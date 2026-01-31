Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Зайцева

Редкий случай щедрости государства: пенсионные сбережения приносят до 70% годовых

Экономические инструменты, которые ещё недавно казались сложными и недоступными, постепенно становятся реальным источником дохода для людей старшего возраста. Государство предлагает пенсионерам и предпенсионерам механизм, при котором вложенные средства могут принести высокую доходность — вплоть до 70% годовых. Речь идёт о программе долгосрочных сбережений, которая действует в России с 2024 года.

Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Что такое программа долгосрочных сбережений

С 1 января 2024 года в стране официально запущена программа долгосрочных сбережений (ПДС). Её ключевая идея заключается в софинансировании накоплений граждан со стороны государства. Человек самостоятельно вносит деньги на специальный счёт, а государство ежегодно добавляет к этой сумме фиксированный взнос — при соблюдении установленных условий.

Программа ориентирована на долгосрочное финансовое планирование и формирование личного резерва, что делает её частью широкой системы мер поддержки в сфере экономики и бизнеса.

Как работает софинансирование от государства

Экономист, кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Сазанова поясняет, что государство ежегодно готово добавлять к личным взносам граждан до 36 тысяч рублей. Эта сумма является максимальной и не зависит от того, сколько именно человек внесёт сверх неё.

Таким образом, если участник программы ежегодно пополняет счёт на сумму не более 36 тысяч рублей, государство фактически удваивает его взнос. Именно в этом и заключается ключевой источник высокой доходности.

"Поскольку объём государственного софинансирования — величина фиксированная, наибольшую выгоду получают граждане, чьи личные взносы не превышают установленный лимит", — отмечает доцент Финансового университета Светлана Сазанова.

Пример расчёта доходности

Для наглядности приводится пример работающей пенсионерки, которая в течение трёх лет вносит по 36 тысяч рублей. Общая сумма личных вложений составляет 108 тысяч рублей. Государство добавляет ещё 108 тысяч. В результате через три года участница программы получает 216 тысяч рублей без учёта инвестиционного дохода НПФ.

При расчёте средней доходности учитывается, что средства первого года участия работают дольше, чем последующие взносы. В результате усреднённый показатель достигает 61,1% годовых, сообщает издание "Абзац".

Налоговый вычет и юридические нюансы

Дополнительным преимуществом ПДС является возможность вернуть 13% подоходного налога с суммы личных взносов. В приведённом примере это ещё 14 040 рублей, что увеличивает совокупную доходность до 74,1% годовых.

Юристы обращают внимание, что налоговый вычет требует корректного оформления и подтверждения дохода.

"Важно учитывать, что право на налоговый вычет по программе долгосрочных сбережений реализуется только при наличии облагаемого НДФЛ дохода и соблюдении формальных требований", — считает юрист по налоговому праву обозреватель Pravda. ru Денис Анатольевич Прохоров.

Реальная доходность и инфляция

По данным Ростехнадзора, доходность НПФ — операторов ПДС за восемь месяцев 2025 года находилась в диапазоне от 17,12% до 26,7% годовых без учёта вознаграждения фонда. Инфляция по итогам года составила менее 6%, что позволило сохранить реальную стоимость накоплений.

На этом фоне программа выглядит устойчивым инструментом в системе финансов и экономики, ориентированным на защиту средств от обесценивания.

Кому программа подходит больше всего

По словам Светланы Сазановой, максимальную выгоду получают работающие предпенсионеры в возрасте от 52 до 57 лет. Они могут участвовать в программе пять-семь лет и затем забрать средства без потери доходности. Для работающих пенсионеров ПДС также остаётся альтернативой банковским вкладам при низком уровне риска.

Автор Ирина Зайцева
Ирина Вячеславовна Зайцева — налоговый консультант, специалист по налоговому комплаенсу и управлению налоговыми рисками, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
