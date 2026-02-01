Sell America: у инвесторов появилась мода на продажу американских активов

Инвесторы начали активно сокращать свои вложения в американские активы, сообщает издание The New York Times.

Фото: Desingned by Freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Очки на фоне биржи

Ранее торговые стратегии на мировых рынках строились преимущественно с упором на экономические приоритеты США, но сегодня наблюдается заметный сдвиг в сторону новой инвестиционной концепции, получившей название "Продавай Америку" (Sell America).

Этот подход постепенно набирает популярность среди финансовых аналитиков и институциональных инвесторов, поскольку они ищут способы минимизировать риски, связанные с внутренними и внешними экономическими решениями американского правительства.

Формирование стратегии "Продавай Америку" связано с серией событий, произошедших в последние годы. Основным триггером стала политика введения пошлин, инициированная Вашингтоном в отношении ряда стран и отраслей.

В апреле прошлого года эта мера вызвала резкое снижение стоимости акций и облигаций на американских биржах, продемонстрировав уязвимость финансового рынка перед воздействием государственных решений.

Последствия этих действий оказали влияние не только на внутренний рынок США, но и на международные инвестиционные потоки. Инвесторы начали пересматривать принципы формирования портфелей, отдавая предпочтение инструментам и регионам с более предсказуемой доходностью и меньшей зависимостью от политических рисков в США.

Ситуацию усугубляют конфликты администрации Трампа с Федеральной резервной системой, которая отвечает за монетарную политику страны. Повторяющиеся критические заявления в адрес ФРС вызывают дополнительное беспокойство у инвесторов.

Центробанк традиционно воспринимается как стабилизирующий фактор для экономики США, а любые угрозы ограничить его независимость воспринимаются как сигнал повышенной неопределенности.

Наряду с этим растёт напряжение в международной торговой сфере. Возможное начало новой торговой войны с Европой рассматривается как фактор, способный серьёзно нарушить глобальные цепочки поставок и снизить прибыль американских компаний, что делает вложения в активы США менее привлекательными для внешних инвесторов.

Частая смена приоритетов и непредсказуемость экономических и внешнеполитических решений нынешней американской администрации создают атмосферу неопределённости, которая отражается на поведении фондовых рынков.

Инвесторы, стремящиеся к стабильности и долгосрочной предсказуемости доходности, вынуждены корректировать свои стратегии, сокращая долю американских активов в портфелях.

Этот процесс сопровождается ростом интереса к альтернативным инструментам, включая драгоценные металлы и валюты стран с более устойчивой макроэкономической политикой.

За последний месяц влияние стратегии "Продавай Америку" на финансовые рынки США стало особенно заметным. По данным The New York Times, курс доллара снизился, что отражает уменьшение спроса на американскую валюту среди глобальных инвесторов.

Одновременно наблюдался рост цен на золото и другие драгоценные металлы, которые традиционно рассматриваются как защитные активы в периоды неопределенности.

Замедление темпов роста фондового рынка стало дополнительным индикатором того, что стратегия снижения экспозиции в американских активах находит отклик среди институциональных игроков.

Эксперты указывают, что явление "Продавай Америку" нельзя рассматривать как временный рыночный феномен. Оно отражает более глубокую трансформацию глобальных инвестиционных стратегий, когда геополитические и внутренние экономические риски США начинают играть решающую роль в формировании международных капиталовложений.

В таких условиях инвесторы проявляют повышенную осторожность, отдавая предпочтение диверсифицированным портфелям, включающим активы из стран с устойчивой финансовой и политической системой, а также инструменты, обеспечивающие защиту от инфляции и валютной нестабильности.

Влияние политики администрации Трампа на мировые рынки демонстрирует, что решения правительства одной страны способны существенно изменять глобальные финансовые потоки.

Прямое вмешательство в торговую сферу, давление на ключевой экономический институт страны и непоследовательная внешняя политика приводят к тому, что инвесторы перестраивают свои стратегии, снижая риски, связанные с американскими активами.

Это явление становится ключевым индикатором того, как политические факторы могут влиять на экономическую динамику и формировать новые тренды на международных финансовых рынках.

В целом, стратегия "Продавай Америку" отражает растущее внимание инвесторов к стабильности, предсказуемости и управлению рисками в условиях глобальной экономической нестабильности.

Последствия этой тенденции охватывают не только финансовый сектор США, но и мировой рынок капитала в целом, стимулируя перераспределение инвестиций и формирование новых подходов к управлению портфелями в эпоху высокой политической и экономической неопределённости.