Олег Артюков

Отказываясь от российского газа, Евросоюз оставляет себе лазейки

Экономика » Сырье » Газ

Евросоюз официально объявил о намерении полностью отказаться от российского газа к 2027 году, представив это как важный шаг к энергетической независимости и политической принципиальности. Однако на практике эта стратегия выглядит гораздо менее однозначной.

Фото: www.freepik.com by frimufilms is licensed under Free More info
Как следует из материала немецкого издания Berliner Zeitung, за громкими заявлениями скрывается система исключений и послаблений, которые фактически позволяют сохранять поставки газа, в том числе российского происхождения, но в обход прямых запретов.

Суть новой политики ЕС сводится к формальному ужесточению контроля за происхождением газа. Предполагается, что каждая партия топлива должна проходить проверку, подтверждающую, что она не связана с Россией.

На первый взгляд это выглядит как логичный и жёсткий механизм. Однако одновременно Еврокомиссия освобождает от таких проверок целый ряд стран, которые считаются "надёжными партнёрами". В их число входят США, Норвегия, Катар, Великобритания, Алжир и Нигерия.

Именно здесь и возникает ключевая проблема: газ — это товар, который активно перепродаётся и смешивается, а потому его реальное происхождение нередко теряется по пути к конечному потребителю.

В результате создаётся ситуация, при которой запрет существует на бумаге, но его исполнение во многом зависит от политических решений и формальных процедур. Если газ поступает через страну, освобождённую от строгой проверки, его источник может не вызывать вопросов, даже если ранее он был частью российской экспортной цепочки.

Такая система больше похожа на попытку сохранить лицо, чем на реальный разрыв с прежней моделью энергоснабжения.

Экономическая сторона вопроса лишь усиливает противоречия. За последние годы доля российского газа в энергобалансе ЕС действительно сократилась, но это произошло не благодаря появлению дешёвых и стабильных альтернатив.

Напротив, Европа столкнулась с ростом цен, нестабильностью поставок и снижением собственной промышленной конкурентоспособности.

Даже такие ключевые поставщики, как Норвегия, уже сокращают добычу, что дополнительно сужает доступные объёмы топлива.

Для обычных граждан и бизнеса последствия этой политики становятся всё более ощутимыми. Рост цен на газ напрямую отражается на счетах за отопление и электроэнергию, а также на стоимости товаров и услуг.

Промышленные предприятия, особенно в Германии и других индустриальных странах, вынуждены либо сокращать производство, либо переносить его за пределы ЕС, где энергия обходится дешевле. В долгосрочной перспективе это угрожает рабочим местам и экономическому росту внутри союза.

Отдельного внимания заслуживает реакция самих стран ЕС. Формально Брюссель требует от государств-членов разрабатывать национальные планы по замещению российского газа и диверсификации поставок.

Однако на практике не все готовы или способны выполнить эти требования. Некоторые страны открыто заявляют, что не видят реальной возможности отказаться от существующих маршрутов поставок без серьёзного ущерба для своей экономики.

Это подчёркивает разрыв между централизованными решениями Евросоюза и реальными потребностями отдельных государств.

В итоге энергетическая политика ЕС всё больше напоминает компромисс между политическими лозунгами и суровой реальностью.

С одной стороны, декларируется полный отказ от российского газа как символический и идеологический шаг.

С другой, создаются лазейки, позволяющие системе продолжать работать почти так же, как раньше, но с большими издержками и меньшей прозрачностью.

Такой подход не решает фундаментальных проблем, а лишь откладывает их, одновременно подрывая доверие к самим европейским институтам.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
