XXI века: как Лидер надолго обеспечит России контроль в Арктике Сергей Ивaнов
Сочные перья за неделю: два зимних способа получить зелёный лук прямо на подоконнике
Цветёт непрерывно и выглядит как сахарная вата: кустарник, который цветёт дольше всех
Забытый вкус 90-х возвращается: десерт из двух продуктов снова собирает комплименты
Забытый вкус 90-х возвращается: десерт из двух продуктов снова собирает комплименты
Последние материалы
Каждый день по чуть-чуть — и минус 285 тысяч: привычки, которые разоряют
Огуречный хит, который просят готовить вёдрами: вкус взрывной,а улетает за секунды
Мнимая угроза или реальный риск: что стоит за разговорами о покушении на Зеленского
Страховщиков выводят на передовую взысканий: новая схема выплат после ДТП таит риски
Архитектура идеального ланча: Клаб-сэндвич с копченым лососем и авокадо
Скрытая причина обвала биткоина: что делать, если вы вложились в крипту
Пальмовое масло перестанет пугать: новые требования меняют ожидания покупателей
Петр, Леонардо, Иуда: в феврале в театре Модерн сыграют все спектакли из трилогии Юрия Грымова Антихрист и Христос
Реформа с побочным эффектом: новая формула зарплат учителей может сыграть против школ
Хруст, сочность и минимум труда: три творожных рецепта, которые спасают любое утро
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.